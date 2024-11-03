«Спартак» забрал дерби желанием и эмоциями. Станкович классно зажег команду

Чернявский в восторге.

Я все еще с трудом понимаю, что такое «Спартак» Деяна Станковича. Вроде бы построились по схеме 4-3-3, стали держать мяч и сделали Юрия Гаврилова из Эсекиэля Барко (как в той великой цитате Бескова: «Не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову, он-то знает»).

Что-то в таком формате проклевывалось, а дальше сербский тренер начал чудить: придумывал двух нападающих, ставил Барко и Манфреда Угальде на неоптимальные позиции, доверял место в старте Миенти Абене и отказывался верить в Данила Пруцева – футболиста, очень подходящего под тот футбол, который строил Станкович в «Спартаке».

Похоже, разгром от «Краснодара» (и эта колонка , конечно же) убедил Деяна прекратить безумные эксперименты и откатиться к заводским настройкам. С «Пари НН» сербский тренер вернулся к 4-3-3 и даже поверил в Пруцева, но из-за дисквалификации Наиля Умярова использовал Данила нижним опорником.

На ЦСКА Станкович пошел, пожалуй, оптимальным составом. Возможно, есть вопросы к Маркиньосу (вместо него должен играть Хесус Медина), но это мелочи по сравнению с тем, что было недавно. В таком сочетании «Спартак» способен как минимум быть крепким и не рассыпаться, как с «Краснодаром».

Нет, ничего невероятного команда Станковича не показала и особенно не показывала в первом тайме, но чувствовалось, как игроки заряжены и настроены забрать дерби. Кучу движения создавали Барко и Пруцев, бешеный объем давал Умяров, как обычно безумен в прессинге был Угальде . Короче, старались абсолютно все.

Нет, «Спартак» не доминировал, но почти весь матч контролировал игру.

Гол Бонгонда (второй подряд) выглядит наградой за большое желание и напор. Вингер, кстати, будто просыпается и показывает что-то из лета-2023, когда сделал 3+1 в первых четырех матчах чемпионата. Мне все еще кажется, что Бонгонда не очень годится под футбол Станковича, что «Спартаку» нужен другой правый вингер, но буду рад ошибиться.

Первый тайм в целом, несмотря на все спартаковские старания, не сильно убедил. Дерби получалось хоть и боевым, но скучноватым. К счастью для «Спартака», у ЦСКА есть Виллиан Роша – человек, способный своим поведением взбодрить любой матч.

Не буду проводить исследование, кого и за что надо было удалять в драке , но после нее футбол 10 на 10 получился очень ярким. И еще больше убедил, что «Спартак» горит этой игрой и не отдаст ее. Думаю, в «Спартаке» нет человека, к которому у Станковича (да и у болельщиков) есть претензии по самоотдаче.

А еще мне понравилось, что «Спартак» не стал запираться сзади, продолжал держать мяч и шел вперед. Не было ни одной затяжки времени – даже в большинстве и в добавленное время (разве что Олег Рябчук один раз потанцевал у флажка). «Спартак» пытался выиграть этот матч самостоятельно, а не вымучить победу.

И Медина очень эффектно добил ЦСКА – магическим ударом, который хочется пересматривать.

Еще раз: ни после победы над «Пари НН», ни сейчас выводов делать не стоит. Ясно одно: Станкович умеет собраться и настроить команду на важный матч.

Теперь бы с таким настроением прибавить и на поле.

Драка «Спартака» с ЦСКА: на две красные. Роша влепил двоим одним ударом (Бабичу до крови), Литвинов хватал за лицо

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф; vk.com/ФК «Спартак-Москва»