Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков. Вот какая теперь цена у самых дорогих футболистов топовых сборных Европы

Transfermarkt обновил стоимость игроков из европейских чемпионатов. На основе новой информации портал Score 90 составил рейтинги самых дорогостоящих игроков из 13-ти европейских сборных.

Англия

Беллингем стал самым дорогим футболистом англичан, а в Ла Лиге Джуд по трансферной стоимости уступает лишь своему одноклубнику – Винисиусу, чья стоимость после обновления оценивается в 200 млн евро.

Испания

После обновления трансферная стоимость Ламина Ямаля выросла на 30 млн евро. Юноша вошел в десятку самых дорогих игроков современности.

Франция

У «синих» топ-3 самый дорогостоящий футболистов занимают представители «Мадрида». Мбаппе в Ла Лиге делит с Беллингемом второе место в рейтинге самых дорогих игроков чемпионата.

Германия

Флориан Виртц и Джамал Мусиала разделили первую строчку топа. В рейтинг стремительно ворвался Александар Павлович – рыночная стоимость воспитанника «Баварии» выросла на 30 млн евро.

Италия

Самые дорогие футболисты «адзурри» – представители «Интера». Калафьори и Удоджи разделили четвертую строчку рейтинга.

Нидерланды

Сразу три игрока заняли третью строчку топа самых дорогих представителей голландского футбола. Примечательно, что ни один из игроков не выступает в родном чемпионате.

Бельгия

Еще весной Де Брюйне мог занять четвертое место в рейтинге, но в октябре Transfermarkt опустил рыночную стоимость игрока «Ман Сити» на 5 млн евро.

Хорватия

Гвардиол здорово оторвался от своих соотечественников. Йошко и Ковачича, занимающего второе место, разделяют 45 млн евро.

Турция

Среди турков первое место разделили ветеран и юная звездочка – Хакан Чалханоглу и Арда Гюлер.

Швеция

Александер Исак из «Ньюкасл» повысил свою трансферную стоимость на 5 млн евро и занял первую строчку рейтинга.

Дания

Расмус Хейлунд – самый молодой и самый дорогостоящий представитель датчан. Трансферная стоимость нападающего «Ман Юнайтед» держится на уровне 65 млн евро с октября 2023 года.

Норвегия

Эрлинг Холанд предсказуемо занимает первое место среди соотечественников. Звезда «Ман Сити» вместе с Винисиусом стал самым дорогостоящим игроком современности.

Швейцария

Мануэль Аканджи возглавил рейтинг швейцарцев с трансферной стоимостью в 45 млн евро. Всего на 5 млн отстал Грегор Кобель: кипер «Боруссии» делит с Доннаруммой третью строчку в рейтинге самых дорогих вратарей современности.

Как вам такие ценны? Все суммы оправданы?

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