Родри трогательно вспомнил Бускетса на «Золотом мяче». Вы офигеете от того, сколько раз Буси был в списке номинантов на награду

Родри стал обладателем «Золотого мяча». Свою победу игрок «Ман Сити» посвятил испанскому футболу и полузащитникам, которых в разные годы обходила награда:

«Эта победа – не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс и другие. Это для испанского футбола и для полузащитников.

Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, ведь подсветилось столько полузащитников. Они работают незаметно, а сегодня вышли на свет. Мои кумиром и ролевой моделью всегда был Бускетс».

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Пожалуй, из испанских звезд именно с Бускетсом «Золотой мяч» обходился наиболее жестоко. За всю карьеру Серджи лишь однажды попал в номинацию на главную индивидуальную награду в футболе – в 2012 году. Тогда испанец занял 20-е место из 23-х, набрав 0,2% голосов, в тот год приз достался Лионелю Месси.

Для сравнения, такие игроки, как Симон Кьер, Ромелу Лукаку, Душан Тадич, Руй Патрисиу, Марио Гетце, Диего Коста и Асамоа Гьян, попадали в номинацию на «ЗМ» столько же раз, сколько и Бускетс, а некоторые делали это даже чаще.

Когда Буси прощался с «Барсой», о несправедливости говорил Хави:

«Он лучший опорник, чью игру я видел своими глазами. Мне всегда казалось чудовищной несправедливостью, что он никогда не был в числе номинантов на «Золотой мяч». В футболе много несправедливости, и это одна из них. Он, пожалуй, самый умный полузащитник, с которым я играл. Он был на 10 из 10 во всех отношениях, лучший опорник в истории «Барсы».

Своей победой Родри отдал должное игрокам, остающимся в тени именитых соперников и звездных одноклубников.

Что думаете о выборе претендентов на «Золотой мяч»?

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