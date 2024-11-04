Важная роль Сафонова, нехватка Эдегора для «Арсенала» и зависимость «Наполи» от Лукаку. Тактика топ-лиг

Новый выпуск тактических заметок по матчам топ-лиг.

Трент установил личный рекорд по отборам

Трент против Митомы – важнейшая индивидуальная дуэль. Японец – один из лучших дриблеров лиги. В оптимальном сценарии от «Ливерпуля» требовалось сократить количество оборонительных проверок ТАА. Этого не случилось – линия доставки мяча на левом фланге «Брайтона» работала исправно:

Но провала нет – Александер-Арнолд установил карьерный рекорд по отборам (9 штук) и достойно справился с повышенной нагрузкой. Выигрывал даже трудные и неочевидные защитные эпизоды. За внимательность и концентрацию – однозначно плюс.

И все же матч не был безупречным. Митома отдал предголевую и создал явный момент по похожему шаблону. ТАА трижды обыграли на дриблинге. Еще он слишком плотно действовал по оппоненту, что порой по цепочке приводило к вскрытию его фланга:

Общая оценка все еще положительная, даже если мы смотрим только на оборонительную проверку, а ведь была еще смена позиции ТАА в перерыве, которая помогла «Ливерпулю» улучшить контроль. Раньше Трента порой справедливо ругали за выключения и плохую игру в защите именно в таких матчах, где соперник умышленно и эффективно бьет в его зону – тут виден очевиднейший прогресс. Но простор для роста все еще остается.

Как же «Арсеналу» не хватает Эдегора

«Арсенал» значительно хуже в атаке без Мартина Эдегора. Микель Артета с переменным успехом маскировал нехватку лидера – иногда переходами в явно оборонительный режим, иногда через стандарты, иногда за счет индивидуальных подвигов Букайо Сака.

Даже в удачных матчах без норвежца команда выглядит иначе. На дистанции привычный уровень успешности тоже держать не получается. Процент побед падает с 73,7% до 50%, а ритм набора очков – с 2,4 до 1,7.

Встреча с «Ньюкаслом» – лучшее отражение кризиса. После быстрого гола «Арсеналу» нужно было забивать, но вместо привычных треугольников на флангах (более эффективный и слаженный базировался именно справа с Эдегором и Сака) мы наблюдали предсказуемые пасы на вингеров в надежде, что кто-то из них зарешает:

Это не самый худший сценарий – хуже играть вообще без доставки мяча на опасных игроков, но этот сценарий делает команду слишком зависимой от индивидуального вдохновения Сака и весьма предсказуемой. Лучший момент организовал именно Букайо – как раз индивидуальное обострение с фланга в ситуации, когда других опций не было. Этого явно мало.

Мартин созидает сам и делает команду менее предсказуемой, связывая всю правую часть поля своевременными рывками и комбинациями. Пора признать: без него «Арсенал» страдает, а не играет в футбол.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Мареска копирует офсайдную ловушку Пеллегрини. Она проваливается у «Челси» в топ-матчах

Энцо начинал тренерскую карьеру помощником Мануэля Пеллегрини в «Вест Хэме». Возможно, оттуда идея с офсайдной ловушкой, которую сейчас используют защитники «Челси». Базово не отличается от любой другой, но у идеи Пеллегрини есть важное отличие. Для синхронизации защитники выстраиваются по линии штрафной и даже используют ее в качестве ориентира.

«Челси» постепенно внедряет ловушку, но в топ-матчах она все чаще дает сбой. В первой игре сезона был пропущенный от «Ман Сити». Пару недель назад от «Ливерпуля»:

Против «Ман Юнайтед» (1:1) были похожие провалы:

В чем недостатки?

● Как и любая офсайдная ловушка, эта зависима от того, давят ли на игрока с мячом. Если давления нет, наказать гораздо проще (особенно игроку из топ-клуба). Это первопричина проблем «Челси»;

● Синхронизация между защитниками. Пока ее тоже не хватает. Пожалуй, только в обороне Мареска не определился с основным сочетанием. Логично, что у игроков возникают трудности;

● Офсайдная ловушка фиксирует защитников в стоячем положении. Если атака развивается неожиданным образом, им сложнее перестроиться;

● Роберт Санчес как страхующий вратарь. Пока слишком много ошибок, когда нужно выдвигаться на нападающего. Последняя с «МЮ» привела к пенальти.

Дыра в схеме Пепа

«Ман Сити» стал последней командой, которая проиграла в этом сезоне АПЛ. В эти выходные – 1:2 от «Борнмута». Матч – ночной кошмар Кайла Уокера: англичанин сыграл после одной тренировки и неестественным образом ошибался. С его фланга пришли не только голы, но и почти все моменты хозяев.

