«Он заслужил это раз десять!» Дидье Дрогба назвал легенду, которую несправедливо обошел «Золотой мяч»

Дидье Дрогба повидал много претендентов и обладателей «Золотого мяча», легенда «Челси» уже который год ведет церемонию вручения главной индивидуальной награды в футболе. В 2024 году приз забрал Родри, многие считают, что награду справедливо было вручить Винисиусу.

«Золотой мяч» часто обходит достойных претендентов, одним из ярких примеров подобной несправедливости стал Тьерри Анри. За всю свою выдающуюся карьеру Тити был номинирован на награду лишь дважды – в 2003 и 2006 годах, тогда он финишировал вторым и третьим соответственно.

Когда Дрогба спросили, какой игрок, который остался без «ЗМ», должен был получить награду, Дидье уверенно назвал имя француза:

«Тьерри Анри. Он заслужил это раз десять! Думаю, он был великолепен не только в Премьер-лиге, но и в составе сборной. В Лиге чемпионов он тоже был исключителен. Он забивал голы, выигрывал матчи для своей команды. В конце концов, мы говорим о Тьерри Анри. Не знаю, нужно ли вообще что-то добавлять?»

Согласны с мнением Дрогба? А кому из легенд без «Золотого мяча» награду отдали бы вы?

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