💙❤️ Иньеста уходит легендой. Вот бесконечный список его достижений

🇪🇸 Андрес Иньеста официально объявил о своем уходе! Легендарный полузащитник завершает карьеру в возрасте 40 лет. Испанец провел 22 года в системе «Барселоны», с 2018 года выступал за «Виссел Кобе» и «Эмирейтс».

А вот его достижения:

👕 1016 игр

⚽️ 107 голов

🎯 191 передача

🥅 298 голевых действий моментов

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 9 титулов Ла Лиги

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 7 Суперкубков Испании

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 6 Кубков Испании

🏆🏆🏆🏆 4 Лиги чемпионов

🏆🏆🏆 Клубных ЧМ

🏆🏆🏆 3 Суперкубка УЕФА

🏆🏆 2 Евро

🏆 Лига J1

🏆 Кубок Императора

🏆 Суперкубок Японии

🏆 Чемпионат мира

🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️ 9 попаданий в команду FIFA FIFPro World 11

🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️6 попаданий в команду команду года UEFA

🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️ 5 наград лучшему полузащитнику Ла Лиги

🎖️🎖️ 2 награды IFFHS лучшему плеймейкеру мира

🎖️ Лучший ассистент Ла Лиги

🎖️ Лучший испанский игрок Ла Лиги

🎖️ Премия УЕФА лучшему игроку Европы

🎖️ Игрок турнира на Евро

🎖️ Команда «Золотого мяча»

🥈 Второе место в голосовании на «Золотой мяч»