«Барса» прощается с Иньестой. Взгляните на гостей!

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в возрасте сорока лет. Разумеется, «Барселона» – клуб, где испанец провел 22 года – подготовила церемонию.

Среди гостей было много знакомых всем лиц. В первую очередь, семья Иньесты: жена Анна Ортис и пять детей.

Его бывшие одноклубники: Жерар Пике, Хави, Деку, Тиаго Алькантара и другие.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Нынешний главный тренер «Барселоны» и игроки: Ханси Флик, Гави, Ансу, Фати, Рональд Араухо, Дани Ольмо и Серджи Роберто.

Иньеста сказал: «Я очень счастлив, что достиг мечты. Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я пережил лучшие моменты на профессиональном уровне».