«Яблочки вкусные – боровские». Смачное интервью из Второй лиги – с хрустом 🍎

Прекрасное из Второй лиги Б: обнинский «Квант» и «Космос» из Долгопрудного сыграли по нулям, но после матча немного шоу раздал полузащитник обнинцев Сергей Захаров.

Пришел на интервью с яблоком, еще и атомщиков поздравил

Футболист решил не терять время и подкрепился прямо во время послематчевого комментария. Ты ему слово, а он тебе – хруст.

«Яблочки вкусные – боровские», – подвел итог интервью Захаров. Не забыл он также поздравить всех обнинцев с Днем работника атомной промышленности, показав на футболку с надписью «70 лет первой в мире атомной электростанции».

Яблоко по-прежнему в кадре.

В городе «Кванта» – важнейшая АЭС. А яблочки – из родного городка футболиста

В Обнинске расположена Калужская АЭС – первая в мире подключенная к электросети атомная электростанция, запущенная в промышленную эксплуатацию в 1954 году. В 2002-м она была выведена из эксплуатации: сейчас функционирует как научно-исследовательский и мемориальный комплекс. Теперь эта АЭС – еще и первая остановленная в России.

Но атомное наследие остается важным для города. Даже на флаге и гербе Обнинска изображен символ атома в лавровом венке, а также линия, символизирующая Центр по подготовке экипажей атомного подводного флота.

Сергею Захарову 29 лет, он всю карьеру играет в «Кванте». Сам родом из Боровска – 12-тысячного городка неподалеку от Обнинска. Яблочки как раз оттуда – боровские.

Хорошо ли вы различаете города Подмосковья? Их 74