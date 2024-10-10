📸🎥 Иньеста в гостях у «Барсы». Андрес поболтал с игроками и взял мастер-класс у Флика

В 40 лет великий Андрес Иньеста завершил игровую карьеру. «Барса» подготовила для своей легенды красивую церемонию , на которую заглянули одноклубники Андреса и нынешний состав «блауграны».

На мероприятии испанец рассказал , что готовит себя к следующему этапу карьеры и ходит на тренерские курсы. Он мечтает вернуться в «Барселону», чтобы помогать любимой команде уже в новом статусе.

Пока Иньеста только учится, он заглянул на тренировку «блауграны» и смог посмотреть, как проходят сессии Ханси Флика.

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