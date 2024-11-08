В заявке Германии оказался латвиец Шитс. Это его же ирландцы называли Dario Shit

Ошибочка.

У Германии неожиданные методы борьбы с дефицитом нападающих: на ближайшие матчи Лиги наций против Боснии и Венгрии вызван 20-летний Дарио Шитс из второго дивизиона Нидерландов.

По крайней мере, он оказался в списке Юлиана Нагельсманна на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Конечно, это ошибка: DFB быстро все поправил, а все участники посмеялись.

«Мы ценим ваш интерес, но рейс Дарио в Ригу уже забронирован». Сборная Латвии троллит немцев

DFB обьяснила, что Шитс оказался в списке из-за «технической ошибке в базе данных». Федерация футбола Латвии в соцсетях обратилась к немецким коллегам: «Привет. Мы ценим ваш интерес, но рейс Дарио в Ригу уже забронирован».

Сборная Германии ответила смайликами и самоироничной гифкой «Упс».

А фанаты в шутку сравнили статистику Шитса и Кая Хавертца в этом сезоне: «Ничего удивительного! Германии нужен настоящий нападающий!»

20-летний Дарио принадлежит «Парме», но на этот сезон в аренде – забивает за «Хелмонд Спорт» из второй лиги Нидерландов (в прошлом был в СПАЛе). Он тоже посмеялся в соцсетях, а потом поделился составом сборной Латвии, там у него в ноябре матчи против Северной Македонии и Армении.

Шитс дебютировал за сборную только месяц назад – и забил уже во втором матче. Принес ничью с Фарерами (1:1), причем первым же касанием после выхода на замену.

Еще один «упс» с Шитсом: в Ирландии его назвали Dario Shit

У Дарио запоминающаяся осень – что-то приключается в каждую международную паузу. В ноябре повеселили немцы, в октябре дебют и гол за Латвию, а в сентябре отличились ирландцы.

Форвард тогда играл еще за латвийскую молодежку – и стал неожиданным героем ирландской программки. Четыре имени в ней больше напоминали клички, да еще и половина из них – оскорбительные. Шитса по ошибке назвали Shit («дерьмо»).

Самое простое объяснение – у составителя программки был включен гугл транслейт. Легко проверить: имена и фамилии четырех футболистов сборной в нем перевелись именно так.

Отдельно слово Šits перевелось как «этот», но именно в связке с именем Дарио получилось нечто совсем грубое. Немцы обошлись с его именем куда приятнее.

Dario Shit и Robert the Liar – так ирландцы назвали игроков Латвии. Виноват гугл-транслейт!

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Фото: Vincent De Vries/Keystone Press Agency, Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press