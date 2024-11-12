Подразнил их и вновь отказался от футболки с маком.

Капитан «Рексхэма» Джеймс Макклейн по традиции проигнорировал День памяти павших: 11 ноября в стране почитают всех солдат Великобритании и Британского содружества, погибших в военных конфликтах. Ежегодно игроки выходят на поле с традиционным символом памяти жертв – красным маком.

Североирландец отказался это делать в очередной раз – и нарвался на хейт болельщиков. Ему не привыкать.

Во время минуты молчания встал отдельно от команды, а после игры подразнил чужих фанатов

«Рексхэм» играет в английской Лиге 1, сейчас идет третьим в таблице. Команда принимала «Мэнсфилд», который опережала всего на одно очко. Победили 1:0, игра пришлась как раз на День памяти.

Макклейн во время минуты молчания стоял отдельно от команды.

А после игры соцсети облетело видео, где Макклейн дразнит фанатов «Мэнсфилда». Наверняка в его сторону летели какие-то слова, поэтому футболист сначала сделал отгоняющий жест, а затем послал несколько воздушных поцелуев и с улыбкой отправился в подтрибунное помещение.

Жена Макклейна, намекая на причину, по которой от фанатов достается ее мужу, отреагировала в соцсетях: «Не знаю, как все остальные, но… Это уже просто надоело. 12 лет спустя могло бы быть понятно, что это уже не новость [факт, что не отмечает День памяти]».

«Мы ненавидим этого чертового короля». У Макклейна давняя история противостояния с Британией

Джеймс провел больше 100 матчей за Ирландию, но родился в Северной Ирландии. В городе Дерри – том самом, где в 1972 году британские солдаты расстреляли 13 безоружных человек, пришедших на мирную демонстрацию для защиты гражданских прав – включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Это событие привело к волне насилия в противостоянии Ирландской республиканской армии (ИРА) и Вооруженных сил Великобритании.

И Макклейн тут явно не на стороне юнионистов. В 2015-м он повернулся спиной к флагу Англии и опустил голову во время исполнения британского гимна, а после референдума о выходе Британии из Евросоюза призвал Ирландию и Северную Ирландию объединиться твитом «Зажжем костры воссоединения». А еще носил флаг Палестины на воротнике – ирландцы традиционно симпатизируют палестинцам , видя в них параллели со своей борьбой за независимость.

Позицию по Дню памяти футболист аргументировал так: «Я преисполнен уважения к тем, кто боролся и умер в обеих мировых войнах. Скорблю об их смерти и, как и любой другой порядочный человек, если бы мак был символом только этого, то носил бы его хоть каждый день. Однако мак также символизирует память о британских солдатах, участвовавших и в конфликтах после 1945 года.

И здесь для меня начинается проблема. Для людей с севера Ирландии, понимающих, что случилось в Кровавое воскресенье 1972 года, мак означает нечто совсем другое. Для меня ношение мака стало бы жестом неуважения к невинным людям, которые потеряли жизни в то смутное время. Хочу, чтобы все понимали это на 100%. Я мужчина, и мое воспитание не позволяет отступать от своих убеждений».

После недавней игры в соцсетях появилась запись интервью с Макклейном в программе Late Late Show, где он сравнивал британскую армию с ИРА, которая ранее осуществляла теракты в Великобритании. Пришлось вновь объясняться в соцсетях.

Комичности истории добавляет тот факт, что за последние два года владельцы «Рексхэма» – актеры Роб Макэлхенни и Райан Рейнольдс – принимали в клубе и короля Карла III, и принца Уильяма. При этом капитан команды Макклейн ранее распевал антимонархистские песни со строчками «Мы ненавидим этого чертового короля».

В общем, каждый год происходит примерно одна и та же история: Великобритания отмечает День памяти, Макклейн его игнорирует, нарываясь на новую волну хейта.

Матич тоже отказывался играть с цветком мака. А ФИФА даже запрещала символ британским сборным, но сдалась

Макклейн – не единственный, кому не нравятся акции в День памяти павших. Наиболее известный пример – серб Неманя Матич, который ранее надевал футболку с маком, но в 2018-м получше узнал о значении символа и отказался. Символ напоминает ему бомбардировки НАТО.

Матич объяснял в соцсетях: «Я полностью осознаю, почему люди носят цветки мака и безгранично уважаю право каждого на это. Я поддерживаю любого, кто потерял любимых во время военных конфликтов.

