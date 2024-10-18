Слуцкий – лидер Китая, теперь главный фаворит! Еще разок камбэкнули на 89-й, а у «Порта» Оскара провал

За два тура до конца.

Леонид Слуцкий теперь главный претендент на титул в Китае. Единственный конкурент «Шанхай Порт» проиграл, когда этого и ждали – и «Шанхай Шеньхуа» воспользовался ! Благодаря победному голу на 89-й минуте.

Вот так выглядел очередной камбэк команды Слуцкого: быстро ответили на пропущенный, а потом после многих попыток и подходов добили вторым голом.

Слуцкий чуть не ошибся против середняка без мотивации. На 89-й выручил 35-летний капитан

Хэнань» упирался даже без мотивации. Команда Слуцкого доминировала по владению (66% против 34), ударам (31:7), но едва не сыграла вничью. 1:1 сложились за две минуты второго тайма – и держались почти до конца матча. «Шанхай» проигрывал уступал, но смог устроить традиционный уже камбэк.

Дожали на 89-й минуте благодаря 35-летнему ветерану! Слуцкого выручил капитан «Шеньхуа» У Си: среагировал на подачу с углового, у него теперь шесть мячей и три голевых в 27 матчах сезона. Он начинал карьеру в «Шанхае», в 2013-м поехал в «Цзянсу», а в 2021-м вернулся свободным агентом. Иногда Си пихает партнерам за излишнюю эмоциональность – а здесь забил важнейший мяч.

Слуцкий часто переворачивает матчи. В конце сентября совершили чудо-камбэк против «Тяньцзинь Цзиньмэнь» – летели 0:1 к 89-й, но выиграли 2:1. Еще раньше, например, спаслись после 0:2 и взяли важнейшую победу над «Чжецзян Профешнл» (4:3). До этого с трудом обыграли «Шанхай Порт» (0:1 на старте, 3:1 – итог) и остались в гонке за титул. «Шанхай» Слуцкого никогда не сдается.

Важнейшая победа особенно на контрасте с проблемами перед международной паузой: тогда проиграли два из трех матчей на неделе, вылетели от «Порта» в полуфинале Кубка Китая, в чемпионате удержали победу в меньшинстве (1:0), получили 0:3 в азиатской ЛЧ от малайзийского «Дарул Такзимом» из Малайзии). Изнывали от графика.

Теперь у Слуцкого за время работы в Китае 28 побед, четыре ничьих и три поражения. А главное – первое место, и все на финише в борьбе за титул зависит только от команды Леонида.

Чемпиона определят матчи с третьим «Чэнду». «Порт» уже проиграл, Слуцкого ждет испытание на финише

Главный конкурент Слуцкого «Шанхай Порт» в параллельном матче проиграл «Чэнду Жунчэн» с третьего места (1:3). Этот матч мы давно видели главным шансом «Шеньхуа», самым вероятным местом для ошибки конкурента. Все так и произошло!

Нападающий Тан Чуан сделал дубль еще в первом тайме, во втором «Порт» даже не приблизился, хоть и создавал моменты. Все голы уместились в 20 минут, половина первого тайма стала провальной для «Шанхай Порта».

«Порт» проиграл второй из 28 матчей в этом сезоне. Первое поражение нанес как раз «Шанхай» Слуцкого – тоже 1:3.

Осталось два тура до конца сезона. Чемпионская гонка на финише: «Шанхай Шеньхуа» возглавил таблицу, у соседей теперь на очко меньше.

В оставшихся матчах чемпионата «Шанхай Шеньхуа» сыграет дома против «Шэньчжэнь Пен Сити» (14-я команда в таблице) и на выезде против «Чэнду Жунчэн» – тем самым. В последнем туре Слуцкому предстоит то же испытание, которое только что не прошел «Порт». У «Чэнду» в целом-то давно нет мотивации, с отрывом третьи, но бронзу формально гарантировали себе только сейчас.

«Порт» в предпоследнем туре съездит к «Цанчжоу» (11-е место), а через неделю примет «Тяньцзинь» (6-й) – тоже финиш не самый простой.

Шансы Леонида Слуцкого на чемпионство очень выросли.

Верим?

Фото: x.com/SHShenhua1993