Голы Дьокереша – 🤯 Теперь еще покер
Тут сходим с ума вместе.
Виктор Дьокереш теперь раскромсал сборную Азербайджана в Лиге наций: забил четыре и помог выиграть 6:0.
● 32 гола и восемь ассистов в 24 матчах сезона за клуб и сборную. 10 из них именно за Швецию всего в шести матчах: только в одном не забил, только его шведы и не выиграли (2:2) со Словакией.
● 1,3 гола за матч в сезоне. И темп не падает, таким перфомансами, как сейчас против Азербайджана, Виктор тянет показатель только вверх.
● Дьокереш сделал второй покер за три недели. 1 ноября он загрузил четыре «Эштреле» в чемпионате Португалии, через пару дней выдал три «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вот теперь снова.
● Виктор забил в 18 из 24 матчей сезона. Да, лишь шесть раз ушел без голов, и то в Кубке Португалии и Суперкубке, когда не забивал, помогал ассистами.
Виктор Дьокереш в большом отрыве неофициальной гонки бомбардиров года. Любопытно, что в 2023-м Криштиану Роналду хватило 53 мячей, чтобы ее выиграть.
У шведа из Спортинга еще восемь матчей до Нового года.
60 пробьет наверняка. А 70?
Монстр Дьокереш, Украина заскочила в стыки, Азербайджан провалился. Главное в Лиге наций
Топовое фото: East News/Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP