📸🎥 «Чувак 9 минут молчит и наводит ужас на рыбу». Фанаты в восторге от Палмера в суровой рекламе модного бренда

Англия без ума от Палмера. В семи матчах Премьер-лиги полузащитник «Челси» набрал 11 очков по системе «гол + пас». Болельщики назвали Коула игроком года в сборной Англии – в фанатском голосовании он обошел Беллингема и Сака.

Британский модный бренд Burberry почувствовал настроение англичан и пригласил Палмера для участия в рекламной кампании новой коллекции.

На Коуле надет дафлкот – шерстяное пальто, стоимостью 2 490 фунтов стерлингов.

Burberry выкатил рекламное видео, в котором Палмер молча сидит на берегу озера и ждет, когда рыба начнет клевать. Ролик с рыбаком Коулом длится 9 минут, вот короткий отрывок:

Болельщики в восторге:

💭 «В мире вообще есть что-то, что Палмер не может сделать?»

💭 «Бро сидит так, будто он сейчас начнет играть в Фифу».

💭 «Колд (cold – «холодный») Палмер не замерз?»

💭 «Эта реклама идеально подходит Палмеру – чувак 9 минут молчит и наводит ужас на рыбу».

💭 «Мне нравится простота, с которой снято видео. При этом выглядит дорого и очень стильно, прямо как сам Палмер».

А как вам Коул в роли модели?

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