УЕФА развязал интернет-войну фанатов Месси и Роналду. Все дело в двух видео о Лиге чемпионов

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в соцсетях заставил здорово понервничать поклонников Лионеля Месси.

У лидеров клубов, выступающих в главном клубном турнире Европы, спросили, кто из игроков первым приходит на ум, когда они думают об ЛЧ. Холанд, Де Брюйне, Вирджил ван Дейк, Флориан Виртц, Риккардо Калафьори и другие звезды выбрали Криштиану Роналду.

На следующий день аккаунт Лиги чемпионов выпустил похожее видео: в нем признание от коллег получил Лео Месси.

Аргентинца выбрали Йошко Гвардиол («Ман Сити»), Кай Хавертц («Арсенал»), Николо Барелла («Интер»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Жереми Доку («Ман Сити»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Ян Зоммер («Интер»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»), Дензел Думфрис («Интер») и Родриго Де Поль («Атлетико»).

В комментариях начался пожар:

💭 «УЕФА, что ты творишь? Сначала видео про Роналду, на следующий день такое же видео, но про Месси. Вы хотите развязать войну?»

💭 «Конечно, дерьмовые игроки назвали Месси».

💭 «УЕФА взбесило, что топовые футболисты назвали Роналду, поэтому им пришлось снимать второе видео, в котором середняки выбирают Месси».

💭 «Мы все знаем, что первым на ум придет Криштиану, аккаунт ЛЧ просто пытается не дать забыть о Месси».

💭 «Вы задали этот вопрос телохранителю Месси [Де Полю]. Какой ответ вы хотели услышать?»

💭 «Если вы зададите другой вопрос, например, кто величайший из всех времен и кто завоевал больше всего титулов в истории, ответ будет тот же, что и на видео».

💭 «😂😂😂😂».

💭 «Они оба величайшие. Но при всем уважении к Месси, карьера Криштиану в Лиге чемпионов была уникальной, я говорю не только о трофеях, но и о множестве его рекордов. Зато Месси успешнее выступал за сборную. Хватит этих споров, скоро они оба закончат карьеру, надо наслаждаться».

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