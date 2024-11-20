Монстр Дьокереш, Украина заскочила в стыки, Азербайджан провалился. Главное в Лиге наций

И кто куда упал/поднялся.

Лига наций-2024 кончилась. Вот самое яркое в последний вечер – и все перемещения команд по лигам.

Немцы упустили победу на 99-й. Нидерланды тоже сыграли 1:1

В группе А3 синхронные ничьи.

● Германия упустила победу над венграми на 99-й минуте (1:1) . Повести помог угловой на 76-й минуте: Нико Шлоттербек пробил в падении головой. Вратарь Денеш Дибус потащил, а полузащитник «Дортмунда» Феликс Нмеча добавил в сетку. Венгрия смотрелась очень достойно – и в конце немцев не выручил даже Александр Нюбель. Уже в добавленное время мяч попал в руку Робина Коха, пенальти – и Доминик Собослаи сравнял счет паненкой.

Германия в этом году проиграла только чемпионам Европы испанцам – 1:2 в четвертьфинале домашнего Евро. В остальном – 10 побед и четыре ничьих. Юлиан Нагельсманн вывел немцев из депрессии: в 2023-м была даже серия из пяти матчей без побед.

● Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1) . Брайан Бробби в первом тайме точно пробил головой, а Эрмедин Демирович в середине второго сделал 1:1. Нидерланды не так уверенно провели Лигу наций: только одна победа в пяти последних матчах. В октябре уже играли 1:1 с венграми и проигрывали немцам (0:1).

📌 Последний тур уже не влиял на итоговое положение в группе. Закончили без сенсаций: Германия и Нидерланды вышли в плей-офф. Венгрия финишировала третьей, это стыки за возможность остаться в Лиге А. Босния набрала лишь пару очков и вылетела в дивизион B.

Украина поборется за повышение: выкинула Албанию. Микаутадзе не спас Грузию

На своем первом месте осталась только Чехия.

● Украина увезла из Албании важнейшую победу (2:1) . Сделали 2:0 уже к 10-й минуте: нокаут оформили Александр Зинченко и Роман Яремчук. Албания до конца тайма так ничего и не придумала, зато заиграла после перерыва: прижала украинцев и в концовке даже заработала пенальти. Недим Байрами сократил, но сравнять так и не удалось.

● Грузия проиграла на выезде Чехии (1:2) . Чехи сделали результат к 24-й минуте (забили Павел Шулц и Адам Гложек), самый яркий момент Грузии – штанга Хвичи. Во втором тайме Жорж Микаутадзе подарил надежду, но Чехия выдержала. Финальный штурм тоже не удался, хотя команда Вилли Саньоля выложилась.

📌 Чехия закрепила лидерство в группе и вышла в Лигу А напрямую. Украина запрыгнула с последнего места сразу на второе – в зону стыковых матчей со сборной из Лиги А, подвинули Грузию и Албанию на третье и четвертое место. Грузины теперь поборются в стыках за сохранение места в Лиге В, албанцы начнут новый сезон в Лиге С.

Черногория впервые обыграла Турцию, Уэльс разгромил и вышел в Лигу А

На итоговые расклады повлияла сенсация в последнем туре.

● Черногория внезапно обыграла Турцию – впервые в истории (3:1) . Главный герой – нападающий Никола Крстович, у него хет-трик. Забил туркам столько же, сколько с начала сезона за «Лечче»!

Особенно блеснул в первом тайме: на 29-й минуте открыл счет после заброса со своей половины, на 45-й зарядил издали – вратарь Мерт Гюнок не спас. Во втором тайме добавил третий – переправил головой в верхний угол. Турки ответили лишь голом звезды «Ювентуса» Кенана Йылдыза на 37-й. Из-за дождя и трудного поля под конец матча белоснежные футболки игроков Турции значительно почернели. Темный вечер в целом.

● У Уэльса волевая победа над Исландией (4:1) . Андри Гудьонсен (да-да, сын Эйдура – его блеск продолжается ) забил в самом начале, но лишь разозлил соперника: уже к перерыву нападающий Лиэм Каллен ответим дублем. Во втором тайме Уэльс доделал начатое: Бреннан Джонсон прошил в дальний угол (у него 1+1 в матче), Харри Уилсон привел к разгрому.

📌 Уэльс в последний момент запрыгнул на первое место в группе и напрямую вышел в Лигу А. Фаворит Турция – вторая, сыграет в мартовских стыковых матчах. Исландия тоже в стыках, но за то, чтобы не слететь ниже – встретится с другой командой из Лиги С. Черногория финишировала последней, хлопок дверью не помог подняться.

Дьокереш > Холанд. Разнес Азербайджан покером!

