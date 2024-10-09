Время летит. «Золотую эпоху» «Барселоны» 2008-2012 годов до сих пор называют одно из лучших команд в истории. В 2009-м эта команда выиграла все: Ла Лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов. А в команду года УЕФА попало сразу шесть игроков каталонцев.

Из этого состава в футбол продолжает играть только Лео Месси.

Почти все вышли на пенсию и занимаются бизнесом. Рафа Маркес и Дани Алвес – тренеры. Пике – развивает медиалигу. Дани Алвес – судим. Анри пытается тренировать, но основная деятельность – ТВ-эксперт. На скамейке остались Педро и Серджи Бускетс, выступающие сейчас за «Лацио» и «Интер Майами».