💙❤️ Иньеста уходит легендой. Вот бесконечный список его достижений
🇪🇸 Андрес Иньеста официально объявил о своем уходе! Легендарный полузащитник завершает карьеру в возрасте 40 лет. Испанец провел 22 года в системе «Барселоны», с 2018 года выступал за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».
А вот его достижения:
👕 1016 игр
⚽️ 107 голов
🎯 191 передача
🥅 298 голевых действий моментов
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 9 титулов Ла Лиги
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков Испании
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Кубков Испании
🏆🏆🏆🏆 4 Лиги чемпионов
🏆🏆🏆 Клубных ЧМ
🏆🏆🏆 3 Суперкубка УЕФА
🏆🏆 2 Евро
🏆 Лига J1
🏆 Кубок Императора
🏆 Суперкубок Японии
🏆 Чемпионат мира
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️ 9 попаданий в команду FIFA FIFPro World 11
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️6 попаданий в команду команду года UEFA
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️ 5 наград лучшему полузащитнику Ла Лиги
🎖️🎖️ 2 награды IFFHS лучшему плеймейкеру мира
🎖️ Лучший ассистент Ла Лиги
🎖️ Лучший испанский игрок Ла Лиги
🎖️ Премия УЕФА лучшему игроку Европы
🎖️ Игрок турнира на Евро
🎖️ Команда «Золотого мяча»
🥈 Второе место в голосовании на «Золотой мяч»