📸🎥 «Чувак 9 минут молчит и наводит ужас на рыбу». Фанаты в восторге от Палмера в суровой рекламе модного бренда
Англия без ума от Палмера. В семи матчах Премьер-лиги полузащитник «Челси» набрал 11 очков по системе «гол + пас». Болельщики назвали Коула игроком года в сборной Англии – в фанатском голосовании он обошел Беллингема и Сака.
Британский модный бренд Burberry почувствовал настроение англичан и пригласил Палмера для участия в рекламной кампании новой коллекции.
На Коуле надет дафлкот – шерстяное пальто, стоимостью 2 490 фунтов стерлингов.
Burberry выкатил рекламное видео, в котором Палмер молча сидит на берегу озера и ждет, когда рыба начнет клевать. Ролик с рыбаком Коулом длится 9 минут, вот короткий отрывок:
Болельщики в восторге:
💭 «В мире вообще есть что-то, что Палмер не может сделать?»
💭 «Бро сидит так, будто он сейчас начнет играть в Фифу».
💭 «Колд (cold – «холодный») Палмер не замерз?»
💭 «Эта реклама идеально подходит Палмеру – чувак 9 минут молчит и наводит ужас на рыбу».
💭 «Мне нравится простота, с которой снято видео. При этом выглядит дорого и очень стильно, прямо как сам Палмер».
А как вам Коул в роли модели?
📸🎥 Матч «Челси» и «Ноттингем Форест» закончился массовой дракой. Реакция Палмера на потасовку – абсолютное хладнокровие
📸🎥 Кунде в игрушечной машинке, носках из травы и на горе из сумок. Жюль раздал стиля в креативной рекламе дома моды
Руни назвал лучшего игрока с английским паспортом. И нет, это не Кейн или Беллингем