Но для меня все это – напоминание о войне, которую я застал испуганным двенадцатилетним мальчишкой во Врело (небольшая сербская деревня). Мою страну бомбили в 1999-м. Несмотря на то, что я уже носил цветок мака раньше, не считаю, что это стоит продолжать.

Нисколько не принижаю значение макового цветка как символа гордости Британии, но все мы – продукт воспитания, и это мой личный выбор».

В 2011-м ФИФА запретила сборной Англии маки на футболках, но отменила запрет вскоре после письма от президента ФА принца Уильяма. В 2016-м ФИФА вновь попробовала победить маки: сборным Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса не разрешили надевать повязки с цветком. По мнению чиновников, красный мак – политический символ, который по правилам организации запрещено использовать на экипировке.

Британские сборные не только проигнорировали запрет, но и не стали выплачивать наложенные ФИФА штрафы, подав аппеляцию в суд. В 2017-м после 10 месяцев переговоров британский патриотизм победил : на форме могут появляться некоторые знаки отличия, которые не противоречат запрету на религиозную или политическую символику, но при нанесении любых знаков должны быть учтены требования соперников и их болельщиков.

«Для страны, победившей на одном ЧМ и не выигрывавшей Евро, они слишком высокомерны». У Макклейна и Англии взаимная нелюбовь

Сборной Англии от Джеймса достается регулярно. Вот его оценка во время Евро-2024: «Так было всегда: вокруг английской команды много шумихи, она всегда запредельная. Для страны, которая победила на одном чемпионате мира и ни разу не выигрывала Евро, они слишком многого ждут и слишком высокомерно оценивают свои шансы».

Деклан Райс, по мнению Макклейна, тоже переоценен: «Он очень хороший футболист, но то, как английские медиа превозносят его, это просто перебор. Для меня он не игрок мирового класса. Не думаю, что он соответствует этому уровню. Он не смог бы попасть в «Ман Сити» вместо Родри. Для меня Тони Кроос – это игрок мирового класса. Он управляет игрой, Родри управляет игрой, я не думаю, что Деклан Райс делает это».

Макклейн играл за молодежную сборную Северной Ирландии, но во взрослом возрасте выбрал Ирландию: попросили родители – а еще страна не входит в Великобританию. На его взгляд, британцы всегда были высокомерными по отношению к ирландцам.

В 2019-м Макклейну исполнилось 30 лет, и он показал фото открыток, которые получал – с оскорблениями и пожеланиями смерти. Тогда футболист назвал Футбольную ассоциацию Англии шайкой лицемеров и трусов, которая вообще на подобное никак не реагирует, а вместо этого постоянно раздает награды Рахиму Стерлингу, который борется с расизмом.

«Посмотрите на ситуации со Стерлингом, – говорит Макклейн. – Его сделали героем за то, что он говорит об этом. Тут и там получает награды. Но это ничто по сравнению с тем, что перенес я за последние 7-8 лет. За это время не было ни писка, ни слова или контакта. После того, как люди начали говорить об этом, был лишь формальный жест со стороны Kick It Out, когда к ним обратились. Никакие меры приняты не будут. Скажем прямо, я ведь белый ирландец – в Англии это не входит в повестку дня».

Разговоров вокруг позиции Макклейна хватало во все времена.

Когда его позиция по поводу мака на футболке стала известна, медиа заметили и новую татуировку на теле – там красовался флаг Ирландии над североирландским городом Дерри. Новый скандал – снимок в соцсетях, где Макклейн сидел на металлическом ящике в черной балаклаве перед детьми, а надпись на фото была такой: «Сегодняшний школьный урок – история». Балаклаву в Англии ассоциируют с ИРА. Позже пришлось извиняться и даже сносить аккаунт, а еще – нарваться на штраф от «Сток Сити», за который тогда играл Макклейн.

Когда он выступал за «Уиган», фанаты его освистывали. В соцсетях он жаловался: «Мой сын, которому семь лет, смотрит каждый матч «Уигана». И спрашивает маму: «Почему они освистывают папу?» И ходить вокруг да около, отвечая ему – совсем не вариант».

Макклейн говорил Sky News: «Понимаю, что у людей есть другие ценности, отличные от моих. Я это уважаю. То, что я не подчиняюсь им – не значит, что я не уважаю или ненавижу вас. Все, чего я прошу, – чтобы, в свою очередь, уважали мои убеждения. Все просто».

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Фото: Gettyimages.ru /Gary Oakley – PA Images, Ben Roberts Photo, Clive Brunskill, Catherine Ivill, Ross Kinnaird, Harry Trump