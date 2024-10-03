Лидерам клубов ЛЧ задали один и тот же вопрос − кто у них ассоциируется с турниром. Все дали одинаковые ответы

Нескольким игрокам клубов, которые участвуют в Лиге чемпионов, задали один и тот же вопрос: «Какой футболист первым приходит вам на ум, когда вы думаете о Лиге чемпионов?»

Отвечали Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Фил Фоден из «Манчестер Сити», Вирджил ван Дейк, Алиссон и Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля», Флориан Виртц из «Байера», Риккардо Калафьори из «Арсенала», Алессандро Бастони из «Интера» и Джейми Гиттенс из «Дортмунда».

И все они назвали одного и того же футболиста − Криштиану Роналду.

Их выбор совсем не удивляет, так как в главном еврокубке португалец установил огромное количество рекордов.

Больше всего матчей в еврокубках: 197;

Лучший бомбардир еврокубков: 145;

Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140;

Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14);

Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67;

Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18;

Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183;

Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5;

Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов;

Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов;