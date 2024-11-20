Голы Дьокереша – 🤯 Теперь еще покер

Тут сходим с ума вместе.

Виктор Дьокереш теперь раскромсал сборную Азербайджана в Лиге наций: забил четыре и помог выиграть 6:0.

● 32 гола и восемь ассистов в 24 матчах сезона за клуб и сборную . 10 из них именно за Швецию всего в шести матчах: только в одном не забил, только его шведы и не выиграли (2:2) со Словакией.

● 1,3 гола за матч в сезоне . И темп не падает, таким перфомансами, как сейчас против Азербайджана, Виктор тянет показатель только вверх.

● Дьокереш сделал второй покер за три недели . 1 ноября он загрузил четыре «Эштреле» в чемпионате Португалии, через пару дней выдал три «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вот теперь снова.

● Виктор забил в 18 из 24 матчей сезона . Да, лишь шесть раз ушел без голов, и то в Кубке Португалии и Суперкубке, когда не забивал, помогал ассистами.

Виктор Дьокереш в большом отрыве неофициальной гонки бомбардиров года. Любопытно, что в 2023-м Криштиану Роналду хватило 53 мячей, чтобы ее выиграть.

У шведа из Спортинга еще восемь матчей до Нового года.

60 пробьет наверняка. А 70?

Монстр Дьокереш, Украина заскочила в стыки, Азербайджан провалился. Главное в Лиге наций

Топовое фото: East News /Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP