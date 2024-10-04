Как исследовался кризис интереса к футболу? 1600 опрошенных – достаточно? Массовый обзвон – это ок? Задаем вопросы авторам

Отвечает ВЦИОМ.

Одна из главных тем недели – исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о драматическом падении интереса к российскому футболу. Ключевые пункты:

● доля постоянных болельщиков с 2005 года упала в пять раз (с 19% до 4%), а равнодушных к футболу за тот же период выросла с 43% до 77%;

● заметно снизилось и число тех, кто знает хотя бы одного «симпатичного и интересного российского игрока с точки зрения профессиональных и человеческих качеств»;

● четверо из десяти (40%) затрудняются оценить ситуацию в нашем футболе;

● большая часть россиян (64%) считают, что в России созданы условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов.

«Кризис зрительского интереса к российскому футболу начался не вчера, но его углублению сильно способствовало отлучение наших клубов и сборной России от больших международных соревнований, – комментирует исследование генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. – Вектор внимания аудитории в этой ситуации перемещается в другие сектора рынка досуга и развлечений. На этом непростом фоне радует продолжающееся развитие массовой спортивной инфраструктуры, улучшение условий для подготовки молодых спортсменов весьма заметное для россиян. Будем меньше «болеть» и больше заниматься спортом и своим здоровьем!»

Выводы – на основе случайного телефонного опроса 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Насколько они корректны при такой малой выборке? Телефонный опрос в 2024-м – точно ли эффективный метод? И почему в исследовании такие странные вопросы?

Игорь Сергеев задал эти вопросы авторам исследования.

– Прошлое исследование вышло после ЧМ-2022. Почему ВЦИОМ заинтересовался футболом сейчас?

– Результаты исследования о футболе, опубликованные 30 сентября, – это инициативный мониторинговый опрос, он не приурочен к конкретному событию. Цель таких исследований – отследить изменения тенденций в общественном мнении по разному спектру вопросов, в конкретном случае – по теме футбола.

Результаты подобных исследований открыто публикуются на нашем сайте и в социальных сетях компании. Массивы доступны всем желающим ознакомиться с результатами исследований. ВЦИОМ регулярно проводит инициативные мониторинговые опросы с целью отслеживания изменения тенденций в общественном мнении по широкому спектру вопросов. В приведенном опросе целью был мониторинг изменений в общественном мнении россиян относительно футбола. По спорту в целом мы также проводим исследования, с ними можно ознакомиться на сайте.

– Насколько репрезентативна выборка 1600 человек при населении 144 млн при подобных выводах? Со всех ли регионов России были респонденты?

– ВЦИОМ проводит всероссийские опросы по случайной стратифицированной выборке, репрезентирующей всех россиян, эти данные взвешиваются по социально-демографическим параметрам. Для того, чтобы получить мнение всех россиян, достаточно опросить случайно отобранных респондентов. Подробнее о репрезентативности и методике телефонных исследований ВЦИОМ можно узнать на сайте организации.

Подробнее: каждый день опрашивается 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах страны на самые разные темы: от политики и экономики до маркетинга.

Для построения выборки берутся все диапазоны мобильных телефонных номеров с сайта Минцифры. Для опроса датчиком случайных чисел отбирается 400—450 тысяч номеров (в зависимости от сезона летом и в новогодние каникулы больше, осенью и весной меньше; и с учетом номеров от прошлых волн (перезвоны, мягкие отказы)) – это основа выборки. Такой объем – результат длительных экспериментов, чтобы обеспечить возможность попадания в выборку в том числе тех респондентов, которым не дозвонились с первого раза. По каждому телефонному номеру делается не менее пяти попыток дозвониться. Как правило, при такой процедуре ежедневно итоговыми выборками охватываются жители 650-850 городских поселений и муниципальных образований из как минимум 80 регионов России.

– Насколько репрезентативна случайная выборка про довольно специфическую среду – условия для развития детско-юношеского футбола?

