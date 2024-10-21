Респект не только «Ливерпулю», но и «Челси». Быстрые мысли Палагина

Да, хвалим и команду Марески.

«Ливерпуль» обыграл на своем поле «Челси» (2:1) и продолжает лидировать в АПЛ. Для обеих команд матч был своего рода тестом. Для «Ливерпуля» – возможность проверить себя на фактически первом серьезном сопернике (топ-клуб уже был, но лишь формально). Для «Челси» – шанс показать, что отрыв от лучших команд лиги сокращается. Именно так формулировали встречу Арне Слот и Энцо Мареска.

Несмотря на то, что победил «Ливерпуль», оба тренера могут быть удовлетворены. Команда Слота прошла первый серьезное испытание и снова выиграла. Команда Марески получает комплименты за стиль, который навязала даже на «Энфилде».

Теперь – чуть детальнее.

Основа доминирования «Челси» – тотальная смелость. «Ливерпуль» наказал за риски

Лучшая характеристика перевеса «Челси» – владение. По итогам матча – 57%. По любым метрикам невероятный результат. Даже для «Сити» эпохи Пепа такой показатель на «Энфилде» – редкость. «Челси» превзошел их усредненный показатель (54,5%).

За счет чего доминировали? Два аспекта.

Первый – персональный прессинг. Разбирали соперников 1-в-1. Особенно интересно было наблюдать за выдвижениями ЦЗ. Не боялись и тоже поддерживали давление. Как правило, поднимались за Домиником Собослаи:

Смелое решение от Марески, учитывая два фактора. Во-первых, «Ливерпуль» Слота особенно круто разбивает именно персональный прессинг (уже пострадали «Ипсвич», «Брентфорд», «Борнмут» и «Болонья»). Во-вторых, такой тип давления не особо отлажен у самого «Челси». В АПЛ использовали только в одном тайме – да-да, не было даже в формате целой игры.

Возможно, на выбор повлиял камбэк Риса Джеймса. Англичанин даже после стольких травм все равно электричка. Мог использовать скорость не только в своей дуэли, но и для страховки партнеров.

Второй компонент – розыгрыши. В первой стадии многое было завязано на Роберте Санчесе – превращался в дополнительного защитника и помогал продвигать мяч:

В средней трети «Челси» выстраивался в классическую для топ-клубов структуру – 3+2+5. Внутри было много интересного. Например, позиции крайних защитников. Джеймс – играл дополнительного ЦЗ. Мало Гюсто – восьмерку/десятку:

Аспекты по-разному приносили пользу. Прессинг позволял возвращать мяч обратно. Розыгрыши – обострять игру через центр. Внезапным плеймейкером стал Мойсес Кайседо (о причинах – ниже). Эквадорец дважды выводил Николаса Джексона передачами на ход (перекладина + гол).

Риски у такой смелой манеры тоже были. Во-первых, персональный прессинг лишает защитников подстраховки. Эпизод, который завершился назначением пенальти, стартовал в ситуации 4-в-4. Защитники «Челси» не разобрались.

Во-вторых, позиция Гюсто. Очень высокая для крайнего защитника, если нужно возвращаться домой. Иногда банально не успевал добраться до своего фланга.

Фактически игра определялась тем, извлечет ли «Челси» из смелой манеры больше, чем получит в ответ. Проиграли, но сам факт, что взяли роль первого номера, уже говорит об эволюции команды.

Кертис Джонс – внезапный MVP матча

Общая черта команд при новых тренерах – максимальная сыгранность состава. У «Ливерпуля» всегда угадываются 9-10 фамилий. У «Челси» в этот раз вынужденные перестановки (две дисквалификации в защите), но стартовое сочетание тоже постепенно выстраивается.

Учитывая это, удивительно, что лучшим стал игрок всего с одним стартом в сезоне. Первое появление Кертиса Джонса в основе – последний матч перед международной паузой. В этот раз тоже мог остаться в запасе, но Алексис Мак Аллистер не восстановился после сборных. В итоге пару Райану Гравенберху в опорной составил именно Джонс.

У Кертиса было две задачи. Первая – почти персональная игра по Коулу Палмеру. Англичанин способен уничтожить любого, но в этот раз сыграл не так ярко. Например, за весь матч создал всего 1 момент – после штрафного, когда Джонса уже не было на поле. Это заслуга Кертиса.

Самый яркий хайлайт в этом плане – заблокированный удар Палмера почти из вратарской. Пожалуй, самый опасный из всех, что были у Коула на «Энфилде».

