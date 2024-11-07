Голы «Атлетико» после 90-й – вот ради чего бьется сердце Анхеля Корреа. Это не просто слова

Восхитительно.

У «Атлетико» возникли проблемы в Лиге чемпионов. В матче с «РБ Лейпциг» удалось со скрипом вырвать волевую победу. Затем «Бенфика» исполосовала оборону «кольчонерос», а в игре с «Лиллем» Серлот запорол кучу моментов, после чего судья Гуида выдумал пенальти – настолько липовый, какого эпоха ВАР еще не знавала.

Два поражения отбросили мадридцев вниз таблицы. Впрочем, у «Атлетико» оставался козырь – календарь второй части общего этапа. Дальше встречи со «Спартой», «Слованом», «Байером» и «Зальцбургом». Кажется, в этих матчах можно набрать порядка десяти очков. Но на фоне поражений от «Бенфики» и «Лилля» выезд к гости к «ПСЖ» представлялся узким местом. Перед «Атлетико» словно бы стояла задача проскользнуть между Симплегадами: если удастся, то можно благополучно продолжать плавание, а если нет – надежды будут раздавлены.

Октябрьская форма не внушала оптимизма. «Бетис» возил «Атлетико» и нанес команде Симеоне первое поражение в лиге. Довольно тягостное впечатление оставила и кубковая игра с «Виком» – соперником, ошивающимся в каталонской «элитной» лиге, то есть на шестом сверху уровне в иерархии испанского футбола. В матче, проходившем на поле, где помимо футбольной разметки отчетливо была видна и регбийная, «Атлетико» не превосходил любителей по игре, а скорее даже явно уступал им. Только ближе к концу второго тайма «Атлетико» опомнился и избежал грандиозного позора. В игре с «Лас-Пальмасом» мадридцы тоже не особо впечатляли, но забил сын Диего Симеоне Джулиано.

«ПСЖ» тоже отнюдь не идеален. Но все же к домашней встрече с впавшим в осенний кризис «Атлетико» парижане подходили фаворитами. И их статус подтвердился на поле. «Атлетико» фактически выставил автобус – тот самый, на который невежды жалуются больше десяти лет и который на самом деле давно уже не характерен для команды Симеоне.

Автобус в среду выглядел не скоростным и маневренным, а местами проржавевшим, неповоротливым. Уже на 14-й минуте совершил тошнотворную результативную ошибку Лангле, трансфер которого изначально виделся спорным.

«Атлетико» толком не понимал, как при случае выезжать к чужим воротам. Вечером среды лишь три атаки гостей включали в себя удары (одна вмещала два, поэтому в сумме ударов по воротам Доннаруммы накапало четыре). С 18-й по 84-ю минуту «Атлетико» не бил вообще. С 18-й по 93-ю не попадал в створ.

А «ПСЖ» давил исправно. Дембеле постоянно убегал от Галана, Хакими тоже нагнетал. И ближе к концу матча, с выходом Коло-Муани, хозяева только усиливали напор. Барколя и Хакими не унимались. «Атлетико» же просто стоял у своих ворот, ожидая ничьей… Так казалось тем, кто не знает о факторе Корреа. Аргентинец носит с собой не только динамит, но и будильник, выставленный на игровое время 90+. Когда раздается звон, шашка детонирует где-то у ворот.

Сезон длится меньше трех месяцев, а Анхель уже трижды забил в добавленное время. Выездной матч с «Атлетиком» развивался почти так же, как вчерашняя игра с «ПСЖ». Мадридцы выглядели блекло, а басконцы старались давить. Но на 92-й минуте Корреа промахал с мячом поле после углового у ворот «Атлетико» и разобрался с Агирресабалой. Победа из ничего. Вода, выжатая из камня. Магия.

В домашнем дерби с «Реалом» «Атлетико» висел на грани поражения. И ладно бы спортивный аспект. Проигрывать не хотелось и на фоне скандала с Куртуа . Спас, конечно же, Корреа. Анхель умчался к воротам после отменной передачи Галана, Милитао и Куртуа не вынудили Корреа струхнуть перед створом. Никто бы не смог.

Вчерашний гол Анхеля позволил «Атлетико» не утонуть внизу общей таблицы, а проскочить узкое место и занять не слишком зазорную позицию в одной группе с «Реал Мадридом», «Баварией», «Миланом». Ощущение такое, что Корреа забил «ПСЖ» даже не на последней добавленной минуте, а на последней секунде. После гола фактически не было ни одного игрового эпизода.

Наверное, сам факт выхода Корреа на замену должен засчитываться за опасный момент у ворот соперника.

Сердце Анхеля бьется ради «Атлетико». И в этой формулировке кроется больше, чем просто красивые слова. В 2014 году совсем молодой Анхель отправился из Аргентины в Испанию. Медосмотр обычно кажется формальностью. Но врачи выявили отклонение от нормы у 18-летнего парня и постановили, что нужна микрохирургическая операция на сердце. В прессе фигурировали словосочетания «доброкачественная опухоль» и «киста в желудочке». Корреа пришлось пропустить полуфинальные и финальные матчи Кубка Либертадорес. Впрочем, родной клуб Анхеля «Сан-Лоренсо» все равно завоевал трофей.

Корреа потом признавался, что проблемы с сердцем лишний раз напомнили ему о смерти. У Анхеля вообще непростой путь по жизни.

«Мне было десять лет, когда скончался отец, и я стал приносить деньги домой. Только благодаря моей игре в футбол в наш дом поступал доход, и мы с мамой и братьями могли питаться. Агент давал мне зарплату, а я передавал ее матери, чтобы она распоряжалась деньгами. В то время я не воспринимал это как ответственность, мне просто нравилось играть в футбол», – такими воспоминаниями о детстве делился Корреа в интервью El País.

