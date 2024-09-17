Контракты Салаха, Трента и Ван Дейка истекают летом. «Ливерпулю» пора волноваться?

Все еще не переподписали лидеров.

«Ливерпуль» вошел в сезон без новых контрактов для трех главных звезд: соглашения Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнолда заканчиваются летом 2025 года, уже в январе они могут вести переговоры с другими клубами.

Болельщикам пора волноваться? Почему «Ливерпуль» вообще попал в ситуацию с потенциальной потерей трех ключевых игроков? Начались ли переговоры?

Салах сказал, что играет последний сезон. Но хочет остаться

Что с контрактом? Соглашение с Салахом переподписали в 2022 году – на три года сделали его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. Тогда тянули до последнего, ради контракта прилетели прямо на Миконос, где Мо отдыхал с семьей.

Прошлым летом за египтянином приходили саудовские клубы и предлагали более 100 млн фунтов, но «Ливерпуль» отказал всем. В следующем июне Салаху исполнится уже 33.

Что говорит Салах? Мохамед попал в заголовки после победы над «Манчестер Юнайтед». В послематчевом интервью футболист сказал, что этот сезон станет для него последним в клубе:

«Я хорошо провел лето, было время побыть наедине и осмыслить, что это мой последний год в клубе – и я хочу им насладиться. Я свободен для игры в футбол, и мы еще посмотрим, что произойдет следующим летом. Никто в клубе не разговаривал со мной по поводу контракта. Это зависит от клуба, а не от меня».

Салах озвучил текущее положение вещей – соглашение заканчивается, новое пока не предложили. Позже Мо пояснил, что вообще не думает о ситуации с контрактом, а просто наслаждается футболом и работой с новым тренером.

Инсайды говорят, что семье египтянина комфортно на севере Англии. Сам Салах верит, что у него есть еще пара сезонов на высоком уровне, чтобы бить рекорды – предложения из Саудовской Аравии никуда не денутся, к тому же Мохамед сомневается из-за игровых проблем, с которыми столкнулись после переезда Садьо Мане и Роберто Фирмино.

Да и деньги не вопрос. Если верить агенту, с учетом бонусов и рекламных контрактов Мохамед сейчас зарабатывает больше миллиона фунтов в неделю.

Что думают в клубе? Руководству «Ливерпуля» будет непросто: придется или нарушить одно из главных правил – не давать дорогие и долгие контракты игрокам за 30, или отпустить Салаха бесплатно – тем самым столкнуться с непониманием болельщиков и необходимостью искать сопоставимую замену.

Агент игрока на лекции в Гарварде говорил, что Салах может играть на высоком уровне до 40. Во многом решающее слово за аналитическим отделом, который обдумает данные за последние сезоны. Прошлый получился для Мо не самым хорошим, но привычные 25 голов он выбил.

Летом египтянин стал лучшим в тестах на выносливость, да и первые три тура получились мощными: уже 3+3. На данный момент старения не наблюдается.

Есть продвижение? Желание Салаха подписать новое соглашение подтверждают сразу несколько источников – Фабрицио Романо, Мелисса Редди со Sky Sports и местное издание Liverpool Echo.

Все сходятся во мнении, что если переговоры еще не стартовали, то начнутся в самое ближайшее время. Сторонам нужно обсудить условия, но на данный момент «Ливерпуль» не собирается отпускать Салаха, а сам Мо не хочет уходить.

Ван Дейк: хочет быть лидером еще пару лет

Что с контрактом? С Ван Дейком подписали четырехлетний контракт в августе 2021-го: защитник получает около 240 тысяч фунтов в неделю. Вирджилу тогда только-только исполнилось 30, так что «Ливерпуль» отступил от принципов не давать длинные соглашения возрастным игрокам.

Теперь ситуация сложнее. Ван Дейк все еще лидер, капитан и ключевой защитник, играющий регулярно и почти без травм. Но к концу контракта ему будет уже 34 – возраст во многом критический для тех, кто принимает решения в «Ливерпуле».

Что говорит Ван Дейк? Капитана спрашивают про контракт чаще остальных. Он много говорил, что хотел бы играть в клубе, который борется за самые высокие достижения: The Athletic пишет, что футболист всегда ставил спортивные амбиции выше финансовых условий.

В начале августа Вирджил подтвердил: клуб пока не выходил на него с предложением. А после победы над «Брентфордом» успокоил болельщиков, пообещав сконцентрироваться на сезоне:

«Просто хочу снова провести лучший сезон, на который способен. Хочу быть важным для клуба. Посмотрим, что произойдет в следующем году. Считаю, что у любого решения будет рациональное объяснение.

В моей ситуации ничего не поменялось, но я абсолютно спокоен. Нет никаких причин для меня думать о чем-то другом. Впереди целый сезон – и, надеюсь, он будет успешным».

Что думают в клубе? Как минимум один сторонник продления контракта с Ван Дейком в клубе есть – Арне Слот много общается с капитаном и искренне впечатлен. Аналитик ESPN Анко Янсен поделился подробностями:

«Я активно общался со Слотом на прошлой неделе. Он сказал, что Ван Дейк – очень-очень хороший футболист. Сначала Вирджил впечатлил его позиционной игрой на тренировках. Но сейчас Арне увидел еще больше – и говорит, что парень творит невероятные вещи во время игры в футбол».

