Главное о каждой команде РПЛ: «Спартак» слаб с мячом, «Зенит» просел без Глушенкова, Личка подвис в «Динамо»

Итоги 11 туров.

«Краснодар» внезапно лидирует после ужасного старта

Только «Краснодар» еще ни разу не проиграл за 11 туров.

Да, так взлетел именно «Краснодар» Мурада Мусаева, который многие жестко критиковали в конце прошлого сезона и в начале этого.

Сомнения в «Краснодаре» были логичны. Во-первых, провальное трансферное окно: руководство не подготовилось к уходу лидеров и важных игроков ротации. Во-вторых, игровой кризис стартовых туров. После одного гола за три тура серия из восьми побед подряд точно не просматривалась.

Но Мусаев дождался латиноамериканцев с Кубка Америки, прокачал других (главный прогресс – опорник Кевин Ленини), удачно ротировал состав и улучшил позиционную атаку. Теперь «Краснодар» конструктивно владеет мячом и вылетает в быстрые атаки – так вновь засияли Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

«Краснодар» грохнул «Зенит» (2:0) и «Локомотив» (3:0), переиграл в дыр-дыр «Динамо» (1:0) и «Ростов» (2:0), продавил ЦСКА на последних минутах (2:1) и справился с аутсайдерами. Первое место – по делу.

Батраков – лучший в РПЛ и затащил «Локомотив» в топ-2

19-летний Алексей Батраков – новая звезда лиги . Он дебютировал еще весной: выходил в опорной зоне рядом с Дмитрием Бариновым и даже забил с передачи Максима Глушенкова в ворота «Оренбурга».

В этом сезоне Батраков на месте десятки заменил Глушенкова, перешедшего в «Зенит».

Восхищают три детали:

1. 7+6 по «гол+пас» – лучший результат РПЛ. Батраков прекрасен во всем: забивает из-за штрафной, после аутов, а также ассистирует со стандартов и игры;

2. Даже на позиции десятки Батраков очень дисциплинирован. Это качество помогает по ходу матчей, когда Михаил Галактионов опускает Алексея в опорную зону;

3. Батраков умно выбирает позицию в любой зоне: при скромных габаритах опасен во время аутов, хитер между линиями. Алексей легко отдает короткие и длинные передачи, хорошо реализует моменты.

Именно Батраков затащил «Локомотив» в топ-3, но и остальные в порядке: ауты и смещения Ильи Самошникова в левый полуфланг – супер, удачные замены Михаила Галактионова принесли победы над ЦСКА (1:0) и «Крыльями» (1:0), Дмитрий Воробьев мгновенно адаптировался на позиции центрального нападающего, Сесар Монтес – в центре обороны, а Эдгар Севикян ускоряет игру, выходя на замену.

Травма Глушенкова сбила «Зенит»

Старт Максима Глушенкова получился идеальным: семь голов в четырех турах, уничтожение соперников вместе с Венделом в стиле Малкома.

После травмы Глушенкова «Зенит» на спаде: Сергей Семак не угадывал со стартовыми планами и часто менял структуру в перерывах. Идея с тремя башнями пока так и не заработала – топ-матчи не получились либо по качеству, либо по результату.

В начале октября Глушенков получил новую травму, на этот раз мышечную, и выбыл минимум на месяц. Теперь Семаку придется заново нащупывать баланс.

Обляков и Круговой – суперзвезды ЦСКА Николича, дальше – встраивание Пьянича

Марко Николич сохранил 3-4-3 Владимира Федотова, но добавил новые детали: Иван Обляков в роли опорника часто становится десяткой по ходу позиционных атаках, левый латераль Данил Круговой тотально свободен на краю, а 19-летний Матвей Кисляк после травмы Саши Здьелара получил много игрового времени в РПЛ.

Теперь ЦСКА интригует из-за адаптации Миралема Пьянича. Во втором тайме с «Динамо» (2:1) Николич перестроился на 3-5-2, где Пьянич стал нижним опорником, а Кристиян Бистрович и Саша Здьелар – восьмерками. После матча Аббос Файзуллаев рассказал, что ЦСКА наигрывал новую схему перед дерби.

