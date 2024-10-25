Даже судьи не понимают, за что поставили пенальти «Атлетико». Скандал в ЛЧ

Клуб идет в УЕФА.

Скандал в Лиге чемпионов: никто не понимает, за что поставили пенальти в ворота «Атлетико». Из-за этого и проиграли «Лиллю» – 1:3.

Испания по-прежнему кипит, хотя прошло уже два дня. «Атлетико» даже пожаловался в УЕФА.

Что случилось?

«Атлетико» играл 1:1 с «Лиллем» – на мяч Хулиана Альвареса ответил вингер Эдон Жегрова. Но на 74-й минуте арбитр Марко Гуида назначил крайне спорный пенальти – поводом стало падение Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке.

Никто ничего не понял – даже сами Андре и Коке. Но Гуида не сомневался в решении и лишь отгонял игроков.

Потом пошли повторы. Оказалось, что Бенжамен подыгрывал себе рукой. Резонный повод поменять решение, но нет.

Коснулся ли Коке ноги Андре? На повторах разглядеть сложно, касание – разве что кончиком шипа.

Сложный момент, но Гуида не спешил и ждал ВАР – там работали Лука Пайретто и Тиагу Мартинш. Видеоарбитры промолчали.

Хосе Хименес умолял Гуиду подойти к монитору, но главного судью так и не подозвали.

Коке даже не спорил. Уже смирился.

В итоге пенальти реализовал форвард Джонатан Дэвид. А на 89-й канадец еще и оформил дубль.

«Мне всегда говорили: поставить пенальти – это как сходить в магазин. Моя покупка должна быть на десять-девять баллов, иначе стоит посмотреть в тележку еще раз. Этот контакт не тянет даже на пять баллов. Это не пенальти», – мнение экс-судьи Эдуардо Итурральде Гонсалеса.

«Он увидел игру рукой у Коке». Реакция «Атлетико»

Первым высказался Ян Облак : «Не знаю, за что назначили пенальти. Он говорил мне, что увидел игру рукой у Коке. Ничего не понимаю, где? Надеюсь, он покажет всем этот кадр. ВАР проверял игру рукой и ничего не увидел. Но чью руку они смотрели? Я не знаю, что произошло».

Хулиан Альварес реагирует сдержанно: ​​«Мне говорят, что там кто-то играл рукой. Хотя при просмотре ничего не произошло. Не знаю, я ничего не понимаю. Вот и все. Нам нужно сосредоточиться на игре».

Диего Симеоне , конечно, тоже не прошел мимо: «Сначала судья говорил мне, что Коке сыграл рукой в штрафной. Я ничего не понял. Потом – что Коке толкнул двоих игроков. Пенальти просто не было. Мы не понимаем. Почему он свистнул?

Надеюсь, мы сможем что-то узнать. Кто-то из УЕФА должен выйти и объяснить, что арбитр все сделал правильно, а ВАР по какой-то причине не вмешался. Надеюсь, что однажды то же самое произойдет в нашу пользу».

Матеу Лаос винит ВАР – почему не позвали арбитра?

Экс-арбитр Антонио Матеу Лаос тоже ничего не понял – и призвал УЕФА раскрыть переговоры между судьями.

«Я считаю, что виноват ВАР – момент показывает, что системе надо совершенствоваться. Сейчас она стоит на месте. Гуида увидел эпизод с одного ракурса. Почему? Это невозможно объяснить. При всех наших технологиях.

Завтра дети спросят меня об этом эпизоде, а я не смогу объяснить. ВАР придумали именно для таких матчей. Это невероятный шанс открыть черный ящик и показать переговоры между судьями. Вопрос должен был быть рассмотрен за 30 секунд.

Это тяжелый вечер для судейства. Официальной информации нет, мы со всем сочувствием пытаемся понять, что произошло. На поле можно ошибиться. Игры проходят на невероятной скорости, и судьям нужна помощь. ВАР должен помогать не совершать ошибки. Но людям просто не хватило сочувствия пригласить судью посмотреть повтор, прежде чем принимать решение. Это прискорбно».

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Фото: Oscar J. Barroso, IMAGO/Cesar Cebolla / PRESSINPHO/Global Look Press