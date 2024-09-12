Dario Shit и Robert the Liar – так ирландцы назвали игроков Латвии. Виноват гугл-транслейт!

Trudnosti perevoda.

Внезапный повод поговорить про матч молодежек Латвии и Ирландии – они сыграли 2:2, но любопытнее ирландская программка.

Четыре имени в нем больше напоминали клички, да еще и половина из них – оскорбительные.

Картинку показали на реддите. Уморительно выглядят имена одного полузащитника и трех форвардов.

Самое простое объяснение – у составителя программки был включен гугл транслейт. Легко проверить: имена и фамилии четырех футболистов сборной в нем перевелись именно так.

Вкратце по каждому:

● Robert the Liar – «Роберт-лжец» – это 21-летний Робертс Мелькис из «Лиепаи». Причем отдельно слово Melkis перевелось с латышского как «дурак», а в связке с именем – получился «лжец».

● Bruno the Black – «Черный Бруно» – это 20-летний Бруно Мелнис из «Метты», выступавший ранее за молодежку «Торино». Отдельно Melnis перевелось как «черный».

● Dario Shit – ну, тут сурово, так как к имени Дарио присоединилось «дерьмо». Это 20-летний Дарио Шиц, который совсем чуть-чуть играл за «Парму» и СПАЛ, а теперь – игрок голландского «Хельмонд Спорт». Хотя вообще отдельно слово Šits перевелось как «этот», но именно в связке с именем Дарио получилось нечто совсем грубое.

● Gleb Liked it – «Глеб понравилось» – еще более нелепая конструкция. Так назвали 19-летнего игрока «Пафоса» Глеба Патику. Просто потому что Patika обозначает «понравилось».

И еще одна неточность – Rudolfs Reingolcs был прописан как Rudolf Reingolz.

Латвийская федерация получила объяснения и извинения от ирландцев и приняла их, прокомментировав: «Принимаем их, так как не было умышленного намерения навредить».

Лучше бы использовали чат GPT, честное слово.

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Фото: lff.lv