📸🎥 Милейший тренд из сборной Англии! Игроков попросили расписаться на их детских фотках

В соцсетях набирает популярность тренд, в котором знаменитостей просят оставить автограф на их фото. Важное условие – фотография должна быть неудачной или просто забавной.

Пресс-служба сборной Англии решила немного изменить тренд: футболистам «трех львов» предложили расписаться на их детских фотках. Получилось весьма мило.

Коул Палмер: «Я тут еще в своей первой команде «Уитеншоу». Мне здесь где-то пять лет».

Джон Стоунз: «Да, кто бы мог подумать, что мы так изменимся».

Джек Грилиш: «Даже сложно сказать, сколько мне здесь лет. Наверное, три или четыре года. Но эту стрижку я ни за что не верну. Никогда».

Трент Александер-Арнолд: «Это что, я? Мне на этом фото где-то 11 лет? Шляпы этой у меня уже нет».

Энтони Гордон: «Это же я и Лейтон Бейнс. Мне тут 11-12 лет, помню, это был мой день рождения. Встретил легенду».

Букайо Сака: «Это фото из старшей школы, какой-то школьный турнир. Эй, вы обрезали моего друга на фото!»

Доминик Соланке: «Это фото с Джоном Терри было сделано ну очень давно. Такая у меня тут дерзкая улыбка, времена «Челси».

Ливай Колуилл: «Это очень старое фото. Мне здесь, наверное, около девяти лет? Вроде мы играли с «Саутгемптоном». А после мы пошли в ресторан семьи моего друга, где папа сфотографировал нас всех вместе. А эту шапку я у папы взял, наверное, у меня в тот момент была плохая стрижка».

Дин Хендерсон: «Вот это ностальгия. Думаю, мне здесь где-то четыре года. Тогда я еще был не вратарем, а полузащитником».

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