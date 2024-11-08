Тони Кроос получил престижную премию из рук Робби Уильямса. Певец прочел красивую речь, а заодно подколол Англию

Тони Кроос стал лауреатом немецкой телевизионной и журналистской премии «Бэмби» в категории «спорт». Экс-полузащитник был удостоен награды за свою выдающуюся карьеру и личные достижения.

Приз Тони вручил не менее звездный Робби Уильямс.

Британский певец прочел красивую речь, прежде чем вручить Тони награду:

«Я рад отдать должное величию своего дорогого друга и живой легенды. Тони Кроос – один из самых титулованных футболистов всех времен и один из самых важных полузащитников в истории.

У него сильная нога и доброе сердце. Мы с Тони познакомились много лет назад, я его большой поклонник, и, похоже, я ему тоже нравлюсь. Тони, я всегда восхищался твоей игрой, твоим спокойствием с мячом и без него, твоим интеллектом, твоим пониманием игры и твоей инстинктивной сверхчеловеческой передачей.

В коллекции Тони есть 34 награды, а это больше, чем у всей сборной Англии! Он выиграл главный трофей – чемпионат мира. Кроос – ваш, мой, наш герой. Однажды я пытался уговорить этого гения присоединиться к моей любимой команде, «Манчестер Юнайтед». Но он остался в «Мадриде» и, конечно же, стал одним из величайших игроков, когда-либо украшавших «Бернабеу».

То, как он играет, волшебно, это настоящее искусство. Ты не просто футбольный бог, твой практичный характер и чувство юмора делают тебя образцом для подражания для молодых спортсменов во всем мире. Ты показываешь, что можешь добиться успеха, не относясь к себе слишком серьезно. Я буду очень скучать по твоей игре. Я люблю тебя, Тони Кроос».

Тони слова Робби оценил:

«Cпасибо, что пригласили меня, организаторы «Бэмби»! И огромное спасибо Робби Уильямсу за его замечательную речь! Люблю тебя, дружище».

Поздравляем Тони!

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