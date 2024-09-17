Одиннадцать друзей Месси и Роналду. Сборная чьих товарищей по команде окажется сильнее?

Противостояние Месси и Роналду уже вошло в историю. Нужно помнить, что добывать победы парням помогали лучшие футболисты своих поколений.

Лионель делил поле с Иньестой и Хави, Криштиану может похвастаться совместной игрой с дуэтом Модрича и Крооса. Оба успели поиграть в одной команде с Серхио Рамосом: аргентинец – в «ПСЖ», португалец – в «Мадриде».

Портал Score 90 предположил, как бы выглядели команды, составленные из лучших товарищей по команде Месси и Роналду.

Вот так выглядит сборная партнеров Лео.

А так – лучшие игроки, с которыми поле делил Криш.

Фанаты обсудили получившиеся составы:

💭 «Голосую за Рамоса из команды Роналду. В «Реале» Серхио был бесподобен».

💭 «Представьте встречу этих команд, даже без Месси и Роналду. У этих двоих была удивительная карьера».

💭 «Не согласен с составом команды Месси. Вальдес должен быть вместо Доннаруммы, Пике вместо Рамоса, а Мбаппе заменит Вилья».

💭 «Менять Рамоса на Рио или Кьеллини – преступление. Я предпочитаю Озила Скоулзу, не знаю, что вы думаете по этому поводу. А вместо Руни выберу Нани, знаю, что меня разнесут за это мнение! У Месси определенно были лучшие товарищи по команде».

💭 «Одно лишь присутствие Доннаруммы в команде Месси дает преимущество команде Роналду. В любом случае, игроки тут собраны великие».

Чьему составу отдадите предпочтение вы? Какие бы внесли изменения?

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