ЦСКА становится менее предсказуемым: есть разные варианты в 3-4-3 (например, Обляков в роли инсайда или середине – так же было и при Федотове), доступны 3-5-2 с Саулем Гуарирапой и Тамерланом Мусаевым в центре нападения, можно по-разному использовать Пьянича (нижним опорником или в двойке полузащитников).

Руководство «Динамо» уже не так уверенно в Личке

После поражения от ЦСКА мощно выступил глава «Динамо» Дмитрий Гафин: «Первый тайм катастрофический. Был авантюрный футбол, из-за которого должны были уходить с крупным счетом. Во втором тайме выравнивали игру, но опять пропустили в конце матча.

Можно констатировать, что наша команда находится в проблемной зоне. Будем ориентировать тренерский штаб на изменения в перерыв на сборные».

«Динамо» удался старт без латиноамериканцев, а после их возвращения качества точно не добавилось: команда разбалансирована, не прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном, теряет преимущество и снова пропускает решающие голы на последних минутах.

Особенно удивили матчи со «Спартаком» (2:2), Махачкалой (1:0) и ЦСКА (1:2): в двух дерби Личка выбрал атакующий состав, хотя требовался дисциплинированный, а с оборонительным «Динамо» протестировал четырех номинальных центральных защитников (Роберто Фернандес играл слева, Нико Маричаль – справа) и опорника Александра Кутицкого.

К середине октября позиции Лички в «Динамо» не кажутся очень прочными.

Противоречивый «Спартак» Станковича

После назначения Деяна Станковича левый защитник Олег Рябчук неожиданно стал лидером, а Наиль Умяров – твердым игроком старта, от которого зависит продвижение мяча из глубины. Новичок Эсекиэль Барко моментально стал лидером, а Манфред Угальде забивает и постоянно прессингует защитников соперников, «Спартак» уверенно сыграл с «Зенитом» и до осени шел в лидирующей группе.

Дальше – проблемы.

«Спартак» – самая владеющая команда РПЛ, ничего не извлекшая из контроля в матчах с «Оренбургом» (0:2), «Ахматом» (0:0), «Рубином» в равных составах (0:0 до удаления Романа Зобнина), махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (1:3). Кроме того, «Спартак» уязвим в контратаках: позорно подготовился к «Оренбургу», был близок к нескольким пропущенным голам на старте матча с «Динамо»(2:2) и получил трешку от «Локо».

Хватает и спорных решений от Станковича: от странных замен с «Ахматом» и «Динамо» (2:2) до необъяснимых 4-4-2 на «Локомотив».

К середине октября «Спартак» только шестой.

«Ростов» и «Рубин» расстраивают результатами

Перед третьим туром я гарантировал , что «Ростов» приятно удивит в этом сезоне.

Почти угадал: удивил, но в негативном контексте. Стиль Карпина все еще притягивает, но «Ростов» легко отдал второй тайм «Рубину» после доминирующего первого (1:1), ничего не создал с Махачкалой (0:0), мог пропускать четыре в первом тайме от «Акрона» (в итоге всего 0:2) и влетел «Спартаку» после идеального начала в новой схеме 3-4-3 (0:3).

«Ростов» учится жить без Сергея Песьякова: Рустам Ятимов был не так хорош при коротких розыгрышах и допускал грубые ошибки на линии, Даниил Одоевский привез первый гол в игре со «Спартаком» и не выручил при голе Ильи Самошникова из «Локомотива». Максим Осипенко, кажется, пока так и отошел от сорвавшегося трансфера в «Краснодар», а у чужих ворот мешает плохая реализация.

«Рубин» тоже не прибавил после качественного прошлого сезона (например, уже не так надежен, как год назад). В основном «Рубин» проваливает первые таймы, а после перерыва резко прибавляет. Но пока ничего страшного: Рашид Рахимов далек от стыков и зоны вылета, и всего в пяти очках от топ-5.

