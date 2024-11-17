Автор уже забивал как Зидан.

Фантастический гол со своей половины – теперь от Романа Акбашева из «Черноморца», забил так «Родине» в 19-м туре Мелбет Первой лиги.

Защитник Анри Чичинадзе отобрал мяч у игрока «Родины», отдал Акбашеву, а он увидел далекий выход вратаря и зарядил. Вау!

Гол еще и победный в матче.

Акбашев тащил «Факел» в РПЛ, но не прижился у Карпина в «Ростове». Сейчас разрывает в Первой лиге

Роман Акбашев – 33-летний полузащитник, он много играл в первой-второй лигах, но запомнился и в РПЛ. В «Рубине» играл мало, всего шесть матчей за два сезона, а вот по-настоящему раскрылся в «Факеле» – стал самым результативным в команде, помог подняться в элиту.

В РПЛ-2022/23 у Романа было 6+4 в 28 матчах, с его помощью «Факел» не вылетел, привлек Валерия Карпина. Но период в «Ростове» вышел неудачным: тренер пытался переучить креативного атакующего игрока в опорника, не вышло, Роман провел всего шесть матчей за «Ростов». Зимой вернулся в «Факел», но и там теперь не пригодился: при масштабной перестройке его продали летом в КАМАЗ, а в сентябре оттуда выкупил «Черноморец».

Здесь Роман хорош. Уже второй раз в сезоне кладет невероятный гол. Первый был месяц назад против «Уфы», тогда Акбашев положил в стиле Зинедина Зидана после углового.

В восьми матчах за клуб у него 3+1, они с Меради Уридия – лучшие бомбардиры команды, благодаря им «Черноморец» идет шестым в лиге.

Голы с центра – непрекращающийся тренд сезона. Второй такой только у «Черноморца», четвертый всего

Да, «Черноморец» уже забивал так в этом розыгрыше. «Уралу» летом, тогда удар Мераби Уридии помог победить конкурента (3:2). С того мяча все началось.

После – еще два примера.

В начале сентября – от Тимура Жамалетдинова из «Уфы» .

В середине – Георгий Гонгадзе из «СКА Хабаровска» .

Что за аномалия, вы понимаете?!