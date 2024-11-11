«Арсенал» вдруг смелый, ловушка «Челси» барахлит, Эдегор классно вернулся, Палмера и Сака съели. Быстрые мысли

От Славы Палагина.

«Челси» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) – и теперь обе команды в топ-4 АПЛ, но еще сильнее отстают от «Ливерпуля» – на девять очков. Учитывая темп лидера, ничья выглядит скорее как неудача.

По качеству игры матч получился равным – с любопытными деталями.

Вау, «Арсенал» может быть смелым в топ-матче!

Владение «Арсенала» в предыдущих больших матчах АПЛ:

● С «Тоттенхэмом» – 36,3%;

● С «Ман Сити» – 22,8%;

● С «Ливерпулем» – 44,7%.

Сегодняшние 51% сильно выбиваются. «Арсенал» хотел играть в футбол и стремился к этому. В режиме автобуса провели только стартовую десятиминутку. В остальном – ничего подобного. Вероятно, подталкивали отставание в таблице и необходимость побеждать.

Два аспекта отражают стремление играть первым номером. Во-первых, собственные розыгрыши: отдавали предпочтение коротким . Точность передач Давида Райи – 90%. В предыдущих топ-матчах было чуть больше 60%. Почти не выбивал и стремился разыграть с партнерами.

Одна из вспомогательных идей – оттяжки Томаса Парти, Деклана Райса (и даже Мартина Эдегора!) в оборону. Затрудняли прессинг для «Челси», хотя к остроте таких розыгрышей вопросы все же есть (владение направлено на контроль, а не на обострение).

Второй аспект смелости – игра «Арсенала» без мяча . Варьировали режим, но гораздо чаще прессинговали. В этой стадии была интересная наработка: Габриэл в роли дополнительного опорника. Поднимался к Мало Гюсто и формировал квадрат, которым зеркалили квадрат «Челси».

Смелость бразильца хорошо характеризует заработанный им же угловой в первом тайме – оказался у лицевой именно после прессинга Гюсто.

Риски такого подхода – потенциальная дыра в обороне. Пару раз «Челси» использовал, но до убойных моментов все же не доводил.

Навесы – внезапная беда «Арсенала»

Одно из популярных объяснений, почему Микель Артета так часто (для топ-клуба) переходит в режим автобуса – монструозность пары ЦЗ в воздухе. Выстраиваясь в компактную схему, команда вынуждает соперника прибегать к навесам. А они становятся легкой добычей для Вильяма Салиба и Габриэла.

В последнее время этот аспект внезапно просел. Единственный мяч от «Ньюкасла» в прошлом туре получили после незамысловатого навеса в штрафную. Тогда ошибся засмотревшийся на мяч Габриэл. Сейчас не было проблем с концентрацией, но навесы все равно стали главной проблемой.

Почти всю остроту «Челси» создавал после кроссов в штрафную. Не делали из них ставку, но когда выводили партнера в позицию для навеса, здорово распоряжались моментами. Вот показательная табличка. В общей сложности только 14 кроссов, но сразу 5 доставлено до партнеров. В четырех случаях приводило к удару.

Изящнее всех слабостью «Арсенала» пользовался Педру Нету. В первом тайме уничтожал 1-в-1 Бена Уайта и выводил партнеров кроссом на дальнюю. Так родился лучший момент «Челси» с игры.

В эпизоде с голом Нету использовал опорную «Арсенала». Она оказалась оголенной из-за того, что Парти и Райс находились в штрафной и ждали кросса на Уэсли Фофана (до этого уже опасно бил по воротам).

Нету наказал.

Офсайдная ловушка Марески снова дала сбой в топ-матче. Не пора ли отказаться?

В тактическом дайджесте по итогам прошлых выходных мы уже отмечали проблемы «Челси» с офсайдной ловушкой. Ее особенность – защитники выстраиваются по линии штрафной и используют ее в качестве инструмента синхронизации. Такую же ловушку использует в своих командах Мануэль Пеллегрини. В одной из них ему ассистировал Энцо Мареска (речь про «Вест Хэм»). Вероятно, тогда и вдохновился.

Пока претензий две. «Челси» пытается ловить, даже когда на игрока с мячом не оказывается давление. А из линии постоянно кто-то выдергивается .

В игре с «Ливерпулем» за линию заступил Рис Джеймс. Даже сыграй синхронно с партнерами, едва ли бы предотвратил гол. Но этим шагом еще сильнее облегчил задачу сопернику.

В этом матче провалился Ливай Колуилл. Забавно, что изначально защитник держал линию и только в последний момент сделал шаг назад. Из-за этого наказывать могли сразу трое игроков «Арсенала».

Похожие по типологии моменты возникали и в других топ-матчах. Вероятно, качество исполнителей влияет. В предыдущих матчах «Челси» прилетало от Бруну Фернандеша и Мо Салаха. Сейчас убийственный пас отдал Мартин Эдегор.

Кстати, как там Эдегор? Вернулся после двух месяцев и впечатлил

Мартин стартовал впервые после травмы. Уже было несколько минут с «Интером», но практики все равно маловато. Учитывая вводные, впечатлил.

Перфоманс можно разделить на две части – первый час и оставшаяся тридцатиминутка. В первой от требовалась дисциплинированная игра без мяча. Норвежец никогда не отлынивает от этой работы, но в этот раз нужно было держаться рядом с Ромео Лавией, а он особенно крут под давлением. Мартин справился. Голевая атака «Арсенала» началась именно после отбора Эдегора в этой дуэли.

Во второй части матча Мартин резко прибавил в обострении. Вероятно, главная причина – замена Лавии на Энцо Фернандеса. Аргентинец наказал «Арсенал» голевым пасом на Нету, но без мяча как обычно много халтурил. Иногда – шел в давление без оглядки за тем, что происходит за спиной.

А за спиной был, как правило, Эдегор.

Итог – четыре созданных момента, лучший в команде.

Почему Палмер и Сака сыграли так серо?

Перед матчем Коул Палмер против Букайо Сака рекламировали как главную дуэль. Добавляло эффекта красивое лидерство среди лучших плеймейкеров. По предударным действиям шли в топ-2 АПЛ: Букайо был выше только благодаря магии подач со стандартов.

Очный матч – внезапная тишина. На двоих Палмер и Сака создали только один момент – удар весом 0,03 xG . Нейтрализующим элементом стала персональная опека. С ее помощью тренеры пытались сдержать обоих.

Прямым оппонентом Сака по матчу стал Марк Кукурелья. Его выход не прогнозировали (ожидался Рис Джеймс). Сам испанец объяснял, что перед матчем изучал манеру Сака. В отличие от большинства соперников, старался не давать ему время на решение и всегда очень плотно встречал. Риски оправдались: Букайо стал худшим в команде по потерям (семь). За всю игру только четыре паса вперед.

Проблемой Палмера стал Томас Парти – ганец действовал в почти персональной манере. Иногда превращался в дополнительного правого защитника, следуя за Коулом во фланг. За весь матч только один раз позволил себя обыграть – в контратаке, когда у Палмера было пространство. Фирменный пас вразрез Коул сделал только один раз – на 83-й минуте. Парти выручил Давид Райя, но сам факт, что пришлось так долго ждать, впечатляет.

В общем, дело Кертиса Джонса живет.

Что происходит с «Ман Сити»? Уже четыре поражения подряд

Фото: IMAGO/Andy Rowland, IMAGO/Paul Terry/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mike Hewitt