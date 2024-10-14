Самые дорогие игроки по каждому году рождения: с 2002-го по 2007-й. Это будущее футбола

В футболе происходит бесконечная смена поколений – на элитный уровень уже выходят игроки, рожденные в 21 веке. Портал Score 90 собрал списки из пяти самых дорогих футболистов по каждому году рождения с 2002-го по 2007-й.

Ребята, которым в этом году исполняется 22, уже стали звездами в своих клубах – вы наверняка знаете всех.

Джуд Беллингем родился в 2003-м, но уже стоит 180 млн евро – третий в списке всех футболистов (после Эрлинга Холанда и Винисиуса).

2004-й. Гави не играл почти год, но его талант настолько большой, что травма крестов почти не отобразилась на ценнике.

Самые дорогие игроки 2005 года рождения играют в «Манчестер Юнайтед». Лени Йоро пока на травме, а Кобби Майну сверкает в основе еще с прошлого сезона.

Эндрик, рожденный в 2006-м, уже наделал шума и перешел в «Реал». Уоррен Заир-Эмери стоит те же 60 млн евро, но на европейском уровне показал больше.

Пока нет предпосылок, что рейтинг самых дорогих игроков 2007 г.р. когда-то изменится – настолько хорош Ламин Ямаль.