Дрогба и Сэнди Хериберт сильно смутили Ямаля на церемонии «Золотого мяча». Выручил Гуллит

С церемонии вручения «Золотого мяча» «Барселона» не уехала с пустыми руками. Женскую команду признали лучшей в прошлом сезона, а Ламин Ямаль получил приз лучшему молодому игроку - Копа Трофи.

На праздник футбола имени France Football Ямаль прибыл не только с отцом-агентом, но и с мамой и младшим братом. Она появляется на фото с сыном не так часто, поэтому можно сказать, что семейные фото в полном составе очень редки и нам повезло.

17-летний футболист вышел за трофеем, сказал несколько слов.

«Получить эту награду – честь для меня. Я хочу поблагодарить маму, папу и бабушку, которые всегда мне помогали. Также я хотел бы упомянуть своих тренеров, сборную, «Барселону», Луиса де ла Фуэнте, Хави. Да здравствует «Барселона»!

Большое спасибо всем моим партнерам. С нетерпением жду новых успехов. Мне сказали [что Роналдо остается самым молодым обладателем «Золотого мяча»], было бы здорово провести такую карьеру, как у него».

Затем игрок попал в руки Дидье Дрогба и Сэнди Хериберт. Ивуариец пытался общаться с игроком на английском, которого Ламин не знает. Ему переводили в наушник, но в какой-то момент он дал сбой. Ямаль практически ничего не понимал, сказал, что ему не слышно. Тогда на помощь бросился Руд Гуллит.

Кажется, что с поддержкой легенды «Милана» Ламину Ямалю стало легче и проще.

«Ламин Ямаль очень застенчив, но очень хорош и добьется еще большего». Голландец наговорил каталонскому вундеркинду несколько комплиментов, а потом взялся отвечать на вопросы за него.

«Сейчас много тех, кто дают пас одним касанием. Мы соскучились по игрокам, которые идут в обводку. Спасибо тебе!» - закончил Гуллит.

После даже сопроводил его за кулисы.