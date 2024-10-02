Топ-20 бомбардиров Лиги чемпионов. Холанд уже здесь, трое легенд без главного трофея

Забить в Лиге чемпионов – мечта многих юных футболистов. Получается далеко не у всех. А войти в список лучших бомбардиров турнира – особое и, возможно, сложнейшее достижение в карьере.

Посмотрим, кому это удалось. Ниже представлен топ-20 футболистов по голам в Лиге чемпионов.

Только четверо из элиты так и не добрались до главного трофея. Хотя у одного еще все впереди.

• Руд ван Нистелрой (60 голов) — несмотря на высокую результативность, голландец завершил карьеру без кубка ЛЧ. Хотя выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид».

• Златан Ибрагимович (49 голов) — швед был сразу в пяти больших клубах: «Барселона», «Ювентус», «Интер», «Милан» и «ПСЖ», но тоже без трофея.

• Килиан Мбаппе (49 гола) — француз был максимально близок к победе в 2020 году, когда «ПСЖ» дошел до финала, но проиграл «Баварии» (0:1). Но Мбаппе всего 25 лет, а этим летом сделал большой шаг к успеху – перешел в «Реал».

• Серхио Агуэро (47 голов) — несмотря на мегауспешную карьеру в «Манчестер Сити», Агуэро не выиграл Лигу чемпионов. Он ушел из клуба перед тем, как «Сити» взял трофей в 2023 году.