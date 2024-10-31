Ого, Снейдер рад, что в 2010 году Месси «украл» у него «Золотой мяч»! Уэсли красиво объяснил свою позицию

Который день не утихают споры о том, заслуженно ли Родри получил «Золотой мяч» или мы стали свидетелями одного из величайших ограблений в истории футбола, ведь награду стоило отдать Винисиусу.

Почти каждая церемония вручения «Золотого мяча» заканчивается такими разговорами, Уэсли Снейдер до сих пор считает, что несправедливо остался без награды в 2010 году. Тогда голландец стал четвертым среди претендентов на приз, его обошли Иньеста и Хави, а награда ушла Лионелю Месси.

Но Уэсли не расстраивается, а даже радуется, что все так сложилось. Он объяснил свое отношение к награде:

«Считаю ли я, что у меня украли «Золотой мяч»? Да, да. Но, честно говоря, я скорее рад тому факту, что в 2024 году, 14 лет спустя, люди до сих пор обсуждают эту тему и говорят мне: «Уэс, тебя ограбили в 2010 году!» Представьте, если бы я выиграл, а сегодня люди говорили бы: «Да, но он украл этот приз!»

Индивидуальные награды приятны, знаете. Но командные награды, трофей Лиги чемпионов, для меня гораздо более значимы, чем победа на «Золотом мяче».

Как вам точка зрения Уэсли?

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