«Лапорта хотел снять футболку и бежать». Скрытая камера на президентах «Барсы» и «Реала» в прошедшем класико

В прошедшем класико не все камеры были направлены на поле. Одна из них снимала президентов «Барселоны» и «Реала» – Жоана Лапорту и Флорентино Переса соответственно.

Почти в каждый момент времени прослеживается дипломатическая игра жестов.

После финального свистка Лапорта повернулся к болельщикам и сжал кулак – ну очень сдержанно радовался победе 4:0.

Один из болельщиков написал: «Лапорта хотел снять футболку и бежать как сумасшедший, но вспомнил, что рядом с ним Перес».

Другой добавил: «Лапорта не мог скрыть радости, но он держал себя в руках из-за Переса».