Transfermarkt поднял рыночную стоимость Ямаля. Теперь Ламин – в топ-5 самых дорогих игроков современности

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов Ла Лиги, заметный скачок сделал Ламин Ямаль. Еще в июне, до старта чемпионата Европы, предполагаемому покупателю пришлось бы заплатить за каталонского вундеркинда 90 млн евро.

После победы Испании на Евро трансферная стоимость Ямаля выросла на 30 млн. Сегодня Transfermarkt оценивает стоимость 17-летнего вингера в 150 млн евро – рост на 25%!

Ламин все больше отрывается от конкурентов в рейтинге самых дорогостоящих игроков в возрасте до 18-ти лет в истории. Мбаппе и Гави юноша обошел еще летом.

Также Ламин ворвался в рейтинг самых дорогих футболистов современности – без возрастных ограничений. Испанец делит пятую строчку с Филом Фоденом, чья стоимость также оценивается в 150 млн евро.

Ламин оправдывает такой ценник?

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