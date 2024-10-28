«Это хуже, чем победа Месси в 2023». А вот и фанаты, которые не считают, что Родри заслужил «Золотой мяч»

Сегодняшний день стал ужасным для одного игрока и прекрасным для другого. Вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор был уверен в том, что станет обладателем «Золотого мяча», когда все инсайдеры за несколько часов до церемонии заявили, что это не так. Теперь основным претендентом называют хавбека «Манчестер Сити» Родри.

Пока представители «Мадрида» в качестве протеста отказались приезжать в Париж, «виновника торжества» заметили на улицах Парижа. И он будет, пожалуй, первым футболистом, который выйдет за наградой на костылях.

Но далеко не все болельщики согласны с тем, что «ЗМ» должен получить испанец. Часть называет более подходящую кандидатуру − Винисиуса, другие же видят иного игрока «Мадрида»:

💭«Было бы ужасно, если бы Винисиус не выиграл «Золотой мяч». Это доказывает, что многие голосующие за награду, смотрят исключительно футбол сборных. Они видели, как Испания побеждала, а Винисиус исчезал в Кубке Америки. Но это все равно не оправдывает победу Родри».

💭«Это даже хуже, чем Месси в 2023 году. По крайней мере Лионель был лучшим игроком на чемпионате мира. Родри действительно не был лучшим игроком ни в одном из турниров, в котором он играл в прошлом году. Худший обладатель «Золотого мяча» в истории».

💭«Если решающим фактором стали игры сборных, то что тогда не так с Карвахалем?»

💭«Я знал, что после Евро Винисиуса лишат награды. Внезапная шумиха вокруг Родри была слишком сильной, и именно тогда открылось голосование. Испанец даже не был лучшим игроком своей команды или страны».

💭«Кому они теперь его дадут? Родри? Он даже не смог дойти до полуфинала Лиги чемпионов. Выиграл АПЛ в 4-й раз. Взял Евро, при этом явно не был лучшим игроком, кто бы ни смотрел этот турнир. Если они хотят отдать «ЗМ» кому-то, кто был важен и провел лучший сезон, то это, конечно, Джуд Беллингем. Он ассистировал в финале Лиги чемпионов, финале Евро, финале Суперкубка. Своими моментами единолично выиграл нам Ла Лигу. Конечно, теперь нефтью платят еще и France Football».