Гол-фантом «Спартака»-2 Комбарова: у тренера соперника (это Павленко!) нет слов

«Ребят жалко».

«Спартак-2» обыграл «Родину-М» (3:2) во Второй лиге Б. Помимо того, что это тренерская дуэль спартаковских легенд (Дмитрий Комбаров против Александра Павленко), матч привлек внимание странным судейским решением.

«Родина-М» доигрывала вдесятером, но главное – пропустила странный гол

Спартаковская молодежь пропустила первой, но к перерыву уже вела в счете. Дублем отметился 19-летний опорник Руслан Войцеховский – только вот к первому голу есть вопросы. После его удара под перекладину вратарь не сразу зафиксировал мяч – и как посчитал рефери Андрей Мешков после совещания с лайнсменом, сделал это уже за линией ворот.

Вот такой гол засчитали спартаковцам (таймкод – 1:15).

Обязательно оцените на видео, но вот где мяч ближе всего к линии.

Попытка оспорить решение привела только к желтой карточке для игрока «Родины-М». Во втором тайме молодежка «Спартака» позволила сопернику сравнять, но на 81-й минуте команда Комбарова все же забила победный. В этот момент на поле сразу же завязалась потасовка, после которой удаление (за две желтые карточки) получил автор второго гола «Родины» Арсений Хорин.

Очень важные три очка для «Спартака-2»: за четыре тура до финиша команда идет второй – с отставанием в шесть очков от «Динамо-2». А во Вторую лигу А выйдет только первая команда.

«Ребят жалко». Павленко провел пресс-конференцию за 20 секунд

«Родина-М» идет на 10-м месте. Главный тренер Александр Павленко после матча был краток: «Какой будет комментарий? Никакого. Все увидели прекрасно. Не вижу смысла что-то комментировать. Единственное, ребят жалко, с таким отношением. Спасибо».

В соцсетях «Родины-М» сделали ироничную склейку этого гола со знаменитым голом-фантомом Фрэнка Лэмпарда на ЧМ-2010, когда судьи наоборот не увидели чистое взятие ворот.

«Было или не было? Или тут было, а там не было? Но где-то точно было!» – написал клуб.

А в ВК намекнули на необъективность судьи: «Игра против 12».

Промах дня. Из вратарской – в перекладину! 😱

«Яблочки вкусные – боровские». Смачное интервью из Второй лиги – с хрустом 🍎