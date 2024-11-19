👀 Аморим провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»: Антони в защите, Рэшфорд – форвард 😮
Важное событие - состоялась первая тренировка «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.
Событие настолько увлекательное и важное, что внимание к нему едва ли не сопоставимо с рядовым матчем АПЛ.
Фанатов очень интересуют позиции, на которых португалец начал наигрывать футболистов.
Что известно по итогам первой тренировки:
Лени Йоро - правый центральный защитник;
Антони - правый атакующий защитник;
Каземиро - центральный полузащитник (немного оттянутый);
Кобби Майну - центральный полузащитник
Тирелл Маласиа - левый атакующий защитник;
Амад Диалло - правый атакующий полузащитник;
Мэйсон Маунт - левый атакующий полузащитник;
Маркус Рэшфорд - центрфорвард.