А по контракту тишина.

Мо Салах забил «Брайтону» и принес победу «Ливерпулю» – 2:1 . Он вышел на чистое восьмое место в топе бомбардиров Премьер-лиги за всю историю. Делил с Робби Фаулером, опередил 164-м голом.

Салах уже давно стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ (в том самом матче против «МЮ» с 7:0 в марте 2023-го), а теперь гонится за легендами всей АПЛ. До Тьерри Анри осталось всего 11 голов. Мо уже провел в чемпионате Англии на 10 матчей больше, чем Анри.

Действующих игроков в топ-20 не так уж много: Джейми Варди на 15-м месте (140 голов) и Сон Хын Мин на 19-м (123).

Догнать Тьерри реально даже в этом сезоне – если не сбавлять стартовый темп.

У Салаха мощнейший старт. Сейчас он самый результативный в АПЛ

Первый сезон с Арне Слотом пока получается для Салаха одним из лучших в карьере. У него результативные действия почти в каждом туре АПЛ. Исключения – против «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

У Салаха за первые 10 туров Премьер-лиги 12 (7+5) результативных действий, он делит первое место с Коулом Палмером (тоже 7+5), у игрока «Челси» пока на матч меньше, играть с «МЮ».

Лучше старт у Мо был только в сезоне-2021/22 – тогда успел 10+6. Правда, египтянин сдал после Нового года, в том числе из-за Кубка Африки и усталости после 750 минут без замен меньше, чем за месяц.

Если Салах продолжит забивать в таком же темпе, вполне может догнать и Анри, и даже Лэмпарда – 13 голов за 28 туров выглядят для него достижимо. А дальше можно замахнуться и достижения Серхио Агуэро с Энди Коулом – надо только продлиться с «Ливерпулем» хотя бы на год.

Вокруг контракта Салаха – полная тишина. Так что сезон может стать последним

После разгрома «Манчестер Юнайтед» (3:0 на «Олд Траффорд») в начале сентября Салах озвучил: с ним никто не вел переговоров.

«Я хорошо провел лето, было время побыть одному и осмыслить, что это мой последний год в клубе – и я хочу им насладиться. Я свободен для игры в футбол, и мы еще посмотрим, что произойдет следующим летом. Никто в клубе не разговаривал со мной по поводу контракта. Это зависит от клуба, а не от меня», – сказал Мо.

Но тогда ситуация была стабильной – с Вирджилом ван Дейком и Трентом тоже еще не начали переговоры , а новое руководство было занято другими делами. С тех пор появились слухи про переговоры и с ВВД, и с Трентом, а вокруг Салаха полная тишина. Даже его агент, который обычно посылает намеки в социальных сетях, молчит.

При этом Джейми Каррагер считает, что нынешняя форма Мохамеда – индикатор того, что сам футболист хочет остаться в «Ливерпуле» и замахнуться на исторические достижения. Другое дело, что клуб не любит давать долгие и дорогие контракты игрокам старше 30 лет. А Салах сейчас – самый высокооплачиваемый футболист в истории «красных».

Существует вероятность, что «Ливерпуль» все-таки ведет переговоры и с Салахом – в клубе очень любят конфиденциальность всего, что касается контрактов и трансферов. Но пока что нельзя исключать, что у Мохамеда последний сезон в Англии – и догонять Анри с Лэмпардом надо за ближайшие 28 туров.

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Фото: Gettyimages /Jan Kruger