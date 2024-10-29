🎥 И кто тут нарушает фейр-плей? Фанаты уверены, что после «ЗМ» Родри издевался над Винисиусом

Одним из критериев голосования за победителя «Золотого мяча» является приверженность принципам Fair Play. После победы Родри многие предположили, что взять награду Винисиусу помешало его эксцентричное поведение на поле – не секрет, что бразилец любит дразнить трибуны и соперников.

Но и за Родри водятся грешки. Болельщики уверены, что на праздновании «Золотого мяча» испанец подтрунивал над бразильцем, изменив слова известной песни Bella Ciao на «Винисиус чао».

«Видео, на котором Родри смеется над Винисиусом, НЕ отредактировано. Есть полное видео, которое было загружено самим «Манчестер Сити» в их соцсети, осознав это, они удалили его и повторно загрузили, вырезав эту часть. Он жалок», – написал в X болельщик под ником @mbapadre.

В соцсетях пользователи спорят, действительно ли Родри произносил имя бразильца. Некоторые вспоминают другие сомнительные поступки испанца:

💭 «Я не слышу ничего плохого или оскорбительного в адрес Винисиуса, имя Винисиуса не слышу вообще».

💭 «Он издевается над Винисиусом, зато у него есть «Золотой мяч»! Уморительно».

💭 «Чему вы удивляетесь? Родри тот еще провокатор. Вспомните, что он говорил про Гибралтар на Евро ».

💭 «Третье условие для получения «Золотого мяча» гласит, что игрок должен соблюдать фейр-плей. Тем временем Родри»:

💭 «И после такого люди что-то говорят про Винисиуса. Родри, отличный пример приверженца фейр-плей, смеялся со своими друзьями над Вини во время празднования после премии. Пример спортсмена на поле и за его пределами. Смешно!»

💭 «Вы слышите только то, что хотите слышать. Сами придумали, что Родри говорит «Винисиус», сами на это обиделись и раздули скандал. Успокойтесь наконец и смиритесь с тем, что ваш любимый Винисиус проиграл».

А как кажется вам, Родри действительно пропел имя бразильца?

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