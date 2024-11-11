Гол «Барселоны» отменили из-за офсайда, которого не было? Болельщики отреагировали волной мемов
В очередном туре Ла Лиги «Барселона» не просто потеряла очки, а проиграла, причем с минимальным счетом − 0:1 от «Сосьедада». Игра могла бы развиваться совсем по другому сценарию, если бы не один спорный момент.
На 13-й минуте Роберт Левандовски забил гол, который отменили из-за офсайда. Полный разбор эпизода можно прочитать здесь.
Многих болельщиков смутил тот факт, насколько по подобным картинкам должна быть нога Левандовского, чем у Найефа Агерда. И интернет захлестнула волна мемов.
Один из самых удачных даже попал в сториз Рафиньи. Неужели в ВАР-комнате действительно думают, что у поляка размер ноги 50+?
Но есть и другие варианты обуви.
В честь его бутс уже даже установили детскую площадку.
А вот как выглядят ноги форварда без бутс.
И вообще «Сосьедад» уже готов преподать уроки прохождения каталонских офсайдных ловушек. «Мадриду» и «Баварии», которые часто в них оказывались, нужно точно сходить на лекции.