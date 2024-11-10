Топ-20 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. В списке лишь один футболист из нынешнего состава

Похоже, «Барселона» наконец нашла выход из многолетнего кризиса. Спасителем «блауграны» стал Ханси Флик, при котором каталонцы за 16 первых матчей забили сумасшедшие 55 голов. Команда Ханса-Дитера уверенно лидирует в Ла Лиге, а в общей таблице Лиги чемпионов занимает шестое место.

В разные годы за «Барселону» играли выдающиеся футболисты, чье величие признают даже соперники клуба из столицы Каталонии. Портал Score 90 составил топ-20 лучших игроков «блауграны» в XXI веке.

Рейтинг формировался с учетом трех показателей: период, когда футболист находился на пике формы, продолжительность игры за клуб и влияние на результаты команды. В элитный список попал лишь один представитель нынешней команды – Марк-Андре Тер Стеген.

Топ-20 лучших игроков «Барсы» в XXI веке

Как вам такой топ? Кто из нынешних игроков «Барсы» в будущем может войти в почетный список?

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