В группе С1 царит Виктор Дьокереш.

● Швеция разобрала Азербайджан (6:0) . Деян Кулусевски сделал 2+1, а монструозный Виктор Дьокереш сделал вообще покер! У него девять голов в шести матчах Лиги наций. Дьокереш – лучший бомбардир, этим матчем обогнал Эрлинга Холанда: девять против семи у норвежца. Среди ассистентов Виктор в топе: по четыре голевых с австрийцем Кристофом Баумгартнером. Шведы прошли Лигу наций без поражений: пять побед и ничья со Словакией (2:2).

В ноябре шведский форвард уже забивал четыре гола за матч – за «Спортинг» против «Эштрелы». Дьокереш наколотил 58 мячей в 2024-м: 10 – в составе сборной, остальные – за «Спортинг». В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.

● Словакия вскрыла эстонцев благодаря привозу (1:0) . Эстония курьезно пропустила на 72-й минуте: крайний защитник Микаэль Шеннинг-Ларсен неудачно отдал назад – нападающий Давид Стрелец быстро перехватил и эффектно пробил в дальний угол. Словаки провели бодрый турнир: всего одно поражение в шести матчах – от безупречной Швеции (1:2).

📌 Шведы уверенно прошли в Лигу B с первого места. Словакия пришла второй, поэтому сыграет в стыках за повышение. Эстония продолжит в этом дивизионе, а вот Азербайджан спускается в Лигу D. Две худших команды с четвертых мест в Лиге С падают в последний дивизион – это как раз Азербайджан (1 очко) и Литва (0).

Андорра не забивает даже в большинстве. Аутсайдер группы с одним очком

Падаем в Лигу D.

● Мальта удержала ничью с Андоррой даже вдесятером (0:0) . Мальтийцы больше 70 минут провели в меньшинстве, удалился центральный защитник Габриэл Менц. Но Андорра даже при таких комфортных условиях не забила – финиш при грустной разнице 0:4.

📌 Молдова набрала девять очков и досрочно вышла в дивизион С. Мальта осталась второй – не помогла бы даже победа в последнем туре, из-за личных встреч с молдаванами (1:2 по сумме). Мальтийцы сыграют в стыках за повышение в C.

Когда плей-офф Лиги А? Кто в стыках? Все, что нужно знать о турнире

Напоминаем ключевые факты и даты.

Что дальше в Лиге наций?

Первые два места групп Лиги А сыграют друг с другом четвертьфиналы из двух матчей, победители выйдут в финальный турнир.

Все команды с четвертых мест в Лигах А и В вытелели в Лиги В и С соответственно, две из четырех худших команд Лиги С опустились в Лигу D. Победители групп Лиг В и С поднялись в Лиги А и В, первые команды Лиги D — в С.

Это все переходы напрямую – остальное решится в стыковых матчах. В них сыграют третьи команды в Лиге А со вторыми в Лиге В и третьи в В со вторыми в Лиге С за повышение/понижение. Еще будут стыки между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.

Кто куда переместился и кто с кем сыграет?

Четвертьфиналисты Лиги наций : Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.

Стыки за место в Лиге А : Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия (чтобы остаться) – Украина, Греция, Австрия, Турция (чтобы подняться).

Вылетели из Лиги А в B : Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария.

Поднялись из Лиги В в А: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.

Стыки за место в Лиге B : Грузия, Ирландия, Словения, Исландия (чтобы остаться) – Словакия, Болгария, Армения, Косово (чтобы подняться).

Вылетели из Лиги B в C : Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.

Поднялись из Лиги C в B : Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.

Остались в Лиге C : Эстония, Кипр, Беларусь, Фарерские острова.

Вылетели из Лиги C в D : Азербайджан, Литва.

Стыки за место в Лиге C : Латвия, Люксембург (чтобы остаться) – Гибралтар, Мальта (чтобы подняться).

Поднялись из Лиги D в C : Сан-Марино, Молдова.

Остались в Лиге D : Лихтенштейн, Андорра.

Под вопросом ситуация с Румынией и Косово, их матч в Бухаресте завершился уходом гостей с поля до свистка. Румыния лидирует в группе с 15 очками, Косово отстает на три балла.

Когда что будет?

Жеребьевка стыковых матчей – 22 ноября , в пятницу. Тогда же узнаем четвертьфинальные пары.

20-23 марта 2025-го – четвертьфиналы элиты, все стыковые матчи.

4-8 июня 2025-го – финал четырех за трофей.

Фото: East News /Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP, SAVO PRELEVIC / AFP, Adnan Beci / AFP; IMAGO/Darren Staples, Christian Charisius/dpa, IMAGO/Domenic Aquilina/Global Look Press