Форма Уокера – точно одна из причин провала, но у него есть и тактическое объяснение. Фактически «Сити» играл без правого полузащитника. На карте передач хорошо заметно. Рядом с Уокером (2-й номер) – никого:

По ходу матча Пеп смещал туда Бернарду Силву и Фила Фодена, но обоих тянуло в середину. Бернарду помогал с преодолением прессинга. Фил открывался под фирменный прием с ударом. Кайл оставался без поддержки. Вот к чему привело:

● «Борнмуту» было намного проще прессинговать. Во-первых, сужалась зона для давления. Во-вторых, Уокера могли рассматривать как мишень, так как ему не с кем отыграться. В итоге Кайл завершил матч с точностью передач 80,4%. У остальных защитников «Сити» показатель выше 93%;

● «Сити» было труднее атаковать. Фактически задействовали только две трети поля. Через правый край прошло 22% атак – антирекорд сезона с невероятным отклонением от среднего показателя (35%);

● Самому Уокеру было сложнее сдерживать контратаки. Обычно встречает их лицом к сопернику – легче прочитать маневр и нагнать за счет скорости. Против «Борнмута» приходилось догонять – неестественная для Кайла среда.

Слава Палагин

«Жирона» разучилась выходить из обороны

Базовый навык команды, которая ставит на владение – эффективный выход из защиты через короткий пас. У «Жироны» не было проблем с этим аспектом еще в прошлом сезоне, но сейчас возникают сложности.

Очередная ошибка из игры с «Леганесом». «Жирона» выглядела классно, но привезла второй гол. Антигерой – защитник Давид Лопес. Он подставил Дэйли Блинда.

Дэйли просит отыгрыш на вратаря, но Лопес не смотрит на партнера.

В итоге Блинд плохо принял мяч, а опорник Сильви Клуа не ждал потерю.

Лопес постоянно лажает под прессингом. Это огромный минус Давида, который сильно мешает «Жироне». «Барса», например, тоже акцентировала прессинг на зоне Лопеса и заставляла его пасовать. Просто не давали пространства остальным.

Давид – не единственный, кто привозит в таких эпизодах. Голкипер Гассанига вовлечен в билд-ап, а раньше становился защитником при владении. Сейчас стал пассивнее, но каждый пас на него может стать привозом. Например, как против «Фейеноорда», когда подставил пасом Ивана Мартина.

У косяков одна причина – нет замены Алеиша Гарсии. Раньше он помогал партнерам в такие моменты. «Жирона» ставила на Ориоля Ромеу, но он травмировался. Больше не взяли никого, а Мичел играет с 19-летним Сильви Клуа из молодежки. Тренер не знает, что делать.

Молина – новый ЦЗ «Атлетико»

В прошлом дайджесте отмечали, что «Атлетико» провалил матч с «Бетисом». Главным антигероем был Науэль Молина. Он много ошибается и недорабатывает в защите, но играет из-за травмы Маркоса Льоренте.

Молина вышел и на матч с «Лас-Пальмасом» (2:0), Диего Симеоне пустился в эксперименты и поставил Науэля на позицию правого центрального защитника в схеме 3-4-3. Его привычное место занял Джулиано Симеоне.

Ход Чоло вышел странным, но сработал. Именно Молина отдал классный длинный пас на Джулиано, когда он забивал первый мяч. Симеоне возил правый фланг и отпахал за Науэля, тот из-за ограничений по позиции почти не рисковал. У Молины поставлен первый пас, все остальное на плохом уровне. Симеоне выжимает максимум.

И хотя Молина средне отыграл именно в защите, даже его затмил Клеман Лангле.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Важная роль Сафонова

1:0 против «Ланса» – первый раз, когда можно всерьез обсудить Сафонова.

Как и против «Лилля», «Ланс» предпочел агрессивный персональный прессинг. В таком футболе у соперника есть только один стабильно свободный игрок – вратарь.

У Сафонова 44 передачи, 19 длинных. Для контекста: у Доннаруммы за весь прошлый сезон только два матча, где больше передач, и лишь один матч, где больше длинных.

И ведь «Ланс» остался в меньшинстве на 59-й минуте, с тех пор Сафонов почти не касался мяча. Можно сказать, что при Энрике вратарь «ПСЖ» еще не был настолько вовлечен в игру.

Матвей справился приемлемо. Была пара очень хороших передач, была пара просто в никуда. Из позитивного – разнообразие пасов: и по направлению, и по адресатам (сначала искал именно Асенсио, потом вариативнее), и по силе, и низом/верхом.

Стоит похвалить полевых, потому что даже после неточных забросов (их достаточно) «ПСЖ» навязывал борьбу и доминировал в дуэлях.

Энрике после матча сказал и про важность ротации, и про специфику игры против «Ланса». Интересно, что приоритетнее: ротация или адаптация под конкретного соперника. В любом случае хороший знак для Сафонова, что дают играть. Тем более с важной задачей.

Алонсо переиграл Хенесса. Подвела реализация

19-4 по ударам, 6-0 по голевым моментам в пользу «Байера» против «Штутгарта». Счет – 0:0.

Алонсо шикарно подготовился, перейдя на 4-4-2 (Гримальдо и Фримпонг – крайние полузащитники, Инкапиэ и Мукиеле страховали фланги сзади). Благодаря новой схеме «Байеру» было удобно прессинговать «Штутгарт»: два форварда (Бонифасе и здесь Виртц) выдвигались на двух центральных защитников, Гримальдо и Фримпонг ориентировались на крайних защитников, Джака и Андрих накрывали двух опорников.