The Athletic считает, что наиболее вероятный исход – краткосрочный контракт на пару лет. Это даст игроку возможность поиграть на высоком уровне до 36 и показать уровень в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Еще даст клубу простор для маневра: будет время на поиск долгосрочной замены для ключевого защитника.

Есть продвижение? Возможно, положительный сигнал о контракте пришел во время международной паузы. Голландец сказал: «И в сборной, и в «Ливерпуле» я все еще Вирджил ван Дейк, большой лидер. И хочу оставаться им как минимум пару лет».

Пара лет – вполне укладывается в инсайд The Athletic. Возможно, какие-то переговоры уже начались.

Трент молчит. А «Реал» наблюдает

Что с контрактом? Действующее соглашение подписали в июле 2021-го. По нему Трент получает около 200 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов – идет в группе сразу за Салахом, Ван Дейком и Алиссоном.

Сам Александер-Арнолд по новому контракту хочет зарабатывать наравне с лидерами и ждет подтверждение спортивных амбиций клуба. Трент хочет, чтобы его вклад и значимость отметили соответствующей зарплатой.

За ситуацией наблюдает «Реал», за который играет Джуд Беллингем, ближайший друг Трента. Раньше «Ливерпуль» использовал ТАА для того, чтобы сманить Джуда, а теперь ситуация может оказаться противоположной.

Что говорит Трент? Ничего. Вице-капитан «Ливерпуля» отказывается обсуждать в прессе детали переговоров. Все сходятся во мнении, что Александер-Арнолд выбрал такой подход из уважения к клубу. Хотя болельщиков немного нервирует недостаток информации.

Что думают в клубе? Все понимают значимость ТАА в нынешнем «Ливерпуле»: скаузер, воспитанник академии и самый креативный игрок в составе – еще и входит в пиковый возраст (в октябре исполнится 26). The Athletic пишет, что руководство оценивает Трента в 100 млн фунтов – терять такого игрока бесплатно никак нельзя.

Новый спортивный директор Ричард Хьюз сразу после вступления в должность связался с семьей Трента. Стороны глубоко уважают друг друга и во многом из-за этого не допускают даже малейших утечек про ход переговоров. Но The Athletic настаивает – диалог идет с момента прихода нового руководства.

«Реал» же действительно заманчивый вариант для Александра-Арнолда, но и тут есть нюансы. Их лучше всего описал Джейми Каррагер:

«Сейчас без контракта три игрока, но местному парню всегда сложнее покинуть «Ливерпуль». Это не просто решение, будут осложнения. Если Салах и Ван Дейк уйдут, то их проводят как легенд. Если уйдет Трент, реакция будет другой, будет больше эмоций.

Когда Стив Макманаман уходил в «Реал», никто не желал ему удачи в лучшем клубе мира. Скорее говорили: «Кем ты себя возомнил? Еще и уходишь бесплатно». Джеррард два года собирался в «Челси» – и фанаты выступили против него. К Тренту будет такое же отношение».

Есть продвижение? В начале сентября появились слухи о переговорах с Трентом, но от не самых надежных источников. Скорее всего, клуб и футболист придерживаются выбранной стратегии и соблюдают полную тишину. Если о контракте договорятся, мы узнаем об этом уже по факту подписания.

Почему контракты с лидерами не подписали раньше?

Журналистка Sky Sports Мелисса Редди в твиттере задала вопрос касательно Салаха: «Если «Ливерпуль» хочет, чтобы Мохамед остался, то почему еще не предложил ему контракт?» Есть логичный ответ: на тот момент это был не самым актуальный вопрос.

Летом у «Ливерпуля» обновилось руководство спортивного блока. Клопп ушел, зато вернули Майкла Эдвардса (руководит всеми футбольными процессами во владениях FSG) и позвали Ричарда Хьюза из «Борнмута» – он стал спортивным директором. Если верить Дэвиду Орнштейну из Sky Sports, в наследство они получили бардак.

У клуба не было постоянного спортивного директора со времен ухода Джулиана Уорда летом 2023-го. Ради трансферных окон позвали временщика Йорга Шмадтке, но и он вел переговоры с новичками, а не о новых контрактах. Эдвардсу и Хьюзу пришлось заново отстраивать все процессы.

Еще им необходимо было найти замену Клоппу, собрать новый тренерский штаб и найти усиление на рынке – никаких четких планов на лето тут не было. Новый спортивный директор на первой же пресс-конференции обозначил: действовать будут скорее в августе. Так и получилось: под конец лета подписали Федерико Кьезу и Георгия Мамардашвили, сорвался переход Мартина Субименди.

Помимо того, что летом у руководства было полно дел, так еще из всей тройки нормальный отпуск и предсезонка была только у Салаха. Ван Дейк и Трент дошли до решающих стадий Евро и вернулись прямо перед стартом сезона. В таких условиях футболистам лучше сосредоточиться на подготовке к матчам, а не на новых контрактах.

«Переговоры по соглашениям Салаха, Трента и Ван Дайка еще не начинались, – сказал в августе Фабрицио Романо. – «Ливерпуль» сфокусировался на трансферном окне. Теперь, когда оно закрыто, клуб начнет говорить о контрактах и обсуждать их внутри команды».

Теперь у Ричарда Хьюза и Майкла Эдвардса есть время до первого января, чтобы спокойно провести переговоры с тремя лидерами – за три с половиной месяца должны договориться. Сейчас волноваться о контрактах Трента, Салаха и Ван Дейка точно не стоит.

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Фото: Gettyimages /Julian Finney, Carl Recine, Michael Regan