«Челси» идет на рекорд по желтым. Проблемы с дисциплиной?

Мареска так не считает.

Седьмой тур АПЛ «Челси» закончил с шестью желтыми карточками. Марк Кукурелья и Уэсли Фофана умудрились получить уже по пятому предупреждению: теперь не сыграют против «Ливерпуля» после международной паузы.

Клуб второй раз за сезон оштрафовали за перебор желтых за матч.

Получают по 4 желтых за матч

Матч с «Ноттингемом» стал вторым, в котором «Челси» набрал больше пяти желтых. Несколько недель назад против «Борнмута» заработали сразу восемь. Там вообще случился рекорд АПЛ: арбитр Энтони Тэйлор показал 14 карточек (еще по одной Энцо Мареске и Андони Ираоле).

За семь туров лондонцы получили 27 желтых и уверенно лидируют в чемпионате (следом «Манчестер Юнайтед» – 24). В среднем это по 3,85 карточек за игру – если все так и продолжится, то по итогам сезона у «Челси» накопится 146 желтых.

Лондонцы претендуют на обновление своего же рекорда: при Маурисио Почеттино в прошлом сезоне набрали 105 карточек, обогнав «Вулверхэмптон» на пять.

За пять и более желтых в одной встрече футбольная федерация Англии выписывает штраф в 25 тысяч фунтов. За повторное нарушение сумма удваивается. Поэтому «Челси» уже перевел 75 тысяч за семь туров.

В понедельник FA объявила о запуске разбирательства вокруг матча с «Ноттингемом». В конце матча подкат Неко Уильямса возле боковой привел к потасовке: Марк Кукурелья, Ливай Колуилл и сам Уильямс получили по желтой. В инциденте участвовали почти все футболисты, а на повторе заметили, что Николас Джексон дал пощечину защитнику «Форест» Фелипе Морато. FA не выдвинула обвинения сенегальцу.

А вот клубы, скорее всего, оштрафуют.

Желтые посыпались после изменений в правилах. Каких?

Последние три сезона число желтых карточек стремительно растет. В сезоне-2022/23 клубы АПЛ получили 1375 предупреждений: в среднем 36 карточек за тур. В сезоне-2023/24 – уже 1602 (42 за тур). За семь туров текущего чемпионата – 359 (51 за тур). У этой прогрессии есть объяснение.

Перед стартом сезона-2022/23 руководство АПЛ ужесточило правила относительно любых действий игроков после фиксирования арбитром фола. Если раньше футболисты после свистка могли выбить мяч и оправдать это тем, что не слышали судью, то теперь любая откидка даже на пару метров карается. За подобный эпизод вторую желтую в третьем туре заработал Деклан Райс .

В сезоне-2023/24 появилось еще одно нововведение: теперь с судьей могли общаться только капитаны. Игрокам разрешается говорить с арбитром, если тот сам к ним обращается. Если же футболист все-таки начинает диалог, арбитр имеет право дать желтую. На практике все на усмотрение судьи (как и с первым правилом).

По данным Opta, 11 желтых из 27 «Челси» прилетели не за грубые нарушения. Палмер (3) и Кукурелья (2) схватили карточки за разговоры. А вот Фофана (5) все заработал за грубость.

Только одна из 10 карточек Джексона была за фол: остальные – за разговоры, чрезмерную эмоциональность, задержку времени и появление на поле после замены. Еще несколько лет назад сенегалец не получил бы за это и пяти желтых.

У «Челси» проблемы? Мареска так не думает

Проблема с предупреждениями появилась у «Челси» на старте прошлого сезона. Сначала Почеттино не парился, но уже в конце сентября пришлось разговаривать с недисциплинированным Джексоном: «У Николаса уже четыре карточки за разговоры, а он нападающий… Их можно получать, но не за такую же ерунду! Он понял меня. Джексон молодой игрок, который станет фантастическим футболистом. Ему надо быть терпеливым и спокойным».

Но Николас не понял: в следующем же матче с «Астон Виллой» получил пятую желтую и дисквалификацию на одну игру. В этой же встрече прямую красную заработал Мало Гюсто за грубый подкат в Люка Диня.

В декабре Поч провел собрание по дисциплинарным вопросам: «Мы рассматривали эпизоды с нарушениями и обсуждали их. Понятно, что желтых стало больше, потому что в АПЛ поменяли правила. Но это лишь означает, что мы должны быть внимательнее».

Мареска использует другой подход и считает, что порой желтые – необходимость: «Не думаю, что у нас проблемы с дисциплиной. Игра против «Борнмута» складывалась так, что нам нужно было периодически нарушать правила. На следующий день я смотрел матч «Арсенал» – «Тоттенхэм», там было 7-8 желтых. Это говорит о характере команд».

После матча с «Ноттингемом» Энцо признал, что пора исправлять ситуацию, но ему все же нравится боевой дух команды: «Да, нам надо поработать над некоторыми моментами, которые помогут нам избегать лишних карточек. Но в целом мне нравится, как команда сражается. Игроки становятся настоящей командой в подобных стычках. Не вижу проблем».

Энцо Фернандес вообще подходит «Челси»?

«Морозное» празднование Палмера – откуда оно взялось?

Фото: Gettyimages /Clive Mason / Staff; East News /AP Photo/Alastair Grant, Cal Sport Media via AP Images