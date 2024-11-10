Топ-20 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. В списке лишь один футболист из нынешнего состава
Похоже, «Барселона» наконец нашла выход из многолетнего кризиса. Спасителем «блауграны» стал Ханси Флик, при котором каталонцы за 16 первых матчей забили сумасшедшие 55 голов. Команда Ханса-Дитера уверенно лидирует в Ла Лиге, а в общей таблице Лиги чемпионов занимает шестое место.
В разные годы за «Барселону» играли выдающиеся футболисты, чье величие признают даже соперники клуба из столицы Каталонии. Портал Score 90 составил топ-20 лучших игроков «блауграны» в XXI веке.
Рейтинг формировался с учетом трех показателей: период, когда футболист находился на пике формы, продолжительность игры за клуб и влияние на результаты команды. В элитный список попал лишь один представитель нынешней команды – Марк-Андре Тер Стеген.
Топ-20 лучших игроков «Барсы» в XXI веке
Как вам такой топ? Кто из нынешних игроков «Барсы» в будущем может войти в почетный список?
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Если учитывать все достижения и как вкладывали свои силы и таланты в Барсу, то многие в топе поменялись бы местами
Например: Иньеста и Хави сделали больше чем Роналдиньо , а Бускетс больше чем Неймар. Анри был выдающимся играком, но Алвес, непапавший в топ, сделал на много больше чем Тьери.
По такой логике Левандовского можно было в топ 5 ставить
Командные «Барселона»
Чемпион Испании (6): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16
Обладатель Кубка Испании (4): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16
Обладатель Суперкубка Испании (4): 2009, 2010, 2011, 2013
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
Личные 2008—2016
Лучший защитник чемпионата Испании: 2008/09
Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА.
Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2011/12
Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА : 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016
Входит в состав символической сборной мира по версии УЕФА : 2009, 2011, 2015
Входит в состав символической сборной года по версии L’Équipe : 2007, 2012
Мало ???