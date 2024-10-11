«Челси» идет на рекорд по желтым. Проблемы с дисциплиной?
Мареска так не считает.
Седьмой тур АПЛ «Челси» закончил с шестью желтыми карточками. Марк Кукурелья и Уэсли Фофана умудрились получить уже по пятому предупреждению: теперь не сыграют против «Ливерпуля» после международной паузы.
Клуб второй раз за сезон оштрафовали за перебор желтых за матч.
Получают по 4 желтых за матч
Матч с «Ноттингемом» стал вторым, в котором «Челси» набрал больше пяти желтых. Несколько недель назад против «Борнмута» заработали сразу восемь. Там вообще случился рекорд АПЛ: арбитр Энтони Тэйлор показал 14 карточек (еще по одной Энцо Мареске и Андони Ираоле).
За семь туров лондонцы получили 27 желтых и уверенно лидируют в чемпионате (следом «Манчестер Юнайтед» – 24). В среднем это по 3,85 карточек за игру – если все так и продолжится, то по итогам сезона у «Челси» накопится 146 желтых.
Лондонцы претендуют на обновление своего же рекорда: при Маурисио Почеттино в прошлом сезоне набрали 105 карточек, обогнав «Вулверхэмптон» на пять.
За пять и более желтых в одной встрече футбольная федерация Англии выписывает штраф в 25 тысяч фунтов. За повторное нарушение сумма удваивается. Поэтому «Челси» уже перевел 75 тысяч за семь туров.
В понедельник FA объявила о запуске разбирательства вокруг матча с «Ноттингемом». В конце матча подкат Неко Уильямса возле боковой привел к потасовке: Марк Кукурелья, Ливай Колуилл и сам Уильямс получили по желтой. В инциденте участвовали почти все футболисты, а на повторе заметили, что Николас Джексон дал пощечину защитнику «Форест» Фелипе Морато. FA не выдвинула обвинения сенегальцу.
А вот клубы, скорее всего, оштрафуют.
Желтые посыпались после изменений в правилах. Каких?
Последние три сезона число желтых карточек стремительно растет. В сезоне-2022/23 клубы АПЛ получили 1375 предупреждений: в среднем 36 карточек за тур. В сезоне-2023/24 – уже 1602 (42 за тур). За семь туров текущего чемпионата – 359 (51 за тур). У этой прогрессии есть объяснение.
Перед стартом сезона-2022/23 руководство АПЛ ужесточило правила относительно любых действий игроков после фиксирования арбитром фола. Если раньше футболисты после свистка могли выбить мяч и оправдать это тем, что не слышали судью, то теперь любая откидка даже на пару метров карается. За подобный эпизод вторую желтую в третьем туре заработал Деклан Райс.
В сезоне-2023/24 появилось еще одно нововведение: теперь с судьей могли общаться только капитаны. Игрокам разрешается говорить с арбитром, если тот сам к ним обращается. Если же футболист все-таки начинает диалог, арбитр имеет право дать желтую. На практике все на усмотрение судьи (как и с первым правилом).
По данным Opta, 11 желтых из 27 «Челси» прилетели не за грубые нарушения. Палмер (3) и Кукурелья (2) схватили карточки за разговоры. А вот Фофана (5) все заработал за грубость.
Только одна из 10 карточек Джексона была за фол: остальные – за разговоры, чрезмерную эмоциональность, задержку времени и появление на поле после замены. Еще несколько лет назад сенегалец не получил бы за это и пяти желтых.
У «Челси» проблемы? Мареска так не думает
Проблема с предупреждениями появилась у «Челси» на старте прошлого сезона. Сначала Почеттино не парился, но уже в конце сентября пришлось разговаривать с недисциплинированным Джексоном: «У Николаса уже четыре карточки за разговоры, а он нападающий… Их можно получать, но не за такую же ерунду! Он понял меня. Джексон молодой игрок, который станет фантастическим футболистом. Ему надо быть терпеливым и спокойным».
Но Николас не понял: в следующем же матче с «Астон Виллой» получил пятую желтую и дисквалификацию на одну игру. В этой же встрече прямую красную заработал Мало Гюсто за грубый подкат в Люка Диня.
В декабре Поч провел собрание по дисциплинарным вопросам: «Мы рассматривали эпизоды с нарушениями и обсуждали их. Понятно, что желтых стало больше, потому что в АПЛ поменяли правила. Но это лишь означает, что мы должны быть внимательнее».
Мареска использует другой подход и считает, что порой желтые – необходимость: «Не думаю, что у нас проблемы с дисциплиной. Игра против «Борнмута» складывалась так, что нам нужно было периодически нарушать правила. На следующий день я смотрел матч «Арсенал» – «Тоттенхэм», там было 7-8 желтых. Это говорит о характере команд».
После матча с «Ноттингемом» Энцо признал, что пора исправлять ситуацию, но ему все же нравится боевой дух команды: «Да, нам надо поработать над некоторыми моментами, которые помогут нам избегать лишних карточек. Но в целом мне нравится, как команда сражается. Игроки становятся настоящей командой в подобных стычках. Не вижу проблем».
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Фото: Gettyimages/Clive Mason / Staff; East News/AP Photo/Alastair Grant, Cal Sport Media via AP Images
Тэйлора скоро будут на каждый второй матч Челси ставить.
Но ведь он далеко не единственный, кто регулярно судит против Челси. Тот же Оливер такая же легенда, остальные через раз.
А что изменилось то? Босс судейского комитета - легенда МЮ Уэбб, который сам судил во времена противостояния Челси и МЮ.
Они на пару с Взяткинсоном отняли у Челси несколько чашек АПЛ, прямо как Тэйлор и Оливер отняли у нас 2 или 3 кубка в новейшей истории.
оно и понятно, ведь перепечатать, пусть и с переводом, проще, чем провести хотя бы двухходовый анализ ситуации. и сразу станет понятно, что дело не в изменении в правилах, а в проф непригодности английских судей с уклоном решений в пользу определенных команд.
взять хотя бы упомянутый в тексте матч с борнмутом: фолы - 16-9 в пользу борнмута, желтые 6-8 в пользу челси. или момент с матчем синих против лесников, где игрок форреста обязан был получать жк за откидку мяча, что привело бы ко 2ому удалению в матче, но этого не произошло. и таких примеров масса, из которых можно сделать вывод, что дело тут не в измененных правилах, а в классических двойных стандартах. но концовка текста нас подводит как раз к ошибочному выводу о том, что причина кроется в стиле игры челси с обилием тактических фолов. ох уж этот энцо гвардиола.
и после этого спорц в своих опросниках будет спрашивать будешь ли рекомендовать ресурс своим друзьям) ответ - категорически да, если по какой-то причине у них в браузере не открывается больше ни одна другая вкладка.