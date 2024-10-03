Лидерам клубов ЛЧ задали один и тот же вопрос − кто у них ассоциируется с турниром. Все дали одинаковые ответы
Нескольким игрокам клубов, которые участвуют в Лиге чемпионов, задали один и тот же вопрос: «Какой футболист первым приходит вам на ум, когда вы думаете о Лиге чемпионов?»
Отвечали Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне, Фил Фоден из «Манчестер Сити», Вирджил ван Дейк, Алиссон и Трент Александер-Арнолд из «Ливерпуля», Флориан Виртц из «Байера», Риккардо Калафьори из «Арсенала», Алессандро Бастони из «Интера» и Джейми Гиттенс из «Дортмунда».
И все они назвали одного и того же футболиста − Криштиану Роналду.
Их выбор совсем не удивляет, так как в главном еврокубке португалец установил огромное количество рекордов.
Больше всего матчей в еврокубках: 197;
Лучший бомбардир еврокубков: 145;
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 140;
Больше всего голов в одном розыгрыше Лиги чемпионов: 17 (2013/14);
Больше всего голов в плей-офф Лиги чемпионов: 67;
Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2007/08, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18;
Больше всего матчей в Лиге чемпионов: 183;
Больше всего победных финалов Лиги чемпионов: 5;
Единственный забил в трех финалах Лиги чемпионов;
Один из двух игроков, забивших во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов;
Единственный забил в 11 подряд матчах Лиги чемпионов.
Только недалекие злопыхатели могут оспаривать его статус. Футбольный мир скучать будет по подобного масштаба личностям.