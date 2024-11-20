Монстр Дьокереш, Украина заскочила в стыки, Азербайджан провалился. Главное в Лиге наций
И кто куда упал/поднялся.
Лига наций-2024 кончилась. Вот самое яркое в последний вечер – и все перемещения команд по лигам.
Немцы упустили победу на 99-й. Нидерланды тоже сыграли 1:1
В группе А3 синхронные ничьи.
● Германия упустила победу над венграми на 99-й минуте (1:1). Повести помог угловой на 76-й минуте: Нико Шлоттербек пробил в падении головой. Вратарь Денеш Дибус потащил, а полузащитник «Дортмунда» Феликс Нмеча добавил в сетку. Венгрия смотрелась очень достойно – и в конце немцев не выручил даже Александр Нюбель. Уже в добавленное время мяч попал в руку Робина Коха, пенальти – и Доминик Собослаи сравнял счет паненкой.
Германия в этом году проиграла только чемпионам Европы испанцам – 1:2 в четвертьфинале домашнего Евро. В остальном – 10 побед и четыре ничьих. Юлиан Нагельсманн вывел немцев из депрессии: в 2023-м была даже серия из пяти матчей без побед.
● Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Брайан Бробби в первом тайме точно пробил головой, а Эрмедин Демирович в середине второго сделал 1:1. Нидерланды не так уверенно провели Лигу наций: только одна победа в пяти последних матчах. В октябре уже играли 1:1 с венграми и проигрывали немцам (0:1).
📌 Последний тур уже не влиял на итоговое положение в группе. Закончили без сенсаций: Германия и Нидерланды вышли в плей-офф. Венгрия финишировала третьей, это стыки за возможность остаться в Лиге А. Босния набрала лишь пару очков и вылетела в дивизион B.
Украина поборется за повышение: выкинула Албанию. Микаутадзе не спас Грузию
На своем первом месте осталась только Чехия.
● Украина увезла из Албании важнейшую победу (2:1). Сделали 2:0 уже к 10-й минуте: нокаут оформили Александр Зинченко и Роман Яремчук. Албания до конца тайма так ничего и не придумала, зато заиграла после перерыва: прижала украинцев и в концовке даже заработала пенальти. Недим Байрами сократил, но сравнять так и не удалось.
● Грузия проиграла на выезде Чехии (1:2). Чехи сделали результат к 24-й минуте (забили Павел Шулц и Адам Гложек), самый яркий момент Грузии – штанга Хвичи. Во втором тайме Жорж Микаутадзе подарил надежду, но Чехия выдержала. Финальный штурм тоже не удался, хотя команда Вилли Саньоля выложилась.
📌 Чехия закрепила лидерство в группе и вышла в Лигу А напрямую. Украина запрыгнула с последнего места сразу на второе – в зону стыковых матчей со сборной из Лиги А, подвинули Грузию и Албанию на третье и четвертое место. Грузины теперь поборются в стыках за сохранение места в Лиге В, албанцы начнут новый сезон в Лиге С.
Черногория впервые обыграла Турцию, Уэльс разгромил и вышел в Лигу А
На итоговые расклады повлияла сенсация в последнем туре.
● Черногория внезапно обыграла Турцию – впервые в истории (3:1). Главный герой – нападающий Никола Крстович, у него хет-трик. Забил туркам столько же, сколько с начала сезона за «Лечче»!
Особенно блеснул в первом тайме: на 29-й минуте открыл счет после заброса со своей половины, на 45-й зарядил издали – вратарь Мерт Гюнок не спас. Во втором тайме добавил третий – переправил головой в верхний угол. Турки ответили лишь голом звезды «Ювентуса» Кенана Йылдыза на 37-й. Из-за дождя и трудного поля под конец матча белоснежные футболки игроков Турции значительно почернели. Темный вечер в целом.
● У Уэльса волевая победа над Исландией (4:1). Андри Гудьонсен (да-да, сын Эйдура – его блеск продолжается) забил в самом начале, но лишь разозлил соперника: уже к перерыву нападающий Лиэм Каллен ответим дублем. Во втором тайме Уэльс доделал начатое: Бреннан Джонсон прошил в дальний угол (у него 1+1 в матче), Харри Уилсон привел к разгрому.
📌 Уэльс в последний момент запрыгнул на первое место в группе и напрямую вышел в Лигу А. Фаворит Турция – вторая, сыграет в мартовских стыковых матчах. Исландия тоже в стыках, но за то, чтобы не слететь ниже – встретится с другой командой из Лиги С. Черногория финишировала последней, хлопок дверью не помог подняться.
Дьокереш > Холанд. Разнес Азербайджан покером!
