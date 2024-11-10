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Топ-20 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. В списке лишь один футболист из нынешнего состава

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Похоже, «Барселона» наконец нашла выход из многолетнего кризиса. Спасителем «блауграны» стал Ханси Флик, при котором каталонцы за 16 первых матчей забили сумасшедшие 55 голов. Команда Ханса-Дитера уверенно лидирует в Ла Лиге, а в общей таблице Лиги чемпионов занимает шестое место.

В разные годы за «Барселону» играли выдающиеся футболисты, чье величие признают даже соперники клуба из столицы Каталонии. Портал Score 90 составил топ-20 лучших игроков «блауграны» в XXI веке.

Рейтинг формировался с учетом трех показателей: период, когда футболист находился на пике формы, продолжительность игры за клуб и влияние на результаты команды. В элитный список попал лишь один представитель нынешней команды – Марк-Андре Тер Стеген.

Топ-20 лучших игроков «Барсы» в XXI веке

Как вам такой топ? Кто из нынешних игроков «Барсы» в будущем может войти в почетный список?

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Клубы
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoЛа Лига
logoМарк-Андре тер Стеген
logoРоналдиньо
logoАндрес Иньеста
logoХави
logoЛуис Суарес
logoКарлес Пуйоль
logoЖерар Пике
logoНеймар
logoСамюэль Это′О
logoСерджи Бускетс