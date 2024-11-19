👀 Аморим провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»: Антони в защите, Рэшфорд – форвард 😮

Важное событие - состоялась первая тренировка «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.

Событие настолько увлекательное и важное, что внимание к нему едва ли не сопоставимо с рядовым матчем АПЛ.

Фанатов очень интересуют позиции, на которых португалец начал наигрывать футболистов.

Что известно по итогам первой тренировки:

Лени Йоро - правый центральный защитник;

Антони - правый атакующий защитник;

Каземиро - центральный полузащитник (немного оттянутый);

Кобби Майну - центральный полузащитник

Тирелл Маласиа - левый атакующий защитник;

Амад Диалло - правый атакующий полузащитник;

Мэйсон Маунт - левый атакующий полузащитник;

Маркус Рэшфорд - центрфорвард.