«Байер» заставлял «Штутгарт» страдать сразу с розыгрыша от ворот Нюбеля. Выйти через короткий пас? Все перекрыты. Редкие попытки заканчивались неприятными потерями недалеко от ворот

Длинные забросы? Туре, таргетмена «Штутгарта», полностью нейтрализовали.

Большую часть матча атаковал исключительно «Байер». Были подходы и с угловых, и в позиционных атаках, и после прессинга, и несколько быстрых выпадов – просто не повезло с реализацией. Вратарь «Штутгарта» Нюбель сыграл великолепно.

Еще ни разу «Байер» Алонсо не был настолько лучше «Штутгарта» Хенесса. Раньше «Байер» всегда героически спасался или выгрызал победу, даже когда «Штутгарт» выглядел как минимум не хуже. Ответочка.

Артем Денисов (телеграм-канал )

«Наполи» болезненно зависим от Лукаку, особенно против равных соперников

Что, в общем-то, не секрет. Обычно это работает в плюс. «Аталанта» показала (3:0), какие могут быть минусы.

Конте показал максимум гибкости, на которую способен. Сдваивал фланг, объединяя в творческий кулак Хвичу и Политано. Смещал Лукаку на край, пытаясь манипулировать персональным прессингом: в карман между ним и вторым форвардом (Мактоминеем) врывался игрок из глубины – Политано либо Ди Лоренцо. Делал то же самое на краях, выводя внутрь вингера – освобождал крыло под забег защитника. Пробовал обычные приемы.

А бергамаски повсюду преследовали их один на один, неотвратимо и мрачно. Что-то из приемов Конте срабатывало лучше, что-то хуже, но в каждом был конечный изъян: на последней трети он реализовывался через Лукаку. Ром либо должен был стянуть защиту и создать пространство, либо продавить.

Проблема в том, что Лукаку теряется, когда не способен физически доминировать над защитником. Даже «Лечче», критически уязвимый в защите, пропустил от неаполитанцев всего один и едва не увез ничью просто потому, что качок Баскиротто выиграл у столба практически все дуэли. С «Аталантой» случилось то же. Исак Хин оказался на одном уровне с бельгийцем в плане чистой мощи (впрочем, это не секрет: он уже останавливал его раньше). И каждый автоматизм, отточенный Конте, разваливался на последней стадии.

У Лукаку не получалось стянуть защитников, чтобы освободить партнеров: Хин справлялся один, и другие центрбеки охотились на Мактоминея и Хвичу. Ром редко цеплялся за мяч, не всегда успевал его удержать, ни разу не продавил. И «Наполи» исчез.

Две характерные детали. Единственный момент, созданный «Наполи», случился, когда Лукаку наконец утащил Хина и отбросил в свободный центр – Мактоминей пробил в штангу. Лучший отрезок (6 из 13 ударов, подавляющее владение) неаполитанцы провели в последние 27 минут, когда на поле вышел Распадори: его движение, техника, навыки связующего дали новые ключи против защиты.

Кефрен Тюрам выдал лучшие матчи за «Юве» – Мотта дал ему больше свободы

После игры с «Удинезе» (2:0) Мотту спросили о Тюраме, и ответ вышел по-своему показательным: «Нам всем нужно расти, и мне в том числе: в подготовке к матчам, подборе правильной для каждого игрока позиции, создании гармоничной команды». Только потом тренер перешел к Кефрену – похвалил за матч, отношение к делу, особенно выделил его технику.

На неделе Тюрам сыграл два лучших матча за «Юве». Очень напомнил свою позапрошлогоднюю версию, по которой пищала половина спортивных директоров из топ-клубов.

Возможно, суть преображения Мотта зашифровал в очень общем ответе. Он дал Тюраму больше свободы, чем в первые месяцы. Тогда Кефрен играл ниже, без права прорываться сквозь центр слаломами, и ничем не отличался от скучной прошлогодней версии – того блеклого опорника Фариоли, который раздает предсказуемые пасы и ничем не выделяется, хотя выделяться должен.

Здесь скрыто противоречие между игроком и системой. Тюрам очень техничный и быстрый, предпочитает принять мяч в статике и затем разметать линию прессинга. А Мотта считает, что двигаться нужно без мяча, а пас получать на ходу и в пространстве.

В последних матчах Кефрен, во-первых, играет повыше – не висит якорем на подстраховке, а осаждает штрафную. То есть дриблингу нашлось применение против закрытых защит. Во-вторых, у него больше свободы в прорывах по центру.

Результат: сделал первый гол против «Удинезе», создал больше моментов в двух матчах, чем за два предыдущих месяца, в несколько раз чаще выдавал фирменные продвигающие проходы.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: East News /Jean Catuffe / DPPI via AFP; IMAGO/Jonathan Moscrop, IMAGO/Danilo Gemito/IPA Sport/imago-images.de, Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press