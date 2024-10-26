Разбор Вадима Лукомского.

Матч «Барселоны» против «Баварии» в Лиге чемпионов – ода прессингу с высокой линией защиты. Ханси Флик не отказался от радикального давления и ультрасмелой обороны даже против соперника, который сильнее всех в мире доминирует в территориальном плане .

Новый тренер «Барсы» анонсировал дикий прессинг в первой же беседе с журналистами: «Я предпочитаю, чтобы мои команды оказывали давление на соперника в правильный момент – иногда даже выше, чем принято в «Барселоне».

Ханси не обманул: новая модель, в которой прессинг начинают вингеры (ниже разберем подробнее), использовалась с первых матчей предсезонки. С каждым месяцем она становится только тотальнее и мощнее, а линия защиты все выше и выше.

Теперь мы окончательно убедились, что немец не отказывается от идеи даже в самых трудных условиях. Например, при владении 40% против одной из лучших команд мира. Это мощно и даже уникально.

Насколько это уникально и какие конкретно принципы «Барса» использует для удушения оппонентов?

Возможно, самая впечатляющая черта давления «Барсы» – ультравысокая линия защиты. Она поджимает давление и сокращает пространство, которое необходимо покрывать игрокам первой волны прессинга.

Лучшее отражение высоты линии Флика – попадания соперников офсайды. «Барселона» лидирует с гигантским отрывом:

Еще сильнее впечатляет этот же показатель на дистанции десяти лет (за такой период есть тщательно проверенные данные от одного и того же поставщика статистики). Лишь две команды выбирались за планку в пять офсайдов за матч. При этом у «Барселоны» сохраняется солиднейший отрыв от второго места:

(оффтоп: «Сампдорию» в сезоне-2016/17 тренировал Марко Джампаоло – и он также угодил в десятку этой таблицы с «Эмполи». Крайне интересная для осмысления фигура, но как-нибудь в другой раз)

В случае «Барсы» ловля в офсайд не цель, а лишь один из исходов прессинга. Их подход отличается от команд, которые ловят в классическую офсайдную ловушку.

Эталон такой команды – «Вилла» Унаи Эмери. Там футболисты выстраиваются высоко, но не давят на игрока с мячом и буквально толкают соперника делать пас за спину, что ведет к осмысленной ловушке. «Барса» давит с максимально высокой и хорошо организованной линией защиты, а соперники часто от безысходности и под давлением выносят мяч вперед.

И там, и там много офсайдов, но разные акценты. Одна команда должна безупречно выдерживать линию. Другая делает ставку на плохое качество паса соперников под давлением и радикальную высоту линии. Оба подхода могут работать, но чистой офсайдной ловушкой можно называть только стратегию «Виллы» Эмери и последователей.

Для «Барсы» офсайды – лишь одно из проявлений качества прессинга. «Наш стиль зависит от очень высокого прессинга – мы используем его, чтобы лишить соперника любого пространства на его половине поля. Разумеется, мы оставляем пространство сзади – почти половину поля», – объяснял ранее Ханси.

Прессинг Флика – правда топовый. Это отражается через любые метрики. По PPDA «Барса» – лучшая в Ла Лиге и вторая в Европе:

PPDA – интенсивность высокого прессинга. Сколько передач делает соперник на каждое оборонительное действия на чужой половине поля. Чем ниже значение, тем меньше передач приходится на каждый возврат мяча. В первую очередь этот параметр характеризует смелость прессинга команды.

Еще один полезный индикатор – точность, с которой пасуют соперники, ведь исходом давления может быть не только оборонительное действие, но и безадресный пас. Тут «Барса» тоже топ-2 – с отрывом от остальных:

«Барса» входит в элиту по всем возможным характеристикам прессинга. Он не только максимально смелый, но и вариативный – создает соперникам проблемы с игрой в пас, ведет и к потерям в опасных зонах, и к попаданиям в офсайд. «Наша идея – высокий прессинг. И мы уже ее очень хорошо освоили. Вся команда отлично и усердно работает. Физически все очень сильны», – резюмировал Рафинья.

Ключевой принцип прессинга Флика – тотальное давление в центральной зоне . У каждого оппонента, который смеет ступить в эту зону, будет прямой опекун, который до упора доигрывает эпизод. Именно с этой целью вингеры «Барсы» сужаются и играют по центральным защитникам соперника:

Левандовски и десятка «Барсы» располагаются глубже – играют по опорникам соперника:

В центральной зоне все действуют персонально, а фланговые защитники читают направление – располагаются менее плотно. Если атака идет на фланг Бальде, он выдвигается, а Кунде возвращается к центральным защитникам – или наоборот.

Плотность опеки в центре такая, что при необходимости Левандовски может уйти за оппонентом в собственную опорную – правило «доигрывать до упора» действует для всех:

Если соперник быстро проявляет страх и лупит вперед, то линия защиты располагается по центру поля. Если же соперник готов делать передачи под давлением, то линия поднимается выше центра – иногда заметно:

За счет такой поддержки в зоне давления достигается максимальная компактность для «Барселоны» – и клаустрофобия для соперника.

Флик применяет одну модель против всех оппонентов, но через исполнителей точечно ее регулирует. Рафинья – выпускник школы прессинга Марсело Бьелсы и суперзвезда этой стадии. Бразилец помогает тренеру расставлять акценты в давлении.

«Рафа может играть на любой позиции в атаке. Десяткой или на флангах. Мы меняем его позицию. Он оказывает хорошее влияние на прессинг. С Рафиньей нашу идею прессинга реализовать проще», – объяснял Флик.

В матчах против соперников, которые охотно выбивают мяч вперед под минимальным давлением, Рафинья нужнее в роли десятки – для внимательной игры по полузащитникам. В матчах против соперников, которые готовы смело разыгрывать через центральных защитников, его логичнее использовать в роли вингера, действующего по центрдефу.

Разумеется, не всегда позиция Рафиньи определяется акцентами в прессинге. Иногда все решают травмы и наличие исполнителей на другие позиции, но при этом функцию регулировки прессинга бразилец тоже дает.

«Располагаясь так высоко, невозможно отбить каждую атаку. Мы играем в рискованную игру – и понимаем это», – резюмировал подход Флика игравший у него в «Баварии» Давид Алаба.

Прессинг «Барсы» – самый смелый и блестяще организованный, но не идеальный. При такой смелости нужно закладываться на определенное количество допущенных контратак. Но это осознанный риск. Флик осмысленно ставит на то, что выгоды от давления перевесят ущерб – игра раскроется в обе стороны, а больше пользы из этого извлечет «Барселона». Пока это лучшая тактическая ставка сезона.

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Фото: East News /LLUIS GENE / AFP; Sven Hoppe/dpa/Global Look Press