– Цель опроса – узнать мнение всех россиян, а не конкретной профессиональной группы. Выборка репрезентирует мнение всех россиян старше 18 лет по полу, возрасту и территории проживания. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Мнение россиян в этом вопросе релевантно. Оно может не совпадать с мнением экспертных сообществ. Мнения разных сторон являются самоценными для гармонизации.

– Не устарела ли методология? Сейчас многие не отвечают на незнакомые номера или сбрасывают при предложении пройти опрос.

– Телефонные опросы ВЦИОМ проводятся в соответствии с международными стандартами. Телефонные опросы в России, как и в мире, остаются одним из популярных методов сбора данных, в силу его возможности обеспечить случайный отбор респондентов.

По каждому телефонному опросу на сайте представлены данные о расчете достижимости, с этими цифрами можно ознакомиться, они соответствуют в целом показателям других крупных (в том числе международных) компаний, занимающихся телефонными опросами.

– До 2017-го опросы проводились методом поквартирных интервью? Не связываете ли вы результаты с изменениями методологии? При личном общении люди больше открыты, при телефонном хотят поскорее закончить разговор.

– Телефонные опросы позволяют значительно сократить издержки и ускорить процесс сбора данных, дают возможность охватить более широкую географическую выборку респондентов, полностью контролировать процесс сбора данных и при этом лучше обеспечивают случайный отбор. Рост распространенности мобильных телефонов и трудности попадания в дома/квартиры привели к тому, что телефонный опрос стал более эффективным методом.

Изменение методологии существенно не могло повлиять на результаты, так как нет оснований считать, что среди пользователей телефонами меньше болельщиков, чем среди тех, кто телефонами не пользуется — а именно последние могут давать существенную разницу между квартирными и телефонными опросами.

– В опросе есть возрастные ограничения (18+), хотя футбол их не имеет?

– Возрастные ограничения связаны с тем, что, во-первых, опросы нацелены на репрезентацию мнения взрослого населения, это устоявшаяся опросная практика.

Во-вторых, опросы и анкетирования не могут проводиться с участием несовершеннолетних без согласия их родителей/опекунов.

– В этом опросе размытые/субъективные формулировки вроде «от случая к случаю», «более или менее хорошо», «скорее всего, нет/есть». Насколько это приемлемо для ВЦИОМ?

– В вопросах об оценках такие формулировки приемлемы. Использование терминологии, привычной для респондентов, позволяет им лучше понимать смысл вопросов. Шкалы вопросов охватывают весь континуум значений возможных ответов. Вариант ответа «среднее» вполне допустимо заменять на «более или менее хорошо» и так далее. Это избавляет респондентов от необходимости давать категоричную оценку.

Однако важно отметить, что вопросы этого исследования не менялись, чтобы обеспечить полную сопоставимость данных, так как изменения в формулировках или вариантах ответа могу вызвать смещение в результатах.

– Почему в вопросе про футболистов выбрана формулировка «интересен и симпатичен с точки зрения его профессиональных и человеческих качеств», а не, например, «знаете ли бы хотя бы одного действующего футболиста сборной России»?

– Для сопоставимости данных формулировки вопросов из анкет прошлых годов не меняются. Поэтому в текущем исследовании использована именно эта формулировка.

Также «симпатичность» позволяет получить данные о позитивных примерах, которые дает футбол обществу. Критерий только известности не говорит о качестве влияния объекта на общество.

– ВЦИОМ делает вывод, что российский футбол перестает быть массовым видом спорта тогда как Минспорта говорит об обратном – футболом в 2023-м занимались более 3,4 млн человек?

– Мы не можем комментировать отчеты Минспорта и сравнивать их отчет со своими данными. Статистическая отчетность и данные опросов общественного мнения – это разные продукты, с разной методологией и целью сбора, их сравнение не всегда целесообразно и корректно. Отметим, что интерес – гораздо более широкое понятие, чем занятие.

Формулировка вопроса оставалась неизменна для сохранения сопоставимости. Выводы в исследовании сделаны на основании полученных результатов. Сравнить статистику и общественное мнения вам могут помочь как раз эксперты, которые могут работать с аналитикой разных доказательных баз.

Телеграм-канал Игоря Сергеева

Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров, Александр Вильф, Владимир Федоренко