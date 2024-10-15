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Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков. Вот какая теперь цена у самых дорогих футболистов топовых сборных Европы

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Transfermarkt обновил стоимость игроков из европейских чемпионатов. На основе новой информации портал Score 90 составил рейтинги самых дорогостоящих игроков из 13-ти европейских сборных.

Англия

Беллингем стал самым дорогим футболистом англичан, а в Ла Лиге Джуд по трансферной стоимости уступает лишь своему одноклубнику – Винисиусу, чья стоимость после обновления оценивается в 200 млн евро.

Испания

После обновления трансферная стоимость Ламина Ямаля выросла на 30 млн евро. Юноша вошел в десятку самых дорогих игроков современности.

Франция

У «синих» топ-3 самый дорогостоящий футболистов занимают представители «Мадрида». Мбаппе в Ла Лиге делит с Беллингемом второе место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата.

Германия

Флориан Виртц и Джамал Мусиала разделили первую строчку топа. В рейтинг стремительно ворвался Александар Павлович – рыночная стоимость воспитанника «Баварии» выросла на 30 млн евро.

Италия

Самые дорогие футболисты «адзурри» – представители «Интера». Калафьори и Удоджи разделили четвертую строчку рейтинга.

Нидерланды

Сразу три игрока заняли третью строчку топа самых дорогих представителей голландского футбола. Примечательно, что ни один из игроков не выступает в родном чемпионате.

Бельгия

Еще весной Де Брюйне мог занять четвертое место в рейтинге, но в октябре Transfermarkt опустил рыночную стоимость игрока «Ман Сити» на 5 млн евро.

Хорватия

Гвардиол здорово оторвался от своих соотечественников. Йошко и Ковачича, занимающего второе место, разделяют 45 млн евро.

Турция

Среди турков первое место разделили ветеран и юная звездочка – Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер.

Швеция

Александер Исак из «Ньюкасл» повысил свою трансферную стоимость на 5 млн евро и занял первую строчку рейтинга.

Дания

Расмус Хейлунд – самый молодой и самый дорогостоящий представитель датчан. Трансферная стоимость нападающего «Ман Юнайтед» держится на уровне 65 млн евро с октября 2023 года.

Норвегия

Эрлинг Холанд предсказуемо занимает первое место среди соотечественников. Звезда «Ман Сити» вместе с Винисиусом стал самым дорогостоящим игроком современности.

Швейцария

Мануэль Аканджи возглавил рейтинг швейцарцев с трансферной стоимостью в 45 млн евро. Всего на 5 млн отстал Грегор Кобель: кипер «Боруссии» делит с Доннаруммой третью строчку в рейтинге самых дорогих вратарей современности.

Как вам такие ценны? Все суммы оправданы?

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logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛамин Ямаль
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoДжамал Мусиала
logoБавария
logoСборная Франции по футболу
logoДжуд Беллингем
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