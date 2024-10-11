Академия «Ман Сити» может соперничать с Ла Масией. Вспоминаем выпускников «горожан» в топовых клубах Европы

Гвардиола собрал первоклассный состав в «Манчестер Сити», «горожане» могут похвастаться и талантливыми выпускниками своей академии.

Большинство воспитанников не задерживается в клубной системе, но есть и те, кто пробился в основу первой команды. Например, Фил Фоден, который уже несколько сезонов стабильно оправдывает доверие Гвардиолы.

Портал OneFootball составил символическую сборную из игроков топовых европейских клубов: все парни в разное время проходили через академию «Манчестер Сити». Помимо Фодена «горожан» в команде представляет 19-летний Рико Льюис, все остальные футболисты сегодня выступают за другие клубы.

В состав выпускников «Сити» также попали Джейдон Санчо («Челси»), Коул Палмер («Челси»), Майкл Олисе («Бавария»), Браим Диас («Мадрид»), Ромео Лавия («Челси»), Анхелиньо («Рома»), Тосин Адарабиойо («Челси»), Эрик Гарсия («Барселона»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Соцсети обсудили состав от OneFootball, главная претензия фанатов – многие игроки первые шаги в футболе делали в академиях других клубов:

💭 «Я правильно понимаю, «Сити» отправляет все свои таланты в «Челси», а в чем логика?»

💭 «А сегодня Палмер – мировая звезда. Уверен, «Сити» сейчас кусает локти».

💭 «Я бы сказал, что «Сити» не растит таланты, а покупает их для своей академии».

💭 «Почти все игроки из этого состава начинали в других клубах, а потом перешли в академию «Ман Сити». Но давайте не будем уменьшать вклад «Сити» в их развитие».

💭 «Удивительно, что Браим и Анхелиньо никогда не играли за другие английские клубы».

💭 «Олисе из академии «Челси», Гарсия из Ла Масии. Я бы не назвал их выпускниками «Сити».

💭 «Санчо из «Уотфорда», Олисе из «Челси», «Арсенала» и «Сити», Браим из «Малаги», Лавия из «Андерлехта», Анхелиньо из «Депортиво», Гарсия из Ла Масии. 6 из 11 игроков приведены из разных академий».

Как вам такой состав? «Горожане» могут называть этих игроков своими воспитанниками?

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