В группе С1 царит Виктор Дьокереш.
● Швеция разобрала Азербайджан (6:0). Деян Кулусевски сделал 2+1, а монструозный Виктор Дьокереш сделал вообще покер! У него девять голов в шести матчах Лиги наций. Дьокереш – лучший бомбардир, этим матчем обогнал Эрлинга Холанда: девять против семи у норвежца. Среди ассистентов Виктор в топе: по четыре голевых с австрийцем Кристофом Баумгартнером. Шведы прошли Лигу наций без поражений: пять побед и ничья со Словакией (2:2).
В ноябре шведский форвард уже забивал четыре гола за матч – за «Спортинг» против «Эштрелы». Дьокереш наколотил 58 мячей в 2024-м: 10 – в составе сборной, остальные – за «Спортинг». В 2023-м Криштиану Роналду хватило 54 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром года.
● Словакия вскрыла эстонцев благодаря привозу (1:0). Эстония курьезно пропустила на 72-й минуте: крайний защитник Микаэль Шеннинг-Ларсен неудачно отдал назад – нападающий Давид Стрелец быстро перехватил и эффектно пробил в дальний угол. Словаки провели бодрый турнир: всего одно поражение в шести матчах – от безупречной Швеции (1:2).
📌 Шведы уверенно прошли в Лигу B с первого места. Словакия пришла второй, поэтому сыграет в стыках за повышение. Эстония продолжит в этом дивизионе, а вот Азербайджан спускается в Лигу D. Две худших команды с четвертых мест в Лиге С падают в последний дивизион – это как раз Азербайджан (1 очко) и Литва (0).
Андорра не забивает даже в большинстве. Аутсайдер группы с одним очком
Падаем в Лигу D.
● Мальта удержала ничью с Андоррой даже вдесятером (0:0). Мальтийцы больше 70 минут провели в меньшинстве, удалился центральный защитник Габриэл Менц. Но Андорра даже при таких комфортных условиях не забила – финиш при грустной разнице 0:4.
📌 Молдова набрала девять очков и досрочно вышла в дивизион С. Мальта осталась второй – не помогла бы даже победа в последнем туре, из-за личных встреч с молдаванами (1:2 по сумме). Мальтийцы сыграют в стыках за повышение в C.
Когда плей-офф Лиги А? Кто в стыках? Все, что нужно знать о турнире
Напоминаем ключевые факты и даты.
Что дальше в Лиге наций?
Первые два места групп Лиги А сыграют друг с другом четвертьфиналы из двух матчей, победители выйдут в финальный турнир.
Все команды с четвертых мест в Лигах А и В вытелели в Лиги В и С соответственно, две из четырех худших команд Лиги С опустились в Лигу D. Победители групп Лиг В и С поднялись в Лиги А и В, первые команды Лиги D — в С.
Это все переходы напрямую – остальное решится в стыковых матчах. В них сыграют третьи команды в Лиге А со вторыми в Лиге В и третьи в В со вторыми в Лиге С за повышение/понижение. Еще будут стыки между двумя лучшими обладателями четвертых мест в Лиге С и двумя обладателями вторых мест в Лиге D.
Кто куда переместился и кто с кем сыграет?
Четвертьфиналисты Лиги наций: Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания и Дания.
Стыки за место в Лиге А: Шотландия, Бельгия, Венгрия, Сербия (чтобы остаться) – Украина, Греция, Австрия, Турция (чтобы подняться).
Вылетели из Лиги А в B: Польша, Израиль, Босния и Герцеговина, Швейцария.
Поднялись из Лиги В в А: Чехия, Англия, Норвегия, Уэльс.
Стыки за место в Лиге B: Грузия, Ирландия, Словения, Исландия (чтобы остаться) – Словакия, Болгария, Армения, Косово (чтобы подняться).
Вылетели из Лиги B в C: Албания, Финляндия, Казахстан, Черногория.
Поднялись из Лиги C в B: Швеция, Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония.
Остались в Лиге C: Эстония, Кипр, Беларусь, Фарерские острова.
Вылетели из Лиги C в D: Азербайджан, Литва.
Стыки за место в Лиге C: Латвия, Люксембург (чтобы остаться) – Гибралтар, Мальта (чтобы подняться).
Поднялись из Лиги D в C: Сан-Марино, Молдова.
Остались в Лиге D: Лихтенштейн, Андорра.
Под вопросом ситуация с Румынией и Косово, их матч в Бухаресте завершился уходом гостей с поля до свистка. Румыния лидирует в группе с 15 очками, Косово отстает на три балла.
Когда что будет?