Дзюба удачно вернулся в РПЛ

Дерзкий и атакующий «Акрон» влюбляет в себя: разыгрывает от ворот, много комбинирует, прессингует и никого не боится. Артем Дзюба дополнил задорную команду Заура Тедеева:

● 1+3 за четыре матча;

● позволяет чаще прибегать к кроссам и забросам из глубины;

● стягивает на себя центральных защитников, освобождая пространство для открываний номинального правого нападающего Жилсона Беншимола (покупали его как центрального) под навесы.

«Крылья Советов» отстояли Осинькина

Осенний детектив с попыткой назначить в «Крылья» тренера Сергея Игнашевича и спортдиректора Армена Маргаряна закончился победой игроков и болельщиков: Игорь Осинькин остался в Самаре.

Вероятно, Осинькина хотели убрать не по футбольным причинам, но есть вопросы и по игре: в 2024-м «Крылья» сдали в 2024-м после борьбы за топ-5 осенью 2023-го.

Виноват не только Осинькин: все новички подъехали поздно. При этом Самара даже так находится там, где и должна (до восьмого места всего одно очко) при сложном календаре в первой трети сезона («Зенит», «Спартак», «Динамо», «Локо»).

Перестройка летом или зимой была бы объяснимой, в разгар осени – как минимум странной. Теперь у Осинькина есть очень широкий состав – тренер заслужил шанс поработать с такой обоймой.

За 11 туров уволили четырех тренеров. Все отставки напрашивались

Главное о каждой отставке в этом сезоне:

● Саша Илич – изначально странный выбор «Пари НН». Обещал атакующий стиль, но в итоге все было очень серо и невнятно. Тотальную безнадегу во всем разбавляли только стандарты, за которые отвечал не Илич. Виктор Гончаренко наверняка сделает «Нижний» агрессивнее, точно воспользуется стандартами и, возможно, перестроится на четверку защитников;

● Давид Деограсия заслужил увольнение из «Оренбурга». Год назад испанец впечатлил строгим стартом, но затем деградировал: «Оренбург» был худшим по большинству оборонительных показателей. В этом сезоне падение умножилось на атакующую катастрофу против низких блоков.

Выбор Владимира Слишковича удивляет. Он точно отличный психолог, но «Спартак» – первый опыт самостоятельной работы Владимира, поэтому тяжело предсказать, какой футбол Слишкович поставит «Оренбургу»;.

● Магомед Адиев строил дисциплинированный «Ахмат», но ни разу не выиграл за семь туров. Боссы вспомнили об уволенном год назад Сергее Ташуеве: тренер вернул 4-4-2, ярко сыграл во втором тайме с «Динамо» (2:4) и спасся с «Крыльями» (1:1), но затем проиграл дважды подряд. Отрезок после паузы – определяющий, скорее всего, еще пары туров без побед будет достаточно для новой смены тренера;.

● Дмитрий Пятибратов запустил классический челлендж «Факела» – смену трех тренеров за сезон. Сразу после увольнения Игоря Черевченко «Факел» даже переходил на 4-4-2, но сейчас использует 5-3-2 без тотальных обновлений: ставит на борьбу, борьбу и борьбу. Если не будет качественных изменений, даже место в зоне стыков будет чудом для «Факела».

«Акрон» и «Динамо» Махачкала – лучшие новички, «Химки» – традиционный мем

● «Акрон» – классный. Интересные трансферы под атакующую философию, смелый стиль, 7-е место по голам. Расстраивает только отсутствие своего стадиона;

● Махачкала – тоже приятная. «Динамо» – не такое яркое, зато стильное благодаря прессингу, трансферам опорника Уссема Мрезигу и атакующего полузащитника Мохаммада Хоссейннежада (или просто Джавада), а также изобретательному Эгашу Касинтуре. Точно лучшее «Динамо» в РПЛ по обороне;

● «Химки» – классика. Заходили в РПЛ русской «Аталантой», но уволили Андрея Талалаева в пользу Франка Артиги. Пока традиционный сумбур: перебор игроков (и даже тренер находит время для Ильи Садыгова), постоянная смена схем, отсутствие характера, странная ротация. Кажется, еще немного – и в «Химках» будет новый тренер.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Александр Вильф, Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Сергей Бобылев, Григорий Соколов