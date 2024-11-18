Две команды на грани расформирования: «Лада» и «Краснодар-2». Одних разрушили результаты, других – проблемы

Вторая лига теряет.

Похоже, близки новые расформирования: «Лада» из Тольятти точно уходит из-за организационных проблем, «Краснодар-2» близок к такому же решению.

Обе команды могли, но не стали играть в Leon-Второй лиге Б.

«Краснодар-2» быстро рухнул на две лиги. Вероятно, теперь не хотят в Крым

В структуре лидера РПЛ может остаться только одна команда в профессиональных лигах, хотя еще не так давно был даже «Краснодар-3». Это временное решение.

Тренер Максим Савостин объяснял «СЭ»: «Многие ребята уйдут в аренду в ФНЛ, оставшегося количество и качества ребят 2005 и 2006 годов недостаточно для того, чтобы играть во Второй лиге. Через год воспитанники 2007 года закончат молодежный чемпионат, и мы снова будем представлены во Второй лиге».

Со слов тренера ясно, что основная проблема – кадры. «Краснодар-2» перестал быть источником талантов для основы. В сезоне-21/22 из дубля в главную команду перешли, например, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов и Александр Черников. Все трое провели больше 20 матчей и помогли справиться с весенней потерей легионеров, а Сперцяна признали лучшим игроком сезона в команде. Сейчас «Краснодар» лидирует в РПЛ, но новых имен почти не открывает.

Вторая причина расформирования – результаты. Еще в сезоне-2022/23 «Краснодар-2» был в Первой лиге, но занял последнее место. В прошлом сезоне осенью выиграли золотую группу Второй лиги А, но весной опустились на седьмое и вылетели в «серебро» – потеряли шансы на быстрое возвращение в Первую лигу (подробнее о нынешнем формате Второй лиги – тут ). Сейчас вылетели уже и во Вторую лигу Б, четвертый по силе дивизион страны с формально полупрофессиональным статусом. Спастись не помогли даже появления Юрия Газинского и Никиты Кривцова в составе – вновь влияет кризис кадров.

Правда, есть и другая версия: «Краснодар-2» может остаться, но в другой группе. По информации журналиста Сергея Ильева, команда сохранится, если клуб договорится о ее переводе из группы 1 (бывшая зона «Юг») в группу 3 («Центр»). Сообщается, что «Краснодар» не хочет матчей с командами из Крыма – ялтинским «Рубином» и «Севастополем», они как раз в южной группе.

Трудности с переводом могут возникнуть из-за дополнительных расходов для соперников. В группе 3 играют клубы преимущественно из центральной России, самый южный представленный город – Белгород. В ведь в Краснодаре с февраля 2022-го еще и закрыт аэропорт. Добираться нужно сначала на до Минеральных Вод или Сочи, оттуда на автобусе или поездом. Хотя в группе 3 есть клубы и с Дальнего Востока: «СКА-Хабаровск-2» и «Динамо» Владивосток. Они проводили домашние матчи в родных городах, несмотря на дальность перелетов: до запада России команда добираться проще, чем до сибирских.

«Лада» умирает уже третий раз: в самарском спорте большой передел. Хотя верят в возвращение, когда найдут стадион в своем городе

С клубом из Тольятти все четче: о расформировании объявил председатель попечительского совета клуба Иван Киреев. «Лада» стала девятой в группе 4 Leon-Второй лиги Б. Официальная причина – отсутствие в городе стадиона, который принадлежал бы клубу и прошел аттестацию РФС.

Весь прошлый сезон «Лада» отыграла на арене «Кристалл» в Сызрани, это в 100 км от Тольятти. «Повторюсь, мы не закрываем ФК «Лада-Тольятти», а лишь приостанавливаем выступление клуба на профессиональном уровне. Искренне надеемся, что когда-то вопросы со стадионом в Тольятти решатся и ФК «Лада-Тольятти» снова вернется на профессиональный уровень», – резюмировал Киреев в интервью oboz.info.

Еще одна причина расформирования – проверки спортивных клубов Самарской области на целесообразность бюджетных трат. Их начал местный губернатор Вячеслав Федорищев. Из-за них же проблемы у хоккейной «Лады», которая выступает в КХЛ.

Это уже третье расформирование в истории футбольного клуба. До этого «Лада» теряла профессиональный статус в 2010-м и в 2022-м. Каждый раз возникали проблемы с областным правительством: сначала предпочли оставить в городе профессиональным только «Академию» на базе Академии имени Коноплева в годы ее расцета (расформировали через два года), потом лишили субсидии в 10 миллионов рублей, а она составляла основную часть бюджета («АвтоВАЗ» не спонсирует клуб с 2016-го).

В начале 2024-го клуб воссоздал Максим Симонов, президент другого клуба из области, «Сызрани-2003». Теперь – очередная потеря профессионального статуса.

Еще гол со своей половины! У «Черноморца» второй в сезоне, в Первой лиге – четвертый!

Фото: ФК «Краснодар-2» ; ФК «Лада-Тольятти»