«Я знал, что меня собираются прооперировать, но думал только о выздоровлении – чтобы вскорости снова играть. Я был взволнован, я только что прибыл в «Атлетико» и хотел получить возможность дебютировать на «Кальдероне».

Перед операцией я говорил, что снова играть в футбол – единственное, чего я хочу. Я не боялся, что умру, я хотел, чтобы все прошло хорошо, потому что я не умел ничего, кроме как играть в футбол», – признавался Корреа.

Впрочем, судя по другому интервью, настрой аргентинца перед операцией не был таким уж боевитым.

«На тот момент еще свеж в памяти был уход моего отца и брата. По правде, я относился так: «Если все сложится плохо, то я отправлюсь вслед за отцом, а его мне очень не хватает; если все пройдет хорошо, я хочу и дальше оставаться футболистом». Только эти две мысли звучали в голове», – рассказывал Корреа Marca.

После нескольких месяцев лечения ему удалось вернуться.

В команде Симеоне Корреа – это своеобразный анти-Феликс. Анхель – максимально скромный игрок, готовый дожидаться своего шанса и выходить тогда, когда будет нужно. В 2024-м Корреа лишь в пяти случаях находился на поле с 1-й минуты по 90-ю. Все остальные матчи – неполные. А в пяти играх Симеоне не выпускал Анхеля со скамейки. Несмотря на устоявшуюся роль парня, для которого матч длится не девяносто минут, Корреа уже давно стал одним из символов клуба.

В фильме «Монгол» Сергея Бодрова-старшего главный герой объясняет, почему он единственный из степняков, кто не боится грозы: «Негде было прятаться, вот я и перестал бояться».

Ранний уход отца научил Корреа не бояться смерти. Тогда же Анхель понял, что не стоит страшиться грозно выглядящих соперников. «Дворовый футбол с соседями заставляет учиться, потому что играешь против тех, кто старше тебя. Учишься очень быстро, почти насильно», – из этих слов ясно, почему аргентинец никогда не испугается ребят крупнее вроде Рюдигера, Милитао или Пачо.

Способность забивать на излете матча и зачастую вопреки его течению – это не только уникальный талант Анхеля, но и общая черта всего «Атлетико». В этом сезоне мадридцы дважды вырывали победу на 90-й минуте. В игре с «РБ Лейпциг» Хименес воспользовался навесом Гризманна, а в матче с «Сельтой» Альварес замкнул перевод француза.

Вы забьете нам сколько сможете, а мы забьем, когда у вас не останется времени на ответ.

Были и другие голы на 90+, но в тех матчах команда уже и так вела. В игре с «Жироной» Коке на 94-й установил счет 3:0. В матче с «Валенсией» точно так же сделал Альварес. В игре с «Леганесом» Серлот на 99-й оформил 3:1.

Даже в провальном матче с «Бетисом» Корреа успел дважды ткнуть мячом в каркас ворот на заключительном отрезке. Повезло бы чуть больше – «Атлетико» остался бы последней командой, идущей без поражений в Ла Лиге в этом сезоне.

«Кольчонерос» вытворяли подобное и в прошлые годы. Склонность забивать в самом конце – это уже давняя фишка. Порой голы на последних минутах получались невероятными! «Атлетико» больше получаса в меньшинстве, на табло 3:3, но нужно вырывать победу в матче с «Хетафе»… Защитник Эрмосо на 89-й бьет через себя в падении и вколачивает мяч в ворота! 0:0 с «Жироной», но Гризманн выполняет хитроумный низкий крученый наброс с углового, и мячик после еле уловимого касания Корреа, если оно вообще было, сам по себе заныривает под дальнюю штангу на 91-й минуте, а Мората в падении вбивает в сетку с ленточки, хотя кажется, что это уже не обязательно, ведь для гола хватило бы и действий Гризманна и Корреа.

Даже в первых таймах «Атлетико» играет до самого конца. Самый яркий пример – гол Гризманна в ворота «Фейеноорда», когда француз пробил через себя и перекинул вратаря Велленройтера на отметке 45+3.

Давно уже ясно, что для болельщиков «Атлетико» идентичность важнее побед. Если хочется ассоциироваться с легкодоступными трофеями – под боком другой клуб. В октябре у «Атлетико» с победами было совсем туго. Зато идентичность прокачана. Батя Симеоне, видать, устал от трансферных фэйликсов и буквально внедрил в команду свою собственную ДНК. Когда Джулиано с максимальным усердием выцарапывает мяч в подкате в углу поля, а мгновение спустя лучший бомбардир в истории клуба Гризманн забивает с прострела сына главного тренера… Это. Просто. Охеренно.

Занятно, что сейчас сформировалась целая группа из аргентинцев: де Поль, Молина, Альварес, Симеоне-сын. И все они совершают ключевые действия. Хотя в прошлом соотечественники Чоло растворялись и быстро покидали команду. Краневиттер и Вьетто не запомнились ничем. А Аугусто Фернандес – вы вообще слышали это имя? Именно Корреа долго оставался счастливым исключением.

Анхель никогда не станет главной звездой, но он всегда готов, когда надо выручать свой клуб, и будет так же выскакивать на ударную позицию в самый неподходящий момент для соперника – как козел выскакивал наперерез троллю Кузе в видеоигре.

В 2016-м в память врезался один из перфомансов инчас «Атлетико». Перед осенним матчем с «Баварией» они растянули надпись Dale alegria a mi corazon. Корреа тогда не играл, но этот призыв словно бы высечен над его карьерой.

Голы Анхеля наделяют сердце радостью.

Фото: Gettyimages /Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer, Fran Santiago / Stringer, Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Florencia Tan Jun / Stringer; East News /ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP, FRANCK FIFE / AFP