Единственный недостаток в этом аспекте – пожалуй, Джонс играл с Палмером даже слишком плотно. Иногда Коул пользовался и облегчал задачу Кайседо. Отсюда свобода, которую эквадорец трансформировал в разрезающие передачи:

Вторая задача Джонса – ловить моменты в переходных фазах. Выступал и как разгоняющий, и как связующий, и даже как завершитель. Распознавать свободные зоны на рывке – любимая черта Джонса.

Победный – эпизод редкой позиционной атаки «Ливерпуля», но и там Кертис был хорош как считыватель пространства. Неплохая неделя для англичанина (если кто не знает, на днях еще и стал отцом).

Не навредил ли Мареска команде заменами?

У Энцо уже есть опыт позитивного вмешательства в игру «Челси». Выход Джейдона Санчо в матче с «Борнмутом» – лишь один из примеров. Тогда не только перевернул характер матча заменой, но и косвенно помог в эпизоде с победным голом.

В этот раз к Энцо больше претензий. Главная – решение сделать тройную замену сразу после гола, который позволил сравнять счет. В итоге не успели («Ливерпуль» быстро вернул преимущество), но не очень понятно, что именно не устраивало Мареску в тот момент – спустя пять минут после перерыва.

Уход Джеймса, вероятно, связан с усталостью (первый старт за 315 дней), но остальные замены едва ли напрашивались. Перестановки особенно ударили по розыгрышам «Челси» через центр. Оттуда вырвали сразу двух игроков – Ромеу Лавию, который здорово тащил мяч, и Мало Гюсто, который здорово открывался.

Вышедшие на их место Энцо и Ренату Вейга не провалились, но обоим потребовалось время на адаптацию. Она настолько затянулась, что Мареске пришлось менять их позициями уже в процессе.

Добавила странностей история с Педру Нету. Его выход в перерыве – логичная реакция на проблемы Джейдона Санчо на своем фланге. Но переход португальца на правый край в момент, когда он только начал расправляться с ТАА, тоже вызвал вопросы.

«Ливерпуль» – «Челси» – презентация всех современных фулбеков

Самый интересный тактический аспект матча – использование крайних защитников. В этот раз они были всех видов, кроме самого классического. Грустно, учитывая, что вся четверка из основы (Трент + Робертсон + Джеймс + Гюсто) сделала себе имя в традиционных ролях, но отлично вписывается в современное толкование позиции.

Что мы имеем?

Крайний защитник, который становится дополнительным ЦЗ – ☑️. За это сначала отвечал Джеймс. Потом – Гюсто.

Крайний защитник, который становится дополнительным опорным – ☑️. На финальном отрезке в этой роли был Вейга.

Крайний защитник, который становится дополнительной десяткой – тоже ☑️. Сначала пробовался Гюсто, потом – Вейга.

Ни один не провалился, но напрашивается вопрос: точно ли это лучшее применение ресурса? Джеймс блистал у Томаса Тухеля как латераль, Гюсто в системе Маурисио Почеттино – как классический фулбек. В новых ролях оба прибавляют, но обидно, что это ограничивает их рывковый потенциал.

Слот использует фулбеков по-другому. В интервью Джейми Каррагеру рассказывал, что у него нет фиксированных позиций. Защитники могут быть и классическими, и ложными, и чем-то средним. Зависит от соперника и его схемы.

В этот раз «Ливерпуль» слишком мало владел мячом для примеров, но победный гол пришел в момент, когда Трент чуть ли не впервые стал ложным фулбеком. Выполнил ключевое требование – увел соперника в середину и создал максимальную зону для партнера:

Итог: «Челси» показал, какими могут быть современные фулбеки, «Ливерпуль» – какими эффективными.

Голевая Салаха – классика позднего Мо

Решающий мяч – символ эволюции египтянина из дриблера в плеймейкера. Салах на пике карьеры – идет в подобной ситуации в обводку. Поздний Салах – высматривает партнера и уязвимую точку для передачи на ход. Клопп объяснял это не только старением, но и характеристиками партнеров: в эпоху Бобби Фирмино от Мо требовались рывки, теперь же передачи в стиле бразильца.

Забавно, что Салах уже второй год терроризирует ими «Челси» и конкретно Риса Джеймса (шок, учитывая, как мало англичанин играет). В прошлом сезоне наказал Джеймса за то, что зевнул Луиса Диаса:

В этот раз – за то, что Джеймс разрушил офсайдную ловушку, которую выстраивали партнеры:

В общем, пора бы уже изучить новую манеру Мо. До следующей встречи с Салахом несколько месяцев.

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine; East News /AP Photo/Jon Super