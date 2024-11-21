Семь игроков могут покинуть «МЮ» после назначения Аморима. Фанаты согласились с решением нового тренера

Рубен Аморим успешно разобрался с документами и уже успел провести первую тренировку в Каррингтоне.

Английские медиа пытаются разнюхать, какие планы на «Ман Юнайтед» строит новый тренер команды. По данным таблоида The Mirror , к чьей информации стоит относиться с осторожностью, летом 2025 года португальский специалист может попрощаться сразу с семью игроками «красных дьяволов».

В список ожидаемых трансферов на выход вошли Харри Магуайр, Джонни Эванс, Виктор Линделеф, Кристиан Эриксен, Каземиро, Тирелл Маласиа и Антони.

Фанаты одобрили решение португальца:

💭 «Честно говоря, со всеми ними давно стоило расстаться».

💭 «Магуайр – главный отброс в «Манчестер Юнайтед».

💭 «Если это сообщение правдиво, то Аморим предпринял смелый шаг по перестройке команды. В этом списке есть несколько громких имен, но иногда для перестройки и роста требуются трудные решения, я это одобряю».

💭 «Странно, что в списке нет Рэшфорда и Шоу».

💭 «Меня все устраивает, но я бы добавил в список Шоу, Рэшфорда и Маунта».

Как утверждает The Telegraph, у Аморима трансферный бюджет будет гораздо скромнее, чем у Тен Хага. Руководство просит тренера раскрыть потенциал имеющихся игроков, клуб особенно надеется, что португалец поможет развитию Хейлунда и Маунта.

Как вам претенденты на прощание с «МЮ»?

👀 Аморим провел первую тренировку в «Манчестер Юнайтед»: Антони в защите, Рэшфорд – форвард

🎥 Рубен Аморим устроил классный сюрприз фанатам на «Олд Траффорд». Тренер очаровал болельщиков одной фразой

🎥 Рой Кин признался, что выбрал 16-й номер по самой банальной причине! А ведь Фергюсон предлагал ирландцу культовую семерку