Жеребьевка стыковых матчей – 22 ноября, в пятницу. Тогда же узнаем четвертьфинальные пары.
20-23 марта 2025-го – четвертьфиналы элиты, все стыковые матчи.
4-8 июня 2025-го – финал четырех за трофей.
Фото: East News/Claudio Bresciani / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP, SAVO PRELEVIC / AFP, Adnan Beci / AFP; IMAGO/Darren Staples, Christian Charisius/dpa, IMAGO/Domenic Aquilina/Global Look Press
Что уже решено, как в школьной задачке - "дано":
а) 13 декабря в 14:00 МСК, Цюрих, штаб-квартира ФИФА:
б) 12 групп: 6 по пять команд в каждой и 6 - по четыре. Игры каждый с каждым в два круга, дома и в гостях;
в) 54 команды, разбитые на 5 корзин согласно местам в ноябрьском рейтинге ФИФА : по 12 команд в четырёх корзинах и 6 команд в пятой. Из каждой корзины в каждую группу попадает по одной команде;
г) в финальную стадию ЧМ-2026 выходят победители из каждой группы. Занявшие вторые места играют в плей-офф;
д) все команды из пятой корзины попадают в группы из пяти команд;
е) четыре полуфиналиста Лиги Наций попадают в группы из четырёх команд;
ё) запрещено попадание в одну группу следующих пар: Армения/Азербайджан, Испания/Гибралтар, Украина/Белоруссия, Сербия/Косово, Босния и Герцеговина/Косово, Исландия/Фарерские острова;
ж) в одну группу не могут попасть более двух команд из следующего списка: Эстония, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия;
з) в одну группу не может попасть более одной команды из следующих списков:
с Казахстаном - Андорра, Англия, Франция, Фарерские острова, Гибралтар, Исландия, Мальта, Северная Ирландия, Португалия, Ирландия, Шотландия, Испания Уэльс;
с Азербайджаном - Гибралтар, Исландия, Португалия;
с Исландией - Армения, Кипр, Грузия, Израиль;
и) все матчи в группах проводятся: за 10 матч-дней в группах из пяти команд (по два матч-дня в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре) и за 6 матч-дней в группах из четырёх команд (по два матч-дня в сентябре, октябре и ноябре).
Что в результате получается:
а) ноябрьский рейтинг ФИФА будет опубликован 28 ноября, но изменения в нём по сравнению с октябрьским возможны по факту внутри корзин, что несущественно, но не между ними;
б) чтобы вписаться в график с 10 матч-днями для команд из групп с пятью командами, необходимо чтобы в каждой из этих групп было не менее четырёх команд уже завершивших выступления в Лиге Наций и свободных для игр в марте;
в) команд завершивших выступление в Лиге Наций - 26: 2 - в первой корзине, 6 - во второй, 7 - в третьей, 7 - в четвёртой, 4 - в пятой;
д) команд играющих в четвертьфиналах и плей-офф Лиги Наций - 28: 10 - в первой корзине, 6- во второй, 5- в третьей, 5 - в четвёртой, 2 - в пятой.
Таким образом на настоящий момент имеем:
а) из первой корзины в группы из 5 команд гарантированно попадают Англия и Швейцария, где их соперниками будут Мальта или Гибралтар;
б) пять команд из четвёртой корзины, задействованные в плей-офф Лиги Наций гарантировано попадают в группы из 4-х команд, а именно: Болгария, Люксембург, Армения, Косово, Латвия, и соответственно, будут свободны в июне;
в) пять команд из третьей корзины, задействованные в плей-офф Лиги Наций гарантировано попадают в группы из 4-х команд, а именно: Шотландия, Словения, Ирландия, Грузия, Исландия и соответственно, будут свободны в июне;
г) шесть команд из второй корзины, незадействованные в плей-офф Лиги Наций гарантировано попадают в группы из 5-и команд, а именно: Швеция, Уэльс, Польша, Румыния, Чехия, Норвегия, А шесть команд из второй корзины, задействованные в плей-офф Лиги Наций, гарантировано попадают в группы из 4-х команд, а именно: Украина, Турция, Венгрия, Сербия, Словакия, Греция и соответственно, будут свободны в июне.
д) ограничение Армения/Азербайджан теряет актуальность, так как обе команды в одной корзине, а ограничение Испания/Гибралтар - так как в группе с Гибралтаром из первой корзины могут быть только Англия или Швейцария. Также теряет актуальность список ограничений для Исландии ,так как все команды в нём либо с ней в одной корзине, либо в четвёртой, что исключает присутствие их в исландской группе в количестве больше одной. Аналогично из списка ограничений для Казахстана выбывают Фарерские острова.