«МЮ» увел у «Арсенала» вундеркинда. Он забивает по 5, 7 и даже 10 голов за матч

Супербомбардир юношеского футбола.

«Манчестер Юнайтед» завершил переход 16-летнего нападающего «Арсенала» Чидо Оби-Мартина, с которым клуб договорился еще в начале августа. Сделка подвисла из-за проблем с регистрацией, но теперь Фабрицио Романо пишет, что Премьер-лига все одобрила.

«МЮ» заполучил перспективного супербомбардира юношеского футбола.

Закатил 10 голов «Ливерпулю» U-16. За «Арсенал» U-18 набралось 32 гола в 20 матчах

У Оби-Мартина нигерийское происхождение, но родился он в Дании и начинал заниматься футболом в «КБ» из Копенгагена. Из-за переезда мамы по учебе в Лондон в 14 лет Чидо попал в академию «Арсенала». Там его уже в 15 подняли в команду U-18 и даже давали время в U-21.

Привычное дело для подростка с ростом 187 см, который всегда очень выделялся на фоне ровесников. Вот воспоминание для The Athletic главы детского футбола «КБ» Андерса Ланге: «Он был очень высоким, физически зрелым с самого начала. Играл в командах на год-два старше уже в 10 лет. Когда ему было 12, мы взяли его в команду старше, которая редко побеждала. И в первой же игре с ним они выиграли 10:0, а Чидо забил семь голов».

В «Арсенале» голевые подвиги продолжились. Уже в ноябре 2023-го Микель Артета подключил юношу к тренировкам с основой. А 18 ноября Чидо попал во все заголовки, когда отгрузил «Ливерпулю» 10 голов за команду U-16 (лондонцы победили 14:3).

Но больше всего в прошлом сезоне форвард феерил за команду до 18 лет: 32 гола в 20 матчах, в том числе семь голов получил «Норвич» (9:0), пять – «Вест Хэм», по четыре – «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Еще дважды Чидо сделал хет-трики, в том числе в дебютной игре за U-18.

«МЮ» выдержал конкуренцию за игрока не только с «Арсеналом», но и с «Баварией»

Артета лично беседовал с футболистом и планировал подводить Оби-Мартина постепенно. Для начала ему нужно было закрепиться в командах до 19 и 21 года. Но Чидо, похоже, ждал более быстрого роста: как в карьерной перспективе, так и в финансах. В июне он отклонил предложение «Арсенала» о стипендии (профессиональный контракт возможен только с 17 лет). Стало окончательно ясно, что футболист намерен уйти из лондонского клуба.

Хотя переговоры продолжались всю первую половину лета. Инсайдеры Дэвид Орнштейн и Фабрицио Романо писали, что «Арсенал» предложил вундеркинду улучшенный контракт, который тот сможет подписать, когда ему исполнится 17 лет (уже 29 ноября).

Однако Оби-Мартин продолжил изучение всех вариантов. Активные переговоры вела «Бавария», интерес проявляли также «Боруссия», «Монако», «Айнтрахт» и «Ньюкасл». Преимущество европейских клубов в том, что там разрешены контракты с 16 лет.

Однако в июле Чидо посетил базу «МЮ» и остановил выбор именно на этом клубе. Не самый надежный источник (из Нигерии) писал, что «Юнайтед» удвоил предложение «Арсенала» по будущему контракту – с 15 до 30 тысяч фунтов в неделю.

Есть выбор и среди сборных: в претендентах Англия, Дания и Нигерия

Оби-Мартин еще не определился со страной, которую будет представлять на международном уровне. Хоть в медиа его и сравнивают с Виктором Осимхеном, форвард пока предпочитает играть за датскую или английскую команды, а не нигерийскую.

Чидо уже забил четыре гола в восьми матчах за сборную Данию до 16 лет, затем провел две игры за Англию U-16, а в этом году дошел до полуфинала юношеского Евро уже за датчан U-17 (забил дважды, в том числе спас команду в четвертьфинале). За этот возраст у нападающего накопилось уже 12 мячей в 19 играх, а также есть гол в двух матчах за Данию U-18.

Но если Чидо перенесет результативность и во взрослый футбол, удержать такого форварда датчанам будет очень сложно.

Почему у Нигерии столько классных нападающих?

Фото: IMAGO/Micah Crook/PPAUK/Globallook Press/Global Look Press ; instagram.com/chidoobi.martin