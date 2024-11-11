Лапорту взбесило судейство в матче с «Сосьедадом». Президент «Барсы» повторял одну фразу в перерыве

Ханси Флик потерпел третье поражение у руля «Барселоны». В 13-м туре Ла Лиги его команда уступила «Сосьедаду» 0:1, но счет мог быть другим, если бы арбитр засчитал гол Левандовского. Мяч поляка был отменен из-за офсайда, который вызвал серьезные споры.

Многим показалось, что судьи перепутали бутсы игроков на видеоповторе, а потому отменили гол Роберта.

Флик и его подопечные с решением арбитра публично не согласились , а Судейский комитет Испании поддержал отмену гола.

По данным Relevo , судейство в Сан-Себастьяне особенно разозлило Жоана Лапорту. Президент «Барселоны» был в хорошем настроении до того, как увидел повтор отмененного гола Левандовского – тогда его лицо исказилось.

В перерыве Лапорта был очень зол на всех, он повторял: «Этого просто не может быть!» Возмущалась вся делегация «Барселоны», вскоре это настроение перетекло и в раздевалку команды, пишет Relevo.

Каталонцы не исключают, что запросят объяснения случившегося у Технического комитета судей. Ответственные органы заверили, что в трансляцию вывели не тот кадр, а судьям на VAR был показан нужный момент. Такой ответ «Барселону» не устраивает.

Как думаете, гол Левандовского